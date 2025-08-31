शारजाह Pakistan win Against UAE : संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि यूएई क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या T20I तिरंगी मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्ताननं सॅम अयुब आणि हसन नवाज यांची दमदार फलंदाजी आणि त्यानंतर दमदार गोलंदाजीच्या जोरावर यूएईचा 31 धावांनी पराभव केला. या सामन्यात पाकिस्तानच्या संघानं प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 207 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात यूएई संघ 20 षटकांत 8 गडी गमावून केवळ 176 धावाच करु शकला. त्याआधी पाकिस्ताननं अफगाणिस्तानविरुद्धही दमदार विजय मिळवला होता. विशेष म्हणजे पाकिस्तान आणि यूएईचे संघ तब्बल 9 वर्षांनंतर T20I सामन्यात आमनेसामने आले होते.
Pakistan make it two wins on the trot in the T20I tri-series 👏— ICC (@ICC) August 30, 2025
📝: https://t.co/aipPO5PQS4 pic.twitter.com/AvG8JPVMCP
पाकिस्तानची प्रथम फलंदाजी : यूएईविरुद्धच्या या सामन्यात पाकिस्तानच्या संघानं प्रथम फलंदाजी करताना दमदार कामगिरी दाखवली. फलंदाजीत संघाची सुरुवात फारशी चांगली नसली तरी सॅम अयुब आणि हसन नवाज यांनी जबाबदारी सांभाळत संघाची धावसंख्या 200 धावांच्या पुढं नेली. सॅम अयुबनं 38 चेंडूत 69 धावांची दमदार खेळी केली. याशिवाय हसन नवाजनं 26 चेंडूत 56 धावा केल्या.
यूएईचे प्रयत्न अपुरे : पाकिस्तानविरुद्ध 208 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या यूएईनं चांगली सुरुवात केली. पहिल्या विकेटसाठी मुहम्मद जोहैब आणि मुहम्मद वसीम यांनी 39 धावांची भागीदारी केली. अलिशान शराफू आणि इथन डिसूझा लवकर बाद झाले असले तरी, युएईकडून आसिफ खाननं आक्रमक खेळी केली. त्यानं संघाकडून सर्वाधिक 35 चेंडूत 77 धावांची खेळी केली. आसिफनं त्याच्या डावात 6 षटकार आणि 6 चौकारही मारले, परंतु इतर फलंदाजांनी चांगली कामगिरी न केल्यानं आसिफचे हे प्रयत्न अपुरे पडले.
Inverex Solar Energy presents Bank Alfalah T20I Tri-Series 2025:— UAE Cricket Official (@EmiratesCricket) August 30, 2025
Fifties by Saim Ayub and Hasan Nawaz take Pakistan to 207 all out in 20 overs.
UAE's chase 208.
Live score and updates: https://t.co/ZtOIhHPBxO pic.twitter.com/7kT3ounkQP
हसन अली गोलंदाजीत चमकला : दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर हसन अलीनं सर्वाधिक तीन विकेट घेतल्या. मात्र त्यानं यासाठी 4 षटकांत 47 धावा दिल्या. याशिवाय, मोहम्मद नवाजनं 2 बळी घेतले, तर सलमान मिर्झा आणि सॅम अयुबनंही प्रत्येकी एक विकेट घेतली. या तिरंगी मालिकेतील तिसरा सामना सोमवार 01 सप्टेंबर रोजी यूएई आणि अफगाणिस्तान यांच्यात खेळवला जाईल.
