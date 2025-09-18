ETV Bharat / sports

UAE चं आशिया चषकातून 'पॅक अप'; सामना न खेळण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानचा विजय

आशिया चषकातील दहाव्या सामन्यात पाकिस्तान संघानं दणदणीत विजय मिळवला. यासह यजमान संघ स्पर्धेच्या बाहेर झाला आहे.

Pakistan Vs UAE Live Update
आशिया चषकात पाकिस्तानचा विजय (PC ( AP Photo ))
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 7:23 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 9:04 AM IST

दुबई : सध्या सुरू असलेल्या आशिया चषकातील दहाव्या सामन्यात पाकिस्तान क्रिकेट संघाने युएईचा 41 धावांनी पराभव करुन सुपर-4 मध्ये स्थान निश्चित केलं. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 146 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात युएईचा संघ लक्ष्याचा पाठलाग करू शकला नाही आणि तो फक्त 105 धावांवर बाद झाला. पाकिस्तानकडून फखर जमान आणि अबरार अहमद यांनी असाधारण कामगिरी केली आणि विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या पराभवानंतर, युएई या आशिया कपमधून बाहेर पडला आणि पुढील फेरीत पोहोचू शकला नाही.

युएईचे फलंदाज अपयशी : संघाचे सलामीवीर अलिशान शराफू (12 धावा) आणि मोहम्मद वसीम (14 धावा) हे युएई संघाला चांगली सुरुवात देण्यात अपयशी ठरले. त्यानंतर मोहम्मद जोहेब चार धावा काढून बाद झाला. युएईच्या फलंदाजांना पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध संघर्ष करावा लागला. नंतर, राहुल चोप्रा (25 धावा) आणि ध्रुव पराशर (20 धावा) यांनी काही काळ क्रीजवर टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्या बाद झाल्यानंतर युएईची फलंदाजी पत्त्यांच्या गठ्ठ्यासारखी कोसळली.

पाकिस्तानची टिच्चून गोलंदाजी : पाकिस्तानकडून शाहीन शाह आफ्रिदी, हरिस रौफ आणि अबरार अहमद यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. अबरारनं चार षटकांत 13 धावा देत दोन विकेट घेतल्या. सलमान अली आघा आणि सॅम अयुब यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. या गोलंदाजांनी युएईच्या फलंदाजांना मोकळेपणानं खेळण्यापासून रोखलं.

पाकिस्तानची खराब सुरुवात : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानची सुरुवात खराब झाली, सलामीवीर सॅम अयुब सलग तिसऱ्या सामन्यात आपलं खातं उघडू शकला नाही. त्यानंतर साहिबजादा फरहान फक्त 5 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर फखर जमाननं 36 चेंडूत 50 धावा केल्या, ज्यात दोन चौकार आणि तीन षटकारांचा समावेश होता. कर्णधार सलमान अली आघा यानं 27 चेंडूत 20 धावांचं योगदान दिलं. त्यानंतर शाहीन आफ्रिदीनं अखेरच्या चेंडूत धमाकेदार खेळी केली आणि 14 चेंडूत 29 धावा केल्या, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. या खेळाडूंमुळंच पाकिस्तानी संघानं 146 धावांचा सन्मानजनक आकडा गाठला.

जुनैद सिद्दीकीनं घेतल्या चार विकेट : युएई संघाकडून जुनैद सिद्दीकीनं शानदार गोलंदाजी केली, चार षटकांत 18 धावा देत चार विकेट घेतल्या. सिमरजीत सिंगनंही चार षटकांत 26 धावा देत तीन विकेट घेतल्या.

September 18, 2025 at 9:04 AM IST

UAE OUT OF ASIA CUP 2025PAKISTAN VS UAEपाकिस्तानचा विजयआशिया चषक 2025PAKISTAN VS UAE LIVE UPDATE

