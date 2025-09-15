"टीम इंडियाविरुद्धच्या पराभवानंतर PCB ला करोडो रुपये मिळाले"; संजय राऊतांच्या दाव्यानं मुंबईपासून दुबईपर्यंत खळबळ
आशिया चषक स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील सामन्यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मोठा दावा केला आहे.
Published : September 15, 2025 at 1:06 PM IST
मुंबई Sanjay Raut on IND vs PAK Match : आशिया चषक स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात स्पर्धेतील सहावा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतानं 7 विकेट्सनं एकतर्फा विजय मिळवला. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील राजकीय संबंध ताणले गेले आहेत. यापार्श्वभूमीवर भारतानं पाकिस्तानविरुद्ध खेळू नये अशी मागणी केली जात होती. सामन्यावर पहिष्कार घालण्यासाठी सोशल मीडियावर ट्रेंडही चालवला. मात्र सरकारनं बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळण्याची बीसीसीआयला परवानगी दिल्यानं आशिया चषकात भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरला. मात्र या सामन्यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मोठा दावा केला आहे. ज्यामुळं एकच खळबळ उडाली आहे.
VIDEO | Mumbai: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut on the India-Pakistan Asia Cup match says, “It’s a shamelessness that the match happened. It’s a disrespect to our Armed Forces, those who lost their lives in Pahalgam, and the women who lost their 'sindoor'. PCB got Rs 1,000 crore.… pic.twitter.com/B0edbg9Mt2— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025
संजय राऊतांचा मोठा दावा : या सामन्यानंतर आज पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, "तुम्ही पाकिस्तानविरुद्ध खेळून आमच्याविरुद्ध लढण्यासाठी, आमच्या महिलांचं कुंकु पुसण्यासाठी त्यांना सक्षम करत आहात. पाकिस्तान जिंकला-पराभूत झाला, याचा आम्हाला काहीही फरक पडत नाही. अशा सामन्यावर आम्ही थुंकतो, पैशांसाठी खेळले, एका सामन्यावर बहिष्कार टाकू शकले नाही." तसंच भारत विरुद्ध पाकिस्तानच्या सामन्यावर काल दीड लाख कोटी रुपयांचा जुगार खेळण्यात आला. या दीड लाख कोटी रुपयांमधील अधिकृतपणे 1000 कोटी रुपये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला मिळाले. तसंच या दीड लाख कोटी रुपयांमधून साधारण 25 हजार कोटी रुपये पाकिस्तानात गेले, असा मोठा दावाही संजय राऊतांनी केला. आता हाच पैसा आपल्याविरुद्ध वापरला जाणार, असल्याचंही संजय राऊत म्हणाले.
गावसकरांच्या वक्तव्याचा दाखला देत टीका : पुढं बोलताना राऊत म्हणाले "भारतीय क्रिकेट संघाची खेळण्याची इच्छा नसली तरी सरकारनं परवानगी दिल्यामुळं टीम इंडिया पाकिस्तानविरुद्ध खेळली, असं सुनील गावसकरांनी सांगितलं." जर सरकारनं पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास परवानगी दिली नसती, तर टीम इंडिया खेळली नसती, असंही सुनील गावसकर म्हणाल्याचं संजय राऊतांनी सांगितले. टीम इंडियानं हस्तांदोलन केलं नाही याचं भाजपावाले कौतुक सांगताय. देशाची जनता मुर्ख आहे का? तुम्ही पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात खेळलात ना? देशासाठी लोकांनी रक्त सांडलं, फासावर गेले, अनेक लोक शहीद झाले आणि तुम्ही हस्तांदोलन केलं नाही, त्याचं कौतुक करताय. हस्तांदोलन केलं नाही, हे काही पहलगाम हल्ल्यावरील उत्तर झालं का?, असा सवालही संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
We stand by the victims of the families of Pahalgam terror attack. We express our solidarity. We want to dedicate today's win to all our Armed Forces who showed a lot of bravery. Hope they continue to inspire us all and we give them more reasons on the ground whenever we get an… pic.twitter.com/stkrqIEBuE— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
लहान मुलांसारखा हरला पाकिस्तान : या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केल्यानंतर पाकिस्तानी संघ नऊ विकेट गमावून केवळ 127 धावा करु शकला. फिरकीपटू अक्षरनं चार षटकांत 18 धावा देत दोन, कुलदीपनं चार षटकांत 18 धावांत तीन घेत पाकिस्तानी फलंदाजांना बांधून ठेवलं. प्रत्युत्तरात भारतानं 15.5 षटकांत लक्ष्य गाठलं. अभिषेक शर्मानं 12 चेंडूंत 31 धावा केल्या. तर 35वा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या सूर्यकुमारनं 37 चेंडूंत नाबाद 47 धावा केल्या.
