यूएईकडून ओमानचा मोठा पराभव; टीम इंडियाला फायदा, पाकिस्तानचं नुकसान
आशिया चषकातील सातव्या सामन्यात यजमान यूएईनं ओमानचा 42 धावांनी पराभव केला आहे. याचा थेट फायदा टीम इंडियाला झाला.
Published : September 15, 2025 at 10:21 PM IST
अबुधाबी : आशिया चषकातील सातवा सामना यजमान संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान क्रिकेट संघात येथील शेख जाहीर क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात यूएईन ओमानवर 42 धावांनी विजय मिळवत स्पर्धेत पहिल्यांदा विजयाची चव चाखली. या सामन्यातील पराभवासह पहिल्यांदाच आशिया चषक खेळणारा ओमानचा संघ सुपर-4 फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला असून याचा सरळ फायदा टीम इंडियाला झाला आहे. परिणामी भारतीय संघ सुपर-4 फेरीसाठी पात्र ठरणारा भारत पहिला संघ ठरला आहे.
यूएईची दमदार फलंदाजी : या सामन्यात ओमाननं नाणेफेक जिंकून यजमान यूएई संघाला प्रथम फलंदाजीचं आमंत्रण दिलं. यानंतर प्रथम फलंदाजी करायला आलेल्या यूएई संघानं शानदार फलंदाजी करत निर्धारित 20 षटकात 5 बाद 172 धावा उभारल्या. संघाकडून सलामीवीर आलिशान शाफारु (51) आणि कर्णधार मोहम्मद वसीम (69) यांनी अर्धशतकी खेळी केली. यांच्याशिवाय मधल्या फळीतील फलंदाज मोहम्मद झोएबनं 21 धावांचं योगदान दिलं. यांच्याशिवाय इतर फलंदाज मात्र मोठी खेळी करु शकले नाही. गोलंदाजीत ओमानकडून जितन रामानंदी यानं सर्वाधिक 2 तर हसन शाह आणि समय श्रीवास्तव यांनी प्रत्येकी 1-1 विकेट घेतली.
Hosts UAE secure a win against Oman to get off the mark at Asia Cup 2025 👊#UAEvOMN 📝: https://t.co/IJjSNTJOLC pic.twitter.com/rBF05NW6NK— ICC (@ICC) September 15, 2025
ओमानची फलंदाजांची सपशेल अपयशी : यूएईनं दिलेल्या 173 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायला मैदानात उतरलेल्या ओमानची फलंदाजी सपशेल अपयशी ठरली. संघाचे अवघ्या 50 धावांवर 5 फलंदाज बाद झाले होते. या दयनीय अवस्थेतून ओमान संघ शेवटपर्यंत सावरु शकला नाही. परिणामी त्यांचा डाव 18.4 षटकांत 130 धावांवर संपुष्टात आला. संघाकडून आर्यन बिस्टनं सर्वाधिक 24 तर विनायक शुक्ला आणि जतिंदर सिंग यांनी प्रत्येकी 20 धावा केल्या. यांच्याशिवाय इतर फलंदाज लौकिकाला साजेशी कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले. गोलंदाजीत यूएईकडून जुनेद सिद्दिकीनं सर्वाधिक 4 तर मोहम्मद जवादुल्लाह आणि हैदर अलीनं प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.
ओमानचा संघ स्पर्धेतून बाहेर भारताला फायदा : या सामन्यातील पराभवासह पहिल्यांदाच आशिया चषक खेळणारा ओमानचा संघ सुपर-4 फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे. कारण त्यांना दोन्ही सामन्यात पराभव पत्करावा लागला आहे. तसंच या सामन्याच्या निकालाचा फायदा भारतीय संघाला झाला असून टीम इंडिया सुपर-4 फेरीसाठी पात्र ठरणारा पहिला संघ ठरला आहे. त्यामुळं आता दुसऱ्या स्थानासाठी पाकिस्तान आणि यूएई यांच्यातील सामना निर्णायक बनला आहे. या सामन्यात जो संघ विजय मिळेल तो भारतासह ग्रुप-ए मधून सुपर-4 फेरीत पोहोचेल.
