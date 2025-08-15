ETV Bharat / sports

'पॅडल' हा क्रीडा प्रकार भारतीयांसाठी नवा असला, तरी तो लवकरच लोकप्रियतेचं शिखर गाठेल; कपिल देव यांनी व्यक्त केला विश्वास - KAPIL DEV

कपिल देव यांनी पॅडल खेळाबद्दल आपले अनुभव सांगितले.

Kapil Dev
कपिल देव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 8:54 PM IST

मुंबई : क्रिकेटमध्ये भारताला पाहिलं विश्वविजेतेपद मिळवून देणाऱ्या संघाचे माजी कर्णधार कपिल देव यांनी शुक्रवारी 'वर्ल्ड पॅडल लीग'ला भेट दिली. हा क्रीडा प्रकार भारतीयांसाठी नवा असला, तरी तो लवकरच लोकप्रियतेचं शिखर गाठेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसंच देशवासियांना भारतीय स्वातंत्र्य दिवसाच्या शुभेच्छा देताना, त्यांनी जम्मू काश्मीर येथे घडलेल्या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं.

कपिल देव यांनी सामन्यांचा आनंद लुटला : आयकॉनिक स्पोर्ट्स अँड इव्हेंट्स आणि मेसूर यांच्या सहकार्यानं मुंबईच्या नेस्को संकुलात सुरू असलेल्या 'मेटीओरा डेव्हलपर्स वर्ल्ड पॅडल लीग'मध्ये कपिल देव बोलत होते. या स्पर्धेत भारतात झपाट्यानं लोकप्रिय होत असलेल्या पॅडल खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. अभिनेता आणि खान टायगर्स संघाचे मालक सोहेल खान आपल्या संघाला उत्साहानं प्रोत्साहित करताना दिसले, तर कपिल देव यांनीही गर्दीत सामील होऊन कोर्टवरील रोमांचक सामन्यांचा आनंद लुटला.

'पॅडल' नवखा पण आव्हानात्मक खेळ : कपिल देव यांनी पॅडल खेळाबद्दल आपले अनुभव सांगितले. "पॅडल हा थोडा वेगळा खेळ आहे. मी यापूर्वी काही सामने टीव्हीवर पाहिले होते, पण प्रत्यक्ष मैदानात येऊन पाहण्याचा आनंदच काही और आहे. हा खेळ दिसायला सोपा वाटतो, पण खेळायला अतिशय कठीण आहे. भारतीयांसाठी हा खेळ नवखा आहे, पण मला पूर्ण विश्वास आहे की, एक दिवस हा खेळ लोकप्रियतेची नवनवी शिखरे गाठेल," असं कपिल देव यांनी म्हटलं आहे.

हरभजन सिंहच्या वक्तव्यावर कपिल देव यांची प्रतिक्रिया : भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यांबाबत हरभजन सिंह यांनी केलेल्या "रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही", या वक्तव्यावर कपिल देव यांना विचारलं असता, त्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "हा हरभजनचा वैयक्तिक विचार आहे. मला त्याबद्दल फार काही माहिती नाही."

कपिल देव यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

सरकारचं पाठबळ महत्त्वाचं - सोहेल खान : खान टायगर्स संघाचे मालक आणि अभिनेता सोहेल खान यांनी पॅडलच्या वाढत्या लोकप्रियतेबद्दल आशावाद व्यक्त केला. ते म्हणाले, "पॅडल हा एक असा खेळ आहे, जो 360 अंशात खेळावा लागतो. टेनिस आणि बॅडमिंटनपेक्षा हा पूर्णपणे वेगळा आहे. स्पेन आणि अर्जेंटिनामध्ये हा खेळ गेल्या 50 वर्षांपासून खेळला जातो. भारतात त्याला लोकप्रिय होण्यास थोडा वेळ लागेल, पण सुरुवात चांगली झाली आहे. तसंच परदेशात खेळ आणि खेळाडूंना सरकारकडून सातत्यानं पाठबळ मिळतं. भारतातही जर सरकारनं पॅडलला असेच सहकार्य केलं, तर हा खेळ क्रिकेटप्रमाणे लोकप्रिय होऊ शकतो," असंही सोहेल खान यांनी सांगितलं.

पॅडल लवकरच भारतात लोकप्रिय होईल - महेश भूपती : टेनिसपटू महेश भूपती यांनी देखील वर्ल्ड पॅडल लीगला भेट दिली. त्यांनी सांगितलं की, "युवा पिढी ज्या पद्धतीनं या खेळाविषयी कुतूहल बाळगून आहे, ते पाहता हा खेळ भारतात लवकरच लोकप्रिय होईल. मागच्या पाच वर्षांत या खेळानं ज्या गतीनं भारतात विस्तार केला आहे, तो वाखाणण्याजोगा आहे."

'पॅडल' खेळ नेमका आहे तरी कसा? : पॅडल हा खेळ टेनिस आणि स्क्वॉश यांचे संमिश्र मिश्रण आहे, ज्यामध्ये खेळाडूंना 360 अंशात रणनीती आखावी लागते. स्पेन आणि अर्जेंटिना यांसारख्या देशांमध्ये गेल्या 50 वर्षांपासून हा खेळ लोकप्रिय आहे. भारतातही आता या खेळाने हळूहळू पाय रोवायला सुरुवात केली आहे.

