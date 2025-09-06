ETV Bharat / sports

Asia Cup सुरु होण्याआधीच पाकिस्तान-अफगाणिस्तान फायनलमध्ये; कोणाला मिळणार ट्रॉफी?

आशिया कप 2025 आधी, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्ताननं अंतिम सामन्यात आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.

AFG vs PAK Final
Asia Cup सुरु होण्याआधीच पाकिस्तान-अफगाणिस्तान फायनलमध्ये (Afghanistan Cricket X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read

शारजाह AFG vs PAK Final : 9 सप्टेंबरपासून आशिया कप 2025 सुरु होणार आहे. त्याआधी, यूएईमध्ये तिरंगी मालिका सुरु आहे आणि पाकिस्ताननं अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. आशिया कपपूर्वी पाकिस्तानसाठी ही मोठी बातमी आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेपूर्वी ते ट्रॉफी जिंकू शकतात. त्यांचा सामना अफगाणिस्तानशी होणार आहे आणि अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी हा सामना सोपा नसेल.

पाकिस्तान अंतिम फेरीत प्रवेश : 29 ऑगस्ट 2025 पासून यूएईमध्ये टी-20 तिरंगी मालिका सुरु झाली आहे. त्यात पाकिस्तान, यूएई आणि अफगाणिस्तान सहभागी झाले होते. हे तिन्ही संघ आशिया कप 2025 चा भाग आहेत. ही मालिका त्यांच्यासाठी तयारी म्हणून सिद्ध झाली आहे. या मालिकेचा अंतिम सामना पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात होणार आहे. 4 सप्टेंबर 2025 रोजी पाकिस्ताननं यूएईचा पराभव करुन अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान संघानं चांगली कामगिरी केली आहे आणि आता ते तिरंगी मालिकेच्या जेतेपदासाठी एकमेकांसमोर येतील. 7 सप्टेंबर 2025 रोजी शारजाह क्रिकेट स्टेडियमवर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात अंतिम सामना पाहायला मिळेल.

पाकिस्तानी खेळाडूंची तिरंगी मालिकेत कामगिरी कशी : पाकिस्ताननं तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे आणि याचं मुख्य कारण काही खेळाडू आहेत. फखर जमाननं मालिकेत त्यांच्यासाठी 4 सामन्यांमध्ये सर्वाधिक 128 धावा केल्या आहेत. मोहम्मद नवाजची अष्टपैलू कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. त्यानं तिरंगी मालिकेत केवळ 95 धावा केल्या नाहीत तर 5 विकेट्सही घेतल्या आहेत. हरिस रौफनं फक्त 2 सामने खेळले आणि तो 4 विकेट्स घेण्यात यशस्वी झाला आहे. या सर्व खेळाडूंवर तिरंगी मालिकेच्या अंतिम फेरीत आणि आशिया कपमध्ये चांगली कामगिरी करण्याची जबाबदारी असेल.

पाकिस्तानला अफगाणिस्तानपासून सावध राहण्याची गरज : पाकिस्तानला अफगाणिस्तानपासून सावध राहावं लागेल. ते अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंना कमी लेखणार नाहीत कारण पाकिस्तानला आधीच त्यांच्याविरुद्ध पराभव स्वीकारावा लागला आहे. तिरंगी मालिकेदरम्यान, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये दोन सामने खेळले गेले. पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा वरचष्मा होता पण दुसऱ्यांदा जेव्हा हे दोन्ही संघ 1 सप्टेंबर 2025 रोजी आमनेसामने आले तेव्हा अफगाणिस्ताननं त्यांना 18 धावांच्या मोठ्या फरकानं पराभूत केलं. या कारणास्तव तिरंगी मालिकेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला अफगाणिस्तानविरुद्ध सावधगिरीनं खेळावं लागेल.

