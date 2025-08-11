Footballer Death : पॅलेस्टाईनमध्ये इस्रायलचा हल्ला सुरुच आहे. या हल्ल्यात पॅलेस्टाईनचा नंबर वन खेळाडूचा मृत्यू झाला. हा फुटबॉल खेळाडू मदत मागण्यासाठी गाझा इथं गेला असताना हा हल्ला झाला. पॅलेस्टाईन फुटबॉल असोसिएशनने (PFA) याची पुष्टी केली आहे. 100 हून अधिक गोल करणाऱ्या या खेळाडूच्या मृत्यूमुळं फुटबॉल जगतात शोककळा पसरली आहे. पीएफएच्या मते, ऑक्टोबर 2023 मध्ये युद्ध सुरु झाल्यापासून इस्रायली हल्ल्यात अनेक खेळाडूंचा मृत्यू झाला आहे, परंतु सुलेमान अल-ओबेदच्या मृत्यूनं सर्वांना धक्का बसला आहे.
The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H— Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025
सुलेमान अल-ओबेदचा मृत्यू कसा झाला? : 41 वर्षीय सुलेमान अल-ओबेद पॅलेस्टाईन राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचा नंबर वन खेळाडू होता. बुधवार, 6 ऑगस्ट रोजी तो दक्षिण गाझामध्ये मदतीची वाट पाहत रांगेत उभा होता. या काळात इस्रायली गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला. ओबेदला सर्वकालीन सर्वोत्तम फुटबॉल खेळाडूंपैकी एक मानलं जातं आणि या कारणास्तव त्याला 'पॅलेस्टाईन फुटबॉलचा पेले' असं टोपणनाव देण्यात आलं. त्यानं त्याच्या कारकिर्दीत 100 हून अधिक गोल केले.
पीएफएनं काय म्हटलं? पीएफएनं एका निवेदनात म्हटलं आहे की माजी पॅलेस्टिनी राष्ट्रीय खेळाडू आणि खादमत अल-शाती संघाचा स्टार सुलेमान अल-ओबेद याचं 6 ऑगस्ट रोजी गोळीबारात निधन झालं. त्यांच्या दीर्घ कारकिर्दीत, अल ओबेदनं 100 हून अधिक गोल केले, ज्यामुळं तो पॅलेस्टिनी फुटबॉलमधील सर्वात तेजस्वी तार्यांपैकी एक बनलं. गाझामध्ये फुटबॉलशी संबंधित मृत्यूंची संख्या आता 321 हून अधिक झाली आहे. यामध्ये खेळाडू, प्रशिक्षक, पंच आणि क्लब बोर्ड सदस्यांचा समावेश आहे.
Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.— UEFA (@UEFA) August 8, 2025
A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo
सुलेमान अल-ओबेदनं खेळले 24 आंतरराष्ट्रीय सामने : सुलेमान अल-ओबेदनं 24 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले, ज्यात त्यानं दोन गोल केले. या गोलपैकी सर्वात प्रसिद्ध गोल 2010 च्या पश्चिम आशियाई फुटबॉल फेडरेशन चॅम्पियनशिप दरम्यान येमेनविरुद्धचा सिझर किक गोल होता. 2011 मध्ये त्यानं इंडोनेशियाविरुद्ध दुसरा गोल केला.
100 हून अधिक गोल : त्यानं 2007 च्या पश्चिम आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये इराकविरुद्ध राष्ट्रीय संघात पदार्पण केलं आणि आशियाई कप, पॅन अरब गेम्स आणि फिफा विश्वचषक पात्रता यासारख्या प्रमुख स्पर्धांमध्ये पॅलेस्टाईनचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यानं 2013 मध्ये कतारविरुद्ध राष्ट्रीय संघासाठी शेवटचा सामना खेळला. याशिवाय, तो खिदमत अल शतिया, शबाब अल अमारी आणि गाझा स्पोर्ट सारख्या क्लबसाठी खेळला. 2016 ते 2018 दरम्यान, त्यानं सलग तीन हंगाम गाझा स्ट्रिप प्रीमियर लीगमध्ये गोल्डन बूट जिंकला आणि त्याच्या कारकिर्दीत 100 हून अधिक गोल केले.
