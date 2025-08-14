ETV Bharat / sports

क्रीडा विश्वात शोककळा... ऑलिंपिक पदक विजेत्या दिग्गजाचं निधन; अनेक खेळांशी होता संबंध - VECE PAES PASSED AWAY

1972 च्या ऑलिंपिकमध्ये भारतासाठी कांस्यपदक जिंकणाऱ्या भारतीय हॉकी संघाचे सदस्य आणि टेनिसपटू लिएंडर पेसचे वडील वेस पेस यांचं निधन झालं आहे.

Vece Paes Passed Away
लिएंडर पेस आणि वडील वेस पेस (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 10:53 AM IST

कोलकाता Vece Paes Passed Away : 1972 च्या म्युनिक ऑलिंपिकमध्ये कांस्यपदक जिंकणाऱ्या भारतीय हॉकी संघाचे सदस्य आणि दिग्गज टेनिसपटू लिएंडर पेसचे वडील वेस पेस यांचं वयाच्या 80 व्या वर्षी निधन झालं. वेस पेस पार्किन्सन आजारानं ग्रस्त होते. त्यांना कोलकातामधील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं, तिथंच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

वेस पेस यांचा खेळाशी दीर्घ संबंध : वेस पेस यांचा भारतीय खेळांशी दीर्घकाळ संबंध आहे. त्यांच्या देखरेखीखाली अनेक खेळाडूंना वेगवेगळ्या खेळांमध्ये पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. वेस यांनी भारतीय खेळांसाठी खूप काही केलं. ते भारतीय हॉकी संघात मिडफिल्डर म्हणून खेळायचे. याशिवाय, त्यांनी फुटबॉल, क्रिकेट आणि रग्बी सारख्या अनेक खेळांमध्येही हात आजमावला. वेस पेस यांनी 1996 ते 2002 पर्यंत भारतीय रग्बी फुटबॉल युनियनचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केलं आहे.

बीसीसीआयसोबतही केलं आहे काम : वेस पेस यांनी क्रीडा औषध चिकित्सक म्हणून आशियाई क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि भारतीय डेव्हिस कप संघासह अनेक क्रीडा संस्थांसोबत वैद्यकीय सल्लागार म्हणून काम केलं आहे.

हॉकी इंडियानं डॉ. वेस पेस यांना वाहिली श्रद्धांजली : हॉकी इंडियानं वेस पेस यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडियवर लिहिलं की, 'खरे क्रीडा आयकॉन असलेले डॉ. वेस पेस यांचं आज सकाळी दुःखद निधन झालं. मैदानावर आणि मैदानाबाहेर त्यांनी केलेल्या कामगिरीनं अनेक पिढ्यांना प्रेरणा मिळाली. 1972 च्या म्युनिक ऑलिंपिकमध्ये कांस्यपदक विजेत्या संघाचे सदस्य म्हणून त्यांनी भारताला गौरवान्वित केलं होतं. त्यांचा वारसा कायम राहील.'

वेसच्या मुलानंही जिंकलं ऑलिंपिक पदक : 1972 मध्ये वेस पेसनं ऑलिंपिक पदक जिंकल्यानंतर 24 वर्षांनी, 1996 च्या अटलांटा ऑलिंपिकमध्ये लिएंडरनं भारतीय टेनिसला पहिलं आणि एकमेव पदक मिळवून दिलं होतं. लिएंडरनं पुरुष एकेरीत कांस्यपदक जिंकलं. 1952 नंतर ऑलिंपिक वैयक्तिक खेळांमध्ये हे भारताचं पहिलं पदक होतं. त्याच्यापूर्वी राज्याच्या खाशाबा जाधव यांनी 1952 मध्ये हेलसिंकी ऑलिंपिकमध्ये अशी कामगिरी केली होती. वेस अनेकदा त्यांच्या मुलाचं कौतुक करत असत. वेसनं लिएंडरच्या यशाबद्दल म्हटलं होतं, 'सर्वप्रथम, लिएंडर अशा वातावरणात वाढला आहे जिथं क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळालं आहे. तसंच, लिएंडरमध्ये अंतर्निहित प्रतिभा आहे.'

