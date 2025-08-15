ब्रिस्बेन Team India win Today : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या सामन्यातही हरवण्यात यश मिळवलं आहे. हा सामना भारतीय महिला अ संघ आणि ऑस्ट्रेलिया महिला अ संघ यांच्यात खेळला गेला. विशेष म्हणजे हा विजय भारतीय संघानं स्वातंत्र्यदिनी मिळवला आहे. भारतीय संघानं मालिकेतील पहिला सामनाही जिंकला होता. म्हणजेच आता भारतानं तीन सामन्यांची मालिका जिंकली आहे. भारतानं दुसरा सामना दोन विकेट्सनं जिंकला. जो खूप रोमांचक होता. भारतीय संघानं एक चेंडू शिल्लक असताना विजय नोंदवण्यात यश मिळवलं.
अॅलिसा हिलीची शानदार खेळी : भारतीय महिला अ संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे, जिथं तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जात आहे. मालिकेतील पहिला सामना जिंकून भारतानं मालिकेत आघाडी घेतली होती, आता भारतानं दुसरा सामनाही जिंकला आहे आणि मालिका जिंकण्यात यश मिळवलं आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघानं प्रथम फलंदाजी करत निर्धारित 50 षटकांत 9 गडी गमावून 265 धावा केल्या. भारतासमोर 266 धावांचं मोठं लक्ष्य होतं. ऑस्ट्रेलियाच्या इतक्या मोठ्या धावसंख्येत अॅलिसा हिलीचं विशेष योगदान होतं. जिनं 87 चेंडूत 91 धावांची खेळी खेळली. ती तिचं शतक पूर्ण करु शकली नाही, पण तिनं निश्चितच तिच्या संघाला मोठी धावसंख्या उभारण्यास मदत केली.
भारतीय संघाला सुरुवातीलाच मोठा धक्का : यानंतर, जेव्हा भारतीय महिला अ संघ फलंदाजीसाठी आला तेव्हा शैफाली वर्माच्या रुपात भारताची पहिली विकेट लवकर पडली. शैफालीनं फक्त चार धावा केल्या. तर धारा गुज्जर खातं न उघडता बाद झाल्यानं संघाला धक्का बसला. मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना लवकरच भारताच्या दोन विकेट पडल्या.
यास्तिका भाटियाची एका टोकानं फलंदाजी : दरम्यान, यास्तिका भाटियानं खेळपट्टीवर एक टोक धरलं होतं. तिनं 71 चेंडूत 66 धावांची अमूल्य खेळी खेळली. सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेल्या कर्णधार राधा यादवनंही शानदार खेळी केली. तिनं 78 चेंडूत 60 धावांची शानदार खेळी खेळली. ज्या वेळी टीम इंडिया सामन्यात मागे होती, त्या वेळी राधाच्या फलंदाजीनं आशा निर्माण केल्या. याशिवाय, तनुजा कंवरनं भारताच्या विजयात मोठी भूमिका बजावली, जिनं 57 चेंडूत 50 धावांची शानदार खेळी केली आणि आपल्या संघाला विजयाच्या दाराशी आणलं. प्रेमा रावतनंही मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका बजावली, जिनं 33 चेंडूत 32 धावा केल्या आणि शेवटपर्यंत नाबाद राहिली.
