इतिहासात पहिल्यांदाच शेजारी 'या' संघाविरुद्ध खेळणार मॅच; विजय मिळवता येणार?

आशिया चषकात आज गट-अ मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध ओमान क्रिकेट संघात स्पर्धेतील चौथा सामना खेळवला जाणार आहे.

PAK vs OMAN
पाकिस्तान क्रिकेट संघ (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
दुबई PAK vs OMAN Match in Asia Cup 2025 : आशिया चषकात आज गट-अ मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध ओमान क्रिकेट संघात स्पर्धेतील चौथा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना दुबईतील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघांचा हा स्पर्धेतील पहिलाच सामना असेल. त्यामुळं दोन्ही संघ हा सामना जिंकत स्पर्धेची विजयी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील.

पाकिस्तान संघात युवा खेळाडूंना संधी : माइक हेसनच्या मार्गदर्शनाखाली आणि कर्णधार सलमान अली आघा यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्ताननं नवीन खेळाडूंना संधी देऊन संघात नवीन ऊर्जा भरली आहे. या दरम्यान बाबर आझम आणि मोहम्मद रिझवान सारख्या वरिष्ठ खेळाडूंना संघातून वगळण्यात आलं आहे. आता सॅम अयुब, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम आणि अबरार अहमद सारखे तरुण खेळाडू संघात आपलं स्थान पक्कं करण्याचा प्रयत्न करतील.

ओमान सहा महिन्यांनी खेळणार टी-20 सामना : दुसरीकडे ओमानचं नेतृत्व जतिंदर सिंग करेल. फेब्रुवारी 2025 नंतर संघ पहिला टी-20 सामना खेळेल आणि अनेक वरिष्ठ खेळाडूंचे करार संपुष्टात आल्यानं नवीन खेळाडूंसह संघ मैदानात उतरेल. अशा परिस्थितीत, जतिंदर सिंग, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम आणि शकील अहमद सारख्या अनुभवी खेळाडूंवर आर्यन बिश्त आणि समय श्रीवास्तव सारख्या प्रतिभावान तरुणांना सांभाळण्याची आणि मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी असेल.

दोन्ही संघात पहिलाच टी-20 सामना : आतापर्यंत पाकिस्तान आणि ओमान यांच्यात इतिहासात एकही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना झालेला नाही. दोन्ही संघ एकमेकांसमोर येण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. त्यामुंळं दोन्ही संघ हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र कागदावर जरी पाकिस्तानची टीम मजबूत वाटत असली तरी ओमानला कमी लेखून चालणार नाही.

दुबईची खेळपट्टी कशी असेल : दुबईची खेळपट्टी नेहमीच फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांनाही समान संधी देते. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये, वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि हालचालीचा फायदा मिळू शकतो, तसंच खेळ जसजसा पुढं जातो तसतसे फिरकी गोलंदाजांची भूमिका महत्त्वाची बनते. मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाज फलंदाजांना खूप त्रास देऊ शकतात.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग-11

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, फखर जमान, सलमान अली आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हरिस रौफ, अबरार अहमद.

ओमान : आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, मोहम्मद नदीम, अयान खान, आर्यन बिश्त, विनायक शुक्ला (यष्टीरक्षक), शकील अहमद, आशिष ओडेद्रा, हसनैन शाह, जिकिरिया इस्लाम.

ETV Bharat Logo

