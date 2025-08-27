ETV Bharat / sports

गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी होणार मोठे क्रिकेट सामने; जाणून घ्या सविस्तर - CRICKET MATCHES TODAY

27 ऑगस्ट 2025 हा दिवस क्रिकेट चाहत्यांसाठी खूप रोमांचक असणार आहे. कारण या दिवशी विविध स्पर्धा आणि लीगमध्ये अनेक मोठे क्रिकेट सामने खेळले जाणार आहेत.

गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी होणार मोठे क्रिकेट सामने (AP Photo)
मुंबई Cricket Matches Today : एकीकडे राज्यात आजपासून गणेशोत्सवाला मोठ्या धुमधडाक्यात सुरुवात होत आहे. तोच दुसरीकडे 27 ऑगस्ट 2025 हा दिवस क्रिकेट चाहत्यांसाठी खूप रोमांचक असणार आहे. कारण या दिवशी विविध स्पर्धा आणि लीगमध्ये अनेक मोठे क्रिकेट सामने खेळले जाणार आहेत.

सकाळपासून सुरु होणार सामने : आजच्या दिवसाची सुरुवात सेंट लुसिया किंग्ज आणि गयाना अमेझॉन वॉरियर्स यांच्यातील कॅरोबियन प्रीमियर लीग 2025 च्या 13व्या सामन्यानं झाली. हा सामना सकाळी 4:30 वाजेपासून डॅरेन सॅमी नॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आयलेट, सेंट लुसिया इथं झाला. तर देशांतर्गत क्रिकेटबद्दल बोलायचं झालं तर, दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 मध्ये दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर दोन सामने होतील. पहिला सामना पुराणी दिल्ली 6 आणि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स यांच्यात दुपारी 2:00 वाजता खेळला जाईल, तर दुसरा सामना ईस्ट दिल्ली रायडर्स आणि सेंट्रल दिल्ली किंग्ज यांच्यात संध्याकाळी 7:00वाजता खेळला जाईल.

देशांतर्गत अनेक लीगमध्ये मॅचेस : याशिवाय केरळा क्रिकेट लीग 2025 मध्येही आज दोन सामने खेळवले जातील. हे दोन्ही सामने तिरुवनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होतील. पहिला सामना कालिकत ग्लोबस्टार्स आणि कोची ब्लू टायगर्स यांच्यात दुपारी 2:30 वाजता खेळला जाईल, तर दुसरा सामना अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स आणि त्रिशूर टायटन्स यांच्यात सायंकाळी 6:45 वाजता खेळला जाईल. तसंच उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीगमध्येही भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ इथं दोन रोमांचक सामने होतील. पहिल्या सामन्यात लखनऊ फाल्कन्स आणि मेरठ मॅव्हेरिक्स दुपारी 3:00 वाजता एकमेकांशी भिडतील, तर दुसऱ्या सामन्यात गौर गोरखपूर लायन्स आणि नोएडा किंग्ज संध्याकाळी 7:30 वाजता आमनेसामने येतील. कर्नाटकच्या महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी-20 लीगमध्ये आज एक सामना होणार आहेत. हा सामना म्हैसूर येथील श्रीकांतदत्त नरसिंह राजा वडायर मैदानावर होईल जो मंगलोर ड्रॅगन्स आणि हुबळी टायगर्स यांच्यात सायंकाळी 7:15 पासून खेळवला जाईल.

आयसीसी पात्रता सामने : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक युरोप पात्रता विभाग 1, मध्ये नेदरलँड्स महिला आणि जर्मनी महिला यांच्यातील 11वा सामना दुपारी 2:30 वाजता हेझलवार्झ, रॉटरडॅम इथं खेळला जाईल, तर इटली महिला आणि आयर्लंड महिला यांच्यातील 12वा सामना संध्याकाळी 7:15 वाजता होईल. यासोबतच आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू 2023-27 मधील कॅनडा आणि नामिबिया यांच्यातील 80वा सामना रात्री 8:30 वाजता किंग सिटी येथील मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट मैदानावर खेळला जाईल.

इंग्लंडमधील द हंड्रेडमध्ये दोन सामने : इंग्लंडमधील डोमेस्टिक वन-डे कप स्पर्धेत मिडलसेक्स आणि केंट हे संघ दुपारी 3:30 वाजता एकमेकांसमोर येतील. तसंच द हंड्रेड स्पर्धेतील महिला गटातील सामना ट्रेंट रॉकेट्स महिला आणि बर्मिंगहॅम फिनिक्स महिला यांच्यात सायंकाळी 7:30 वाजता होईल, तर पुरुषांचा सामना ट्रेंट रॉकेट्स आणि बर्मिंगहॅम फिनिक्स यांच्यात रात्री 11:00 वाजता सुरु होईल.

स्पर्धासामनाठिकाणवेळ (IST)लाइव स्ट्रीमिंग/टेलीकास्ट
कॅरोबियन प्रीमियर लीग 2025सेंट लूसिया किंग्स विरुद्ध गुयाना अमेज़न वारियर्स डॅरेन सॅमी नॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आयलेट, सेंट लुसिया4:30 AMफॅनकोड/ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025पुराणी दिल्ली 6 विरुद्ध साउथ दिल्ली सुपरस्टार्सअरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली2:00 PMफॅनकोड/ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025ईस्ट दिल्ली राइडर्स विरुद्ध सेंट्रल दिल्ली किंग्स अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली7:00 PMफॅनकोड/ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
केरळा क्रिकेट लीग 2025कैलिकट ग्लोबस्टार्स विरुद्ध कोची ब्लू टाइगर्स ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम2:30 PMफॅनकोड/ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
केरळा क्रिकेट लीग 2025अदानी त्रिवेंद्रम रॉयल्स विरुद्ध थ्रिस्सुर टाइटन्स ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम6:45 PMफॅनकोड/ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक युरोप पात्रता विभाग 1, 2025जर्मनी महिला विरुद्ध नीदरलैंड महिलाहेझलवार्झ, रॉटरडॅम2:30 PMICC अधिकृत वेबसाइट/ फॅनकोड
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक युरोप पात्रता विभाग 1, 2025इटली महिला विरुद्ध आयरलैंड महिलाहेझलवार्झ, रॉटरडॅम7:15 PMICC अधिकृत वेबसाइट/ फॅनकोड
उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025लखनऊ फाल्कन्स विरुद्ध मेरठ मैवरिक्सभारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ3:00 PMफॅनकोड/ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025गौर गोरखपुर लायंस विरुद्ध नोएडा किंग्सभारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ7:30 PMफॅनकोड/ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चॅलेंज लीग A, 2024-26पापुआ न्यू गिनी विरुद्ध केनियाग्रेनविल, सेंट सेवियर3:30 PMICC अधिकृत वेबसाइट/ फॅनकोड
आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चॅलेंज लीग A, 2024-26कतार विरुद्ध डेनमार्क फार्मर्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड, सेंट मार्टिन3:30 PMICC अधिकृत वेबसाइट/ फॅनकोड
महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025मंगलोर ड्रैगन्स विरुद्ध बेंगलुरु ब्लास्टर्स, क्वॉलीफायर-2श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडेयर ग्राउंड, मैसूर7:15 PMफॅनकोड/ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क
द हंड्रेड महिला ट्रेंट रॉकेट्स महिला विरुद्ध बर्मिंघम फीनिक्स महिला ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहम7:30 PMBBC स्पोर्ट/ फॅनकोड
आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू 2023-27 मधीलकनाडा विरुद्ध नामीबिया मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट ग्राउंड, किंग सिटी8:30 PMICC अधिकृत वेबसाइट/ फॅनकोड
द हंड्रेड पुरुष ट्रेंट रॉकेट्स विरुद्ध बर्मिंघम फीनिक्स ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगहम11:00 PMBBC स्पोर्ट/ फॅनकोड

