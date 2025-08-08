लंडन Haider Ali Arrested in England : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची पुन्हा एकदा खिल्ली उडवण्यात येत आहे कारण त्यांचा 24 वर्षीय खेळाडू हैदर अलीला इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान एका गुन्हेगारी प्रकरणात ग्रेटर मँचेस्टर पोलिसांनी अटक केली आहे. हैदर अली अलीकडेच इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या पाकिस्तान शाहीन संघाचा भाग होता आणि त्यांना तिथं 3 अनधिकृत वनडे सामने आणि 2 तीन दिवसीय सामने खेळायचे होते.
🚨 BREAKING | Pakistan Cricketer Haider Ali Arrested in UK Over Rape Allegation: Out on Bail, Suspended by PCB. pic.twitter.com/acswmcXs00— Kiran Suresh (@Kiransuresh04) August 8, 2025
हैदर अलीची चौकशी सुरु : ईएसपीएन क्रिकइन्फोनं पाकिस्तानी फलंदाज हैदर अलीबद्दल दिलेल्या बातमीनुसार, ग्रेटर मँचेस्टर पोलिसांनी त्याला अद्याप ताब्यात घेतलेलं नाही आणि त्याची चौकशी सुरु आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पीसीबीनं एक निवेदन देखील जारी केलं आहे, ज्यामध्ये त्यांनी माहिती दिली आहे की ही घटना 4 ऑगस्ट रोजी संपलेल्या पाकिस्तान शाहीनच्या अलिकडच्या इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान घडली. पीसीबीनं पुष्टी केली आहे की ते या संपूर्ण चौकशीदरम्यान हैदरला त्याच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत देत आहे. आम्ही इंग्लंडच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा पूर्ण आदर करत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
पीसीबीनं हैदर अलीला तात्पुरतं केलं निलंबित : हैदर अलीबद्दलच्या या बातमीनंतर, पीसीबीनं तपासाचा निकाल येईपर्यंत त्यांच्या खेळाडूला तात्पुरतं निलंबित केलं आहे. कोणत्या घटनेमुळं ग्रेटर मँचेस्टर पोलिसांनी हैदर अलीची चौकशी केली आहे हे अद्याप उघड झालेलं नाही.
🚨Full updates of Haider Ali story. 🚨— Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) August 7, 2025
- A girl has accused him for harassment and then police arrested him.
- He was caught by police on 3rd August. pic.twitter.com/1oRcbU9G6I
कशी आहे क्रिकेट कारकिर्द : हैदर अलीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, त्यानं आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 2 वनडे आणि 35 टी-20 सामने खेळले आहेत. हैदर अलीनं 35 टी-20 सामन्यांमध्ये 17.41 च्या सरासरीनं 505 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये तीन अर्धशतकीय डावांचा समावेश आहे. याशिवाय, वनडे सामन्यांमध्ये तो दोन सामन्यांमध्ये 21 च्या सरासरीने फक्त 42 धावा करु शकला आहे. पाकिस्तान शाहीननं इंग्लंड दौऱ्यात खेळलेल्या सर्व 5 सामन्यांमध्ये हैदर अली प्लेइंग 11 चा भाग होता, ज्यामध्ये त्यानं तीन अनधिकृत वनडे सामन्यांमध्ये 141 धावा केल्या, तर दोन तीन दिवसीय सामन्यांमध्ये तो फक्त 18 धावा करु शकला.
