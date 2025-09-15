ETV Bharat / sports

#BoycottINDvsPAK ट्रेंडनंतरही पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान; लिहून ठेवा तारीख

साखळी सामन्यानंतर सुपर-4 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा सामना होऊ शकतो. जर पाकिस्तान सुपर-4 मध्ये पोहोचला तर त्यांचा भारतासोबत सामना होईल हे निश्चित आहे.

IND vs PAK match
भारत-पाकिस्तान (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई IND vs PAK match : 2025 च्या आशिया चषकात रविवार 14 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्ताननं गट फेरीचा सामना खेळला. यात टीम इंडियानं 7 विकेट्सनं विजय मिळवला. टीम इंडियानं सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले आणि आयसीसी रँकिंगमध्ये ते नंबर 1 संघ का आहेत हे सिद्ध केले. भारतीय संघानं आशिया कपमधील आतापर्यंतचे दोन्ही सामने जिंकले आहेत. यासह सुपर-4 मध्ये त्यांचा प्रवेश जवळजवळ निश्चित आहे आणि जर पाकिस्ताननं यूएईविरुद्धचा सामना जिंकला तर त्याचाही सुपर-4 मध्ये प्रवेश निश्चित आहे.

भारत-पाकिस्तान पुन्हा भिडणार : साखळी सामन्यानंतर सुपर-4 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा सामना होऊ शकतो. जर पाकिस्तान सुपर-4 मध्ये पोहोचला तर त्यांचा भारतासोबत सामना होईल हे निश्चित आहे. मात्र सामना कोणत्या तारखेला होणार हे गट फेरीच्या गुणतालिकेत त्यांनी किती क्रमांक पटकावला आहे यावर अवलंबून आहे. जर पाकिस्तान गट फेरीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला तर त्यांचा भारताविरुद्धचा सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी होईल.

पाकिस्तान वन साईड पराभव : भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केल्यानंतर पाकिस्तानी संघ नऊ विकेट गमावून केवळ 127 धावा करु शकला. फिरकीपटू अक्षरनं चार षटकांत 18 धावा देत दोन, कुलदीपनं चार षटकांत 18 धावांत तीन घेत पाकिस्तानी फलंदाजांना बांधून ठेवलं. प्रत्युत्तरात भारतानं 15.5 षटकांत लक्ष्य गाठलं. अभिषेक शर्मानं 12 चेंडूंत 31 धावा केल्या. तर 35वा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या सूर्यकुमारनं 37 चेंडूंत नाबाद 47 धावा केल्या.

भारतीय खेळाडूंनी केलं नाही हस्तांदोलन : आशिया चषकातील या सामन्यावरून मोठ्या प्रमाणात वातावरण तापलं होतं. या सामन्यावर बहिष्कारच टाकण्याची मागणी होऊ लागली होती. अशा परिस्थितीत झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघानं पाकिस्तानी खेळाडूंची हस्तांदोलन करणं टाळलं. परंपरेनुसार नाणेफेकीच्या वेळी दोन्ही कर्णधार आणि सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघाचे खेळाडू एकमेकांशी हस्तांदोलन करतात. मात्र, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर झालेल्या या पहिल्याच सामन्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळं भारतीय संघातील खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नाही. सामना संपताच टीम इंडियाचे दोन्ही फलंदाज एकमेकांना हस्तांदोलन करत पॅवेलियनमध्ये गेले आणि संघातील इतर खेळाडू आणि प्रशिक्षकांसोबत हस्तांदोलन केलं.

हेही वाचा :

  1. "टीम इंडियाविरुद्धच्या पराभवानंतर PCB ला करोडो रुपये मिळाले"; संजय राऊतांच्या दाव्यानं मुंबईपासून दुबईपर्यंत खळबळ
  2. भारताचा पाकिस्तानवर विजय अन् पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; कोल्हापुरात 'ऑपरेशन सिंदूर'ची झलक
  3. हस्तांदोलन न केल्यानं टीम इंडियावर होणार दंडात्मक कारवाई? पाकिस्तानची ACC कडे तक्रार, काय आहेत नियम?

For All Latest Updates

TAGGED:

ONCE AGAIN INDIA FACE PAKISTANINDIA FACE PAKISTAN DATEINDIA VS PAKISTAN SCENARIOINDIA VS PAKISTAN IN ASIA CUPIND VS PAK MATCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.