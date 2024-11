ETV Bharat / sports

6,6,4,6,6,6...युवा फलंदाजाचा कहर, एकाच ओव्हरमध्ये 34 धावा काढत ठोकलं वादळी अर्धशतक; पाहा व्हिडिओ

By ETV Bharat Sports Team

अबूधाबी 34 Runs in an Over : इंडियन प्रीमियर लीग 2025 च्या मेगा लिलावापूर्वी इंग्लंडच्या फिल सॉल्टनं अबूधाबी T10 लीग तुफान जिंकली. फिल सॉल्टनं अबूधाबी T10 लीगमध्ये अजमान बोल्ट्सविरुद्ध 18 चेंडूत स्फोटक अर्धशतक केलं. यासह त्यानं एकाच षटकात सर्व चेंडूंवर अर्धशतक ठोकून खळबळ उडवून दिली. फिल सॉल्टनं अफगाणिस्तानच्या गुलबदिन नईबविरुद्ध षटकातील प्रत्येक चेंडूवर षटकार-चौकार ठोकलं.

कशी केली धुलाई : फिल सॉल्टनं पहिल्या दोन चेंडूत दोन षटकार मारुन गुलबदिनविरुद्ध धमाका केला. यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर त्यानं चौकार मारला. ओव्हरच्या पहिल्या तीन चेंडूंवर चौकार मारल्यानंतर फिल सॉल्टनं शेवटच्या तीन चेंडूंवर तीन षटकार मारुन अजमान बोल्टच्या गोलंदाजांची अवस्था बिकट केली. कर्णधार फिल सॉल्टच्या झंझावाती फलंदाजीमुळं टीम अबुधाबीनं अजमान बोल्ट्सविरुद्ध एकतर्फी विजय संपादन केला.