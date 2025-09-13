ETV Bharat / sports

24/2 ते 67/10... पहिल्याच सामन्यात ओमानची घसरगुंडी; पाकिस्तानचा नवख्या संघाविरुद्ध मोठा विजय

आशिया चषक स्पर्धेतील चौथा सामना पाकिस्तान आणि ओमान क्रिकेट संघात येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला

PAK Beat Oman
पाकिस्तानचा नवख्या संघाविरुद्ध मोठा विजय (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 9:07 AM IST

दुबई PAK Beat Oman : सध्या सुरू असलेल्या आशिया चषक स्पर्धेतील चौथा सामना पाकिस्तान आणि ओमान क्रिकेट संघात येथील दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात पाकिस्ताननं आपलं निर्विवाद वर्चस्व राखत विजय संपादन केला. यासह त्यांनी स्पर्धेची विजयी सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे आशिया चषकाच्या इतिहासात पहिलाच सामना खेळणाऱ्या ओमानला 93 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. मात्र असं असलं तरी पहिल्याच सामन्यात ओमानच्या खेळाडूंनी आपल्या खेळीनं प्रभावित केलं.

पाकिस्तानची प्रथम फलंदाजी : दुबई इथं खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानचा नवनियुक्त कर्णधार सलमान अली आघानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याचा हा निर्णय काहीसा चुकल्याचं दिसून आलं. कारण पाकिस्तानच्या डावाच्या पहिल्या षटकातील दुसऱ्या चेंडूवर सलामीवीर सॅम आयुब शून्यावर बाद झाला. मात्र यानंतर इतर फलंदाजांनी केलेल्या खेळीमुळं पाकिस्तान ना निर्धारित 20 षटकात 7 बाद 160 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून मोहम्मद हॅरीसनं सर्वाधिक 66 धावा केल्या तर सलामीवीर शाहबझादा फरहान (29) आणि फकर झमान (23) यांनी छोटे खाणी खेळी करत संघाला आव्हानात्मक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. गोलंदाजीत ओमानकडून शाह फैसल आणि अमर कलीम यांनी प्रत्येकी 3-3 विकेट घेतल्या. तर मोहम्मद नदीमला एक विकेट घेण्यात यश आलं.

ओमानची फलंदाजांची सपशेल शरणागती : पाकिस्तानात दिलेल्या 161 धावांचा पाठलाग करायला मैदानात उतरलेल्या ओमानला दोन धावांवर पहिला धक्का बसला. मात्र यानंतर त्यांनी काहीशी संयमी फलंदाजी करत सामन्यात रंगत निर्माण केल्याचं वाटत असताच 24 धावांवर त्यांची दुसरी विकेट गेली आणि यानंतर एका मागोमाग एक विकेट पडल्या. परिणामी ओमानचा डाव पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला आणि 67 धावांवर संपुष्टात आला. ओमानकडून हमद मिर्झा (27) आणि अमीर कलीम (13) यांनाच दुहेरी आकडा गाठता आला. इतर फलंदाजांनी मात्र पाकिस्तानच्या गोलंदाजी समोर सपशेल शरणागती पत्करली. पाकिस्तानकडून फहीम अश्रफ, सुफियान मुकीम आणि सॅम आयुब यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या. या विजयामुळं पाकिस्तानच्या रन रेट मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आता त्यांचा दुसरा सामना रविवार 14 सप्टेंबर रोजी भारताविरुद्ध दुबई इथं होणार आहे.

