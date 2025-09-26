0,0,0,0,0,0... पाकिस्तानी फलंदाजाच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम

ETV Bharat / sports

पाकिस्तानच्या सॅम अय्युबच्या नावावर एक लाजिरवाणा विक्रम नोंदवला गेला.

Saim Ayub Unwanted Record
पाकिस्तानी फलंदाजाच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 3:11 PM IST

दुबई Saim Ayub Unwanted Record : आशिया चषकाच्या सुपर-4 सामन्यात, पाकिस्तान क्रिकेट संघानं बांगलादेशला 11 धावांनी पराभूत करुन अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं. मात्र या सामन्यात पाकिस्तानसाठी मोठी चिंता म्हणजे सॅम अय्युबची कामगिरी, जो एकही धाव न करता बाद झाला. अय्युबनं या वर्षी एक अतिशय लाजिरवाणा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

नकोसा विक्रम केला नावावर : खरं तर, बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात सॅम अय्युब सलामीवीर साहिबजादा फरहान (4 धावा) बाद झाल्यानंतर क्रीजवर आला, परंतु तीन चेंडूंचा सामना केल्यानंतर तो एकही धाव न करता पॅव्हेलियनमध्ये परतला. 2025 मधील हा तो सहाव्यांदा शून्यावर बाद झाला. अशा प्रकारे, अय्युबनं झिम्बाब्वेच्या रिचर्ड नगारावाची बरोबरी केली आणि एका कॅलेंडर वर्षात पूर्णवेळ सदस्य राष्ट्राच्या खेळाडूनं सर्वाधिक टी-20 आंतरराष्ट्रीय डक करण्याचा लज्जास्पद विक्रम प्रस्थापित केला.

एका कॅलेंडर वर्षात टी-20 आंतरराष्ट्रीय मध्ये सर्वाधिक वेळा शून्यावर धावा होणारे खेळाडू (पूर्णवेळ सदस्य राष्ट्र) :

  • 6 वेळा - रिचर्ड नगारावा (झिम्बाब्वे) - 2024
  • 6 वेळा - सॅम अयुब (पाकिस्तान) - 2025
  • 5 वेळा - ब्लेसिंग मुझाराबानी (झिम्बाब्वे) - 2024
  • 5 वेळा - संजू सॅमसन (भारत) - 2024
  • 5 वेळा - हसन नवाज (पाकिस्तान) - 2025

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की अयुब हा टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकाच मालिकेत किंवा स्पर्धेत चार वेळा शून्यावर बाद होणारा पूर्णवेळ सदस्य राष्ट्राचा पहिला खेळाडू बनला आहे. यापूर्वी, असोसिएट नेशन्समधील सात खेळाडू एकाच टी-20 स्पर्धेत चार वेळा शून्य धावा करणारा ठरले होते. पूर्ण सदस्य राष्ट्रांमधील पाच खेळाडूंनी एकाच टी-20 स्पर्धा किंवा मालिकेत तीन वेळा शून्य धावा करण्याचा लज्जास्पद विक्रम केला होता. आता, अयुबनं या सर्व खेळाडूंना मागे टाकलं आहे.

एका टी-20 मालिका/स्पर्धेत सर्वाधिक शून्यावर बाद झालेले फलंदाज (पूर्णवेळ सदस्य राष्ट्र) :

  • सॅम अयुब - 4 (आशिया कप 2025)
  • आंद्रे फ्लेचर - 3 (टी-20 विश्वचषक 2009)
  • मशराफ मोर्तझा - 3 (आशिया कप 2016)
  • रेगिस चाकाब्वा - 3 (टी-20 विश्वचषक 2022)
  • तंजीद हसन - 3 (टी-20 विश्वचषक 2025)
  • हसन नवाज - 3 (पाकिस्तानचा न्यूझीलंड दौरा 2025)

पाकिस्तानचा विजय : दुबई इथं खेळल्या गेलेल्या या सुपर-4 सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 20 षटकांत 135 धावा केल्या. मोहम्मद हरिस (31 धावा) आणि मोहम्मद नवाज (25 धावा) यांनी संघासाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं. लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशला 20 षटकांत 9 गडी गमावून फक्त 124 धावा करता आल्या आणि पाकिस्ताननं हा सामना 11 धावांनी जिंकला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

