त्रिनिदाद Pakistan Beat West Indies : पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला वनडे सामना 8 ऑगस्ट रोजी ब्रायन लारा स्टेडियम तारोबा इथं खेळला गेला. पाकिस्ताननं हा सामना 5 विकेटनं जिंकला. संघाचा खरा हिरो हसन नवाज होता, त्यानं त्याच्या पदार्पणाच्या सामन्यातच 64 धावांची शानदार नाबाद खेळी करुन संघाच्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. पाकिस्तानच्या वनडे क्रिकेटमध्ये सहा वर्षांनंतर असं घडलं आहे ज्यात एखाद्या खेळाडूनं वनडे सामन्यात पन्नासपेक्षा जास्त धावांची खेळी केली आहे. त्याच्या आधी 2019 मध्ये आबिद अलीनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्याच्या पदार्पणाच्या सामन्यात शतक झळकावलं होतं.
Pakistan chase down a commanding target in the first ODI to go 1-0 up against West Indies 👊 #WIvPAK 📝: https://t.co/s3ysUNsIVu pic.twitter.com/MEqpxg9QtK— ICC (@ICC) August 9, 2025
शाई होपची कर्णधारपदाची खेळी व्यर्थ : या सामन्यात पाकिस्ताननं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या वेस्ट इंडिजची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर ब्रेंडन किंग पहिल्याच षटकात 4 धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर केसी कार्टी आणि एविन लुईस यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 77 धावांची भागीदारी केली. विंडीजचा कर्णधार शाई होपने या सामन्यात 55 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय, रोस्टन चेसनंही 54 चेंडूत 53 धावांची खेळी केली. शेवटी, गुडाकेश मोतीनं 18 चेंडूत 31 धावा करुन संघाला 280 धावांपर्यंत पोहोचवलं. विंडीज संघ 49 षटकांत सर्वबाद झाला. संघाकडून एविन लुईसनं ६२ चेंडूत सर्वाधिक 30 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून शाहीन आफ्रिदीनं सर्वाधिक 4 बळी घेतले. नसीम शाहला तीन विकेट मिळाल्या.
Pakistan take the 1st CG United ODI.🏏— Windies Cricket (@windiescricket) August 9, 2025
We look to the 2nd ODI on Sunday to level the series.💪🏽#WIvPAK #FullAhEnergy pic.twitter.com/ZzXe468nQ9
हसन नवाज आणि मोहम्मद रिझवानच्या खेळीनं पाकिस्तानचा विजय : 281 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, पाकिस्तानची सुरुवातही फारशी खास नव्हती. सॅम अयुब 12 चेंडूत 5 धावा करुन बाद झाला. अब्दुल्ला शफीकला या सामन्यात चांगली सुरुवात मिळाली पण तो त्याचं मोठ्या खेळीत रुपांतर करु शकला नाही. त्यानं 33 चेंडूत 29 धावा केल्या. पाकिस्तानचा कर्णधार मोहम्मद रिझवाननं 69 चेंडूत 53 धावा केल्या. त्याच वेळी, बाबर आझम अर्धशतक हुकला आणि 47 धावा करुन बाद झाला. पाकिस्तानच्या विजयाचा नायक हसन नवाज होता, त्यानं पदार्पणाच्या सामन्यात अर्धशतक झळकावलं आणि संघाला शानदार विजय मिळवून दिला. हुसेन तलतनंही 37 चेंडूत 41 धावा करुन त्याला चांगली साथ दिली. नवाज 63 धावा करुन नाबाद परतला. पाकिस्ताननं हे लक्ष्य फक्त 48.4 षटकांत पूर्ण केलं.
Half century number 2️⃣9️⃣ for the skipper in ODI cricket. #WIvsPAK | #FullAhEnergy | #MenInMaroon pic.twitter.com/J4cZCXQGDk— Windies Cricket (@windiescricket) August 8, 2025
हेही वाचा :