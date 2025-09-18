पाकिस्तान म्हणजे सरेंडरचं दुसरं नाव! धमकीचं नाटक करणारा PCB 70 मिनिटांत वठणीवर
आशिया चषकात यूएईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी न खेळण्याच्या धमक्या देणाऱ्या पाकिस्ताननं अवघ्या 70 मिनिटांच्या आत आत्मसमर्पण केलं.
Published : September 18, 2025 at 11:12 AM IST
दुबई Pakistan surrender : आशिया कपमध्ये पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा 'धमकीचा बॉम्ब' पूर्णपणे अपयशी ठरला. मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना काढून टाकण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर, पाकिस्ताननं सुरुवातीला युएईविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला. परंतु सुमारे एका तासाच्या आत त्यांनी आत्मसमर्पण केलं. ज्यामुळं संघाला मैदानात उतरणं पडलं. सामना न खेळण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्ताननं एका तासात युटर्न कसा घेतला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
VIDEO | Pakistan cricket team arrives at Dubai International Cricket Stadium for their Group A game against UAE after a day-long drama, as the ICC rejected the demand for Pycroft removal.— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#AsiaCup2025 pic.twitter.com/ZMx0isAxdg
सामन्यापूर्वी न खेळण्याच्या धमक्या देणाऱ्या पाकिस्ताननं अवघ्या 70 मिनिटांच्या आत आत्मसमर्पण केलं. जो पाकिस्तान क्रिकेट संघ मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना काढून टाकल्याशिवाय युएईविरुद्ध खेळणार नाही असं म्हणत होता, तो संघ आयसीसीनं पाकिस्तानची कोणतीही मागणी मान्य करण्यास नकार दिल्यानंतरही फक्त एक तासानंतर सामना खेळण्यास तयार झाला. याचा अर्थ असा की बुधवारी सामन्यापूर्वीही पाकिस्तानचा 'धमकीचा बॉम्ब' फुटला नाही. बुधवारी संध्याकाळी सामन्यापूर्वी नाटक सुरु झालं आणि 70 मिनिटांनंतर पाकिस्ताननं आत्मसमर्पण केलं आणि सामना खेळण्यास तयार झाला.
70 मिनिटांत पाकिस्तानची शरणागती : वास्तविक पाकिस्तानी क्रिकेट संघ मैदानावर सामना खेळायला जाण्यासाठी सायंकाळी 6 वाजता हॉटेलमधून बाहेर पडला नाही. त्यांच्या संघाची बस हॉटेलच्या लॉबीमध्ये त्यांना घेण्यासाठी वाट पाहत होती. सायंकाळी 6:10 वाजता संघाचं सामान आधीच बसमध्ये पोहोचलं होतं. मात्र पीसीबीनं नंतर संघाला हॉटेलमध्येच राहण्याचे आणि बसमध्ये चढू नये किंवा स्टेडियममध्ये जाऊ नये असे निर्देश दिले. यानंतर सायंकाळी 6:40 वाजता, पीसीबी प्रमुख रमीझ राजा यांच्यासोबत बैठकीत असल्याची बातमी आली. पुढे सायंकाळी 7 वाजता, पीसीबीनं आता संघाला स्टेडियममध्ये जाण्याचे आदेश दिल्याची बातमी आली. नंतर सायंकाळी 7:10 वाजता, पाकिस्तानी संघ हॉटेलमधून पुन्हा स्टेडियमसाठी निघाला. विशेष म्हणजे पीसीबीच्या मागणीनंतरही रेफरी अँडी पायक्रॉफ्टला काढून टाकण्यात आलं नव्हतं. याचा अर्थ असा की पाकिस्तानी संघाला 70 मिनिटांत शरणागती पत्करावी लागली.
🚨 MORE DRAMA!— Clink (@clinkwrites) September 17, 2025
Now Pakistan Cricket Team is reportedly going into the stadium 🏟️.
Match can get delayed by 1 hour, confirmed by PCB.
UAE 🇦🇪 winning on real pitch will give more happiness rather than cakewalk to Super 4. 😏#AsiaCup2025 #PAKvUAE #AsiaCupT20 https://t.co/rzUiSbQzeH
पाकिस्तानच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष : एकंदरीत हा घटनाक्रम पाहिला तर पाकिस्तानला काहीही साध्य झालेलं नाही. कारण पाकिस्ताननं मॅच रेफरीला काढून टाकण्याची मागणी केली होती आणि जर त्यांना काढून टाकलं नाही तर सामना रद्द करण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर बातमी आली की रेफरी जागेवरच राहतील आणि पाकिस्तान युएईविरुद्ध सामना खेळेल. वृत्तानुसार पीसीबीनं आयसीसीकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.
पीसीबीची पहिली मागणी : पीसीबीनं आशिया कपमधील सामन्याचे पंच अँडी पायक्रॉफ्ट यांना काढून टाकण्याची मागणी केली. पाकिस्तानी बोर्डानं आरोप केला की पायक्रॉफ्ट पक्षपातीपणा दाखवत होते आणि ते पाकिस्तान संघावर अन्याय करत होते. पीसीबीनं म्हटलं की अशा पंचामुळं संघाची सुरक्षा आणि निष्पक्ष खेळ सुनिश्चित करता येणार नाही.
पीसीबीची दुसरी मागणी : पीसीबीनं आयसीसीकडून भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादववर कठोर कारवाईची मागणी केली. बोर्डानं आरोप केला की सूर्यकुमार यादवनं भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर राजकीय वक्तव्य केलं जे क्रिकेट मैदान आणि खेळाच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध होतं. पीसीबीने आयसीसीला यादववर दंड आकारण्याची विनंती केली जेणेकरुन भविष्यात कोणताही खेळाडू राजकीय वक्तव्य करणार नाही. परंतु आयसीसीनं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या दोन्ही मागण्या फेटाळल्या.
Pakistan threatening to pull out of the Asia Cup isn’t “principle,” it’s financial self-goal ⚠️💸— Arpan Das (@arpanDvengeance) September 17, 2025
Backing out = loss of $12–16M (≈7% of PCB’s annual budget).
Future ACC revenue, broadcast share & influence also at risk.
In short → More drama, less cricket. 🏏#AsiaCup2025… pic.twitter.com/ZCy5hd7s7w
141 कोटी रुपयांच्या नुकसान बघून पाकिस्तानची माघार : वृत्तसंस्था पीटीआयनं असा दावा केला की जर पाकिस्तान आशिया कपमधून परतला असता तर संघाला अंदाजे 16 दशलक्ष डॉलर्सचं नुकसान झालं असतं. हे अंदाजे 141 कोटींचं नुकसान दर्शवतं. पीसीबीचं वार्षिक बजेट अंदाजे 227 दशलक्ष डॉलर्स आहे. परिणामी, 16 दशलक्ष डॉलर्सचं नुकसान झाल्यास त्यांच्याया महसुलाच्या सुमारे 7 टक्के नुकसान झालं असते. हा पाकिस्तान आणि पीसीबीसाठी एक मोठा धक्का असता. हा धक्का टाळण्यासाठी पीसीबीला यू-टर्न घेणं आणि शरणागती पत्करणं आवश्यक वाटलं.
