1990 मध्ये आजच्या दिवशी 17 वर्षाच्या मुलानं इंग्रजांना पाजलं होतं पाणी; 119 धावांच्या खेळीनं टीम इंडियाला वाचवलं - SACHIN TENDULKAR

सचिननं जेव्हा पहिलं कसोटी शतक केलं तेव्हा तो 17 वर्षे 112 दिवसांचा होता. त्यानं हे शतक 14 ऑगस्ट 1990 रोजी इंग्लंडविरुद्ध केलं होतं.

Sachin Tendulkar
सचिन तेंडुलकर (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद Sachin Tendulkar : क्रिकेटचा देव ते शतकांचा सम्राट, मास्टर ब्लास्टर... सचिन तेंडुलकरला त्याचे चाहते अनेक नावांनी हाक मारतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का की सचिनचा शतकांचा प्रवास आजच्या दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्ट रोजी सुरु झाला. सचिन तेंडुलकरनं त्याच्या दीर्घ कारकिर्दीतील पहिलं कसोटी शतक वयाच्या 17व्या वर्षी इंग्लंडविरुद्ध केलं. सचिननं हे शतक ओल्ड ट्रॅफर्ड इथं भारत पराभवाच्या उंबरठ्यावर असताना केलं. त्याच्या शानदार शतकानं भारताला पराभवापासून वाचवलं.

कशी होती सचिनची पहिली शतकी खेळी : सचिन तेंडुलकरचं कसोटी सामन्यांमधील पहिलं शतक 119 धावांचं होतं. 1990 मध्ये भारतीय संघ मोहम्मद अझरुद्दीनच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडला पोहोचला होता. मालिकेतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडनं भारताला विजयासाठी 408 धावांचं लक्ष्य दिले. प्रत्युत्तरात, भारतानं 183 धावा होईपर्यंत 6 विकेट गमावल्या. पण सचिन तेंडुलकर खंबीर राहिला. त्यानं 119 धावांच्या त्याच्या डावात 189 चेंडूंचा सामना केला. सचिनला मनोज प्रभाकरच्या रुपात एक उत्तम जोडीदारही मिळाला. प्रभाकरनं दुसऱ्या टोकावर 67 धावांची नाबाद खेळी केली. सचिन 119 धावा करुन नाबाद परतला. दोघांनीही सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी अडीच तास इंग्लंडला विकेटसाठी तल्लफ केलं आणि सामना अनिर्णित राहिला. खेळ संपला तेव्हा भारताची धावसंख्या 6 विकेटवर 343 धावा होती.

17 वर्षे 112 दिवसाच्या वयात पहिलं शतक : सचिन तेंडुलकरनं हे शतक केलं तेव्हा तो 17 वर्षे 112 दिवसांचा होता. कसोटी सामन्यांमध्ये शतक करणारा सचिन हा सर्वात तरुण भारतीय फलंदाज ठरला. त्याच्या तंत्रानं आणि संयमानं संपूर्ण जगाला प्रभावित केलं. त्याला या खेळीसाठी सामनावीर म्हणूनही निवडण्यात आलं. हे शतक देखील महत्त्वाचं होतं कारण त्यामुळं सचिनला उदयोन्मुख स्टार म्हणून स्थापित करण्यात मदत झाली. त्यावेळी भारतीय क्रिकेट वरिष्ठ फलंदाजांवर अवलंबून होतं. अशा परिस्थितीत, किशोरवयीन खेळाडूच्या अशा कामगिरीनं संघाला नवीन आशा मिळाल्या.

निवृत्त होताना विक्रमांचा बादशाह : 1989 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध पहिली कसोटी खेळणारा सचिन तेंडुलकर निवृत्त झाला तेव्हा त्याच्या नावावर 100 आंतरराष्ट्रीय शतकं होती. सचिननं 200 कसोटी खेळले आणि 51 शतकांच्या मदतीनं 15921 धावा केल्या. जगातील इतर कोणताही फलंदाज 50 कसोटी शतकंही करु शकला नाही. त्याचप्रमाणे, सचिननं 463 वनडे सामने खेळले आणि 49 शतकांसह 18426 धावा केल्या. सर्वाधिक वनडे धावांचा त्याचा विक्रम अजूनही कायम आहे. मात्र भारताच्या विराट कोहलीनं (51 शतकं) आता वनडे सामन्यांमध्ये शतकांच्या बाबतीत सचिनला मागं टाकलं आहे.

