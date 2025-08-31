विशाखापट्टणम Tamil Thalaivas vs U Mumba : प्रो कबड्डी लीग सीझन 12च्या पहिल्या रविवारी तमिळ थलाईवाज आणि यू मुंबा यांच्यात एक रोमांचक सामना होणार आहे. लिलावापासूनच तमिळ थलाईवाज संघ चर्चेत आहे, ज्यात त्यांनी पवन सेहरावत आणि अर्जुन देशवाल यांना संघात सामिल केलं. दोघांनीही पहिल्या सामन्यात उत्कृष्ट कामगिरी करत हंगामाची विजयी सुरुवात केली आहे. या सामन्यात तमिळ थलाईवाज बचावात्मकदृष्ट्या मजबूत असलेल्या यू मुंबाविरुद्ध पहिल्या सामन्यातील कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करेल. तर दुसरीकडे दुसऱ्या सीझनचे विजेता यू मुंबा सुनील कुमार आणि परवेश भैंसवाल यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
पहिल्या सामन्यात यू मुम्बाचा टायब्रेकरमध्ये विजय : यू मुम्बानं या हंगामाची सुरुवात विजयानं केली. त्यांचा हंगामातील पहिला सामना गुजरात जायंट्सविरुद्ध झाला, ज्यात यू मुम्बानं शेवटच्या क्षणात विजय मिळवला. या सामन्याच्या शेवटपर्यंत दोन्ही संघ समान राहिले. दोन्ही संघांचा स्कोअर 29-29 होता. त्यानंतर टायब्रेकर पाहायला मिळाला. टायब्रेकरमध्ये दोन्ही संघांना 5-5 रेड देण्यात आले. त्याच वेळी, यू मुम्बानं टायब्रेकरमध्ये 6-5 असा विजय मिळवला आणि 12व्या हंगामाची विजयी सुरुवात केली.
तमिळ थलाईवाजचीही विजयी सुरुवात : दुसरीकडे तमिळ थलाईवाजनंही प्रो कबड्डी लीगच्या 12व्या हंगामाची सुरुवात धमाकेदार केली. हंगामाच्या पहिल्या सामन्यात तमिळ थलाईवाजनं तेलुगू टायटन्सचा 38-35 च्या फरकानं पराभव केला. तमिळ संघाचा स्टार रेडर अर्जुन देसवालनं शानदार कामगिरी करत 12 गुण मिळवले. त्याच वेळी, पवन सेहरावत देखील पहिल्या सामन्यापासूनच लयीत दिसला आणि त्यानं सुपर रेडसह 9 गुण मिळवले. हा सामना अनेक वेळा उलटला, परंतु पवननं केलेला सुपर रेड तमिळ थलाईवाजसाठी मॅचविनिंग ठरला.
दोन्ही संघांच्या या खेळाडूंवर असेल लक्ष :
तमिळ थलाईवाज - अर्जुन देशवालनं गेल्या हंगामातील आपली लय कायम ठेवली आहे. पहिल्या सामन्यात त्याचा सुपर 10 थलाईवाजच्या संघासाठी एक मजबूत गोष्ट आहे आणि या 'रेड मशीन'नं असेच गुण मिळवत राहावे अशी त्यांचा प्रयत्न असेल. यू मुंबा मात्र अर्जुनपासून सावध असेल कारण त्यानं याच संघाकडून पीकेएल पदार्पण केलं होतं.
यू मुंबा - यू मुंबाकडून अजित चौहाननं गेल्या वर्षी त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीनं सर्वांना प्रभावित केलं होतं आणि जर यू मुंबाला विजयी लय कायम राखायची असेल तर अजितकडून या वर्षीही त्याच कामगिरीची अपेक्षा असेल.
तमिळ थलाईवाज विरुद्ध यू मुंबा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड :
- एकूण सामने : 13
- तमिळ थलाईवाज : 3
- यू मुंबा : 9
- ड्रॉ : 1
तमिळ थलाईवाज विरुद्ध यू मुंबा पीकेएलचा पाचवा सामना कधी आणि कुठं पाहायचा?
तामिळ थलायवास विरुद्ध यू मुंबा सामन्याच थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स टेलिव्हिजनवर प्रसारित केली जाईल तसंच जिओ हॉटस्टारवर सामन्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण केलं जाईल.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 7 :
- यू मुंबा : लोकेश घोसालिया, अमीर मोहम्मद जफरदानेश, परवेश भैंसवाल, अजित चौहान, सुनील कुमार, अनिल मोहन, रिंकू शर्मा.
- तमिळ थलायवास : अर्जुन देशवाल, पवन सेहरावत, सुरेश जाधव, आशिष, नितेश कुमार, हिमांशू, रोनक.
