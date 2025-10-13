362/5 ते 378/10... पाकिस्तानची घरच्या मैदानावर नाचक्की; 16 धावांत गमावल्या 5 विकेट
पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना सुरू झाला आहे. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानी संघाचा डाव केवळ एका माफक धावसंख्येत संपला.
Published : October 13, 2025 at 3:19 PM IST
लाहोर PAK vs SA 1st Test : टी-20 आंतरराष्ट्रीय हंगामातील एका निराशाजनक कामगिरीनंतर, पाकिस्तान क्रिकेट संघ आता कसोटी क्रिकेटच्या मैदानावर परतला आहे. संघ घरच्या मैदानावर खेळत आहे, पण तो अजूनही वाईट स्थितीत आहे. फक्त दोन फलंदाजांनी चांगली फलंदाजी केली, पण त्यांनाही सात धावांनी महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात अपयश आलं. संघ सध्या अनिश्चित स्थितीत आहे आणि येत्या काळात त्यांना पुन्हा एकदा पुनरागमन करावं लागेल.
🚨 Change of Innings 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 13, 2025
A superb fightback from #TheProteas men! 🔥
Pakistan has been bowled out for 378 as momentum swings nicely in Lahore. 🇿🇦 pic.twitter.com/XRzZZRUmXJ
पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी मालिका सुरु : पाकिस्तानी संघानं 12 ऑक्टोबर रोजी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या पुढील फेरीला सुरुवात केली. दक्षिण आफ्रिका सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहे, जिथं दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जात आहे. मालिकेचा पहिला सामना लाहोरच्या गद्दाफी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. प्रथम फलंदाजी करताना शान मसूदच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी क्रिकेट संघानं 378 धावा केल्या. सलामीवीर इमाम-उल-हकनं 93 धावा केल्या पण त्याचं शतक सात धावांनी हुकलं. त्यानंतर सलमान अली आघा यांनी 93 धावा केल्या आणि बाद झाला. तोही शतकापासून फक्त सात धावांनी कमी पडून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. कर्णधार शान मसूदनं 76 धावांची खेळी केली.
पाकिस्तानच्या अचानक पडल्या विकेट : शेवटी पाकिस्तानच्या विकेट अचानक पडू लागल्या. पाकिस्ताननं कदाचित 378 धावा केल्या असतील, पण संघ समाधानी नसेल. एका वेळी संघाचा स्कोअर पाच बाद 362 होता, पण त्यानंतर अचानक फलंदाज बाद झाले. एकवेळ संघ 450 धावांपर्यंत पोहोचेल अशी आशा होती, पण ते अपयशी ठरले. आता, दक्षिण आफ्रिका फलंदाजी करत आहे. सर्वांना माहिती आहे की दक्षिण आफ्रिकेला पाकिस्तानमध्ये संथ खेळपट्ट्यांचा सामना करावा लागेल, परंतु हे विसरु नये की दक्षिण आफ्रिका सध्याचा जागतिक कसोटी अजिंक्यपद विजेता आहे.
A brilliant spell from Senuran Muthusamy! 🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 13, 2025
A career-best effort with a maiden five-for, marking the third-best Test figures by a South African in Pakistan. 🇿🇦👏 pic.twitter.com/yck5r99adp
बाबर आझमचा खराब फॉर्म सुरुच : पाकिस्तानी संघानं जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या एकाही फेरीत अशी कोणतीही कामगिरी दाखवलेली नाही जी सूचित करते की ते अंतिम फेरीसाठी दावा करत आहेत. यावेळी संघ कशी सुरुवात करतो हे पाहणं बाकी आहे. संघाचा स्टार फलंदाज आणि माजी कर्णधार बाबर आझमनं आपला खराब फॉर्म सुरू ठेवला आहे, या सामन्यात 48 चेंडूत फक्त 23 धावा केल्या आहेत. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये आधीच आपलं स्थान गमावलेला बाबर आझम जर असाच खेळत राहिला तर त्याला कसोटी संघातून वगळण्यात येणार नाही.
