युवराज सिंगच नव्हे तर आणखी पाच फलंदाजांनी क्रिकेटमध्ये केला 'हा' अनोखा कारनामा - Yuvraj Singh Record

नवी दिल्ली Six Sixes in an Over : मंगळवारी, समोआच्या डॅरियस व्हिसरनं वनुआतुविरुद्ध खेळताना एका षटकात 39 धावा केल्या. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय टी 20 सामन्यातील एका षटकात सर्वाधिक धावा करण्याचा नवा विक्रम रचला गेला. या स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर व्हिसरनं भारताचा दिग्गज फलंदाज युवराज सिंगचा विक्रमही मोडीत काढला.

एका षटकात 6 षटकार मारणारा टी 20 तील चौथा तर आतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सहावा फलंदाज : सामोआचा स्टार फलंदाज व्हिसेर 1 षटकात 6 षटकार मारणारा जगातील चौथा फलंदाज ठरला आहे. त्याच्याआधी युवराज सिंग, किरॉन पोलार्ड आणि नेपाळच्या दीपेंद्र सिंग ऐरी यांनी टी 20 मध्ये तर दक्षिण आफ्रिकेच्या हर्षेल गिब्स आणि अमेरिकेच्या जसकरण म्हलोत्रा यानीही अशी कामगिरी केली आहे.

डॅरियस व्हिसरनं केला नवा विश्वविक्रम : आयसीसी पुरुष टी 20 विश्वचषक उप-प्रादेशिक पूर्व आशिया-पॅसिफिक क्वालिफायर अ स्पर्धेसाठी सामोआ आणि वानुआतु आमनेसामने होते. यात व्हिसरनं शानदार शतक झळकावलं आणि 1 षटकात सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम केला. या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं अवघ्या 62 चेंडूत 132 धावा केल्या आणि 5 चौकार आणि 14 गगनचुंबी षटकार ठोकले.