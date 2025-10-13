गिलच्या नेतृत्वात टीम इंडियानं 12 वर्षांनी पाहिला लाजिरवाणा दिवस; पाहुण्या संघाचं दुसऱ्या डावात पुनरागमन
वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघानं दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियममध्ये तेच काम केलं आहे, जे यापूर्वी इंग्लंड संघानं 2013 मध्ये हैदराबादमध्ये केलं होतं.
Published : October 13, 2025 at 4:55 PM IST
नवी दिल्ली IND vs WI 2nd Test Day 4 : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील दुसऱ्या कसोटी सामन्याचा निकाल काहीही असो, पण वेस्ट इंडिज संघानं हे नक्कीच सिद्ध केलं की कोणीही त्यांना कमी लेखू नये. भारतीय कर्णधार शुभमन गिलची चूक असो किंवा वेस्ट इंडिजची हुशार चाल असो, हे निश्चित आहे की भारतीय संघ येत्या काही वर्षांत या सामन्यासारख्या चुका करणार नाही. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी, विरोधी संघानं त्यांच्या चौथ्या डावात 390 धावा केल्या तेव्हा टीम इंडियाला लाजिरवाणं वाटलं.
Battled and fought with our best batting effort of the tour. #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/WP33ScgY3S— Windies Cricket (@windiescricket) October 13, 2025
12 वर्षांनंतर विरोधी संघानं भारतात दुसऱ्या डावात केल्या 350 पेक्षा जास्त धावा : कमकुवत संघ मानल्या जाणाऱ्या वेस्ट इंडिजनं टीम इंडियाला प्रचंड त्रास दिला. चाहत्यांना तीन दिवसांत सामना संपेल अशी आशा होती, परंतु वेस्ट इंडिजनं असं पुनरागमन केलं की सामना संपलाच नाही तर नवीन विक्रमही प्रस्थापित झाले. दिल्ली कसोटीत भारतीय संघाविरुद्ध जवळपास 12 वर्षांत जे झालं नव्हतं ते साध्य केलं. भारताविरुद्ध फॉलोऑनचा सामना करणाऱ्या वेस्ट इंडिजनं त्यांच्या दुसऱ्या डावात 390 धावा केल्या.
🚨 FOR THE FIRST TIME A VISITING TEAM SCORING 350+ IN THEIR SECOND INNINGS IN INDIA SINCE JANUARY 2013 😱 pic.twitter.com/QLDjmUO8gr— Tanuj (@ImTanujSingh) October 13, 2025
जानेवारी 2013 नंतर पहिल्यांदाच घडलं : 2013 पासून, या सामन्यापर्यंत, भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या डावात एखाद्या संघानं 350 पेक्षा जास्त धावा केल्याचं कधीच घडलं नव्हतं. इथं आपण दुसऱ्या डावाबद्दल बोलत आहोत; वेस्ट इंडिजनं फॉलोऑन करण्यास भाग पाडल्यानंतर हा पराक्रम केला. शेवटच्या वेळी असं जानेवारी 2013 मध्ये घडलं होतं, जेव्हा इंग्लंडनं त्यांच्या दुसऱ्या डावात 420 धावा केल्या होत्या. हा सामना हैदराबादमध्ये खेळला गेला होता. एकेकाळी, तिसऱ्या डावात संघ एवढा मोठा धावसंख्या करु शकेल अशी शक्यता कमी वाटत होती, परंतु शेवटच्या जोडीनं 50 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली, ज्यामुळं संघ सन्माननीय मानता येईल अशा स्थितीत आला.
A maiden test fifty to go with his century, Justin fighting right to the end. #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/21ADnfRtR9— Windies Cricket (@windiescricket) October 13, 2025
शेवटच्या विकेटसाठी 79 धावांची भागीदारी : जेव्हा वेस्ट इंडिज त्यांच्या दुसऱ्या डावात फलंदाजीसाठी आला तेव्हा त्यांच्यावर प्रचंड दबाव होता. तरीही, सलामीवीर जॉन कॅम्पबेलनं 115 धावा केल्या, तर शाई होपनं 103 धावा केल्या. कर्णधार रोस्टन चेसनं 40 धावा केल्या. मात्र शेवटच्या विकेटसाठी जस्टिन ग्रीव्हज (50) आणि जेडेन सील्स (32) यांनी 79 धावांची भागीदारी करत संघाच्या धावसंख्येत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले, ज्यामुळं वेस्ट इंडिजनं तिसऱ्या डावात ३५० पेक्षा जास्त धावा केल्या नाहीत तर चौथ्या डावात भारताला फलंदाजीसाठीही संधी दिली.
