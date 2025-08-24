ETV Bharat / sports

"विरोधकांनी महत्त्वाच्या नसलेल्या..." IND vs PAK सामन्यावरुन अजित पवारांनी आपल्या शैलीत विरोधकांना सुनावलं - DCM AJIT PAWAR ON IND VS PAK MATCH

आशिया चषकात होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. यावरुन आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी खास आपल्या शैलीत विरोधकांना सुनावलं आहे.

पुणे DCM Ajit PAwar on IND vs PAK Match : आशिया चषकात होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ज्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यापोर करत आहेत. दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सामान्याबाबत एक मोठं विधान केलं आहे.ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

सामन्याच्या दोन बाजू : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारनं भारतीय संघाला आशिया कपमध्ये पाकिस्तानसोबत खेळण्याची परवानगी दिल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "काही लोकांचा असा विश्वास आहे की भारतातील दहशतवादी कारवायांसाठी जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानसारख्या प्रतिस्पर्धी देशाशी कोणतेही संबंध नसावेत. त्याच वेळी, काही लोक भारत-पाकिस्तान सामना उत्साहानं पाहतात. दररोज सकाळी 9 वाजता फक्त एकच व्यक्ती काहीतरी बोलतो आणि मीडिया देखील अशा गोष्टींना प्रसिद्धी देते."

महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावं : तसंच विरोधकांनी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यासारख्या महत्त्वाच्या नसलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याऐवजी मुसळधार पावसामुळं पिकांचं नुकसान आणि वाहतूक कोंडीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावं, असा सल्लाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. यावेळी पवारांनी मतचोरीच्या आरोपांना निराधार असल्याचं म्हटलं आहे. विरोधक बनावट मुद्दे उपस्थित करुन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु त्यात ते यशस्वी होणार नाहीत, असं अजित पवार म्हणाले.

कधी सुरु होईल आशिया कप? : आगामी आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये सुरु होईल. भारत-पाकिस्तान दोन्ही सामने दुबईमध्ये खेळले जातील. पहिला सामना 14 सप्टेंबर रोजी होईल, तर 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 28 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात असेल, जेणेकरुन पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करता येईल. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून सुर्यकूमार यादवच्या नेतृत्वाखाली 15 सदस्यीय संघ भारताला नवव्यांदा आशियाचा विजेता बनवण्यास मैदानात उतरणार आहे.

हेही वाचा :

  1. 'BCCI राष्ट्रीय हिताच्या वर...?' IND vs PAK सामन्यावरुन आदित्य ठाकरेंची क्रीडा मंत्र्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती
  2. 'IND vs PAK मॅच मुंबईत झाली असती तर...' संजय राऊतांनी करुन दिली 1991 च्या वानखेडेची आठवण, पंतप्रधानांना विचारले 5 प्रश्न
  3. ठरलं...! IND vs PAK आशिया कपमध्ये भिडणार; क्रीडा मंत्रालयाचा हिरवा कंदील

