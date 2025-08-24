पुणे DCM Ajit PAwar on IND vs PAK Match : आशिया चषकात होणाऱ्या भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. ज्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यापोर करत आहेत. दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सामान्याबाबत एक मोठं विधान केलं आहे.ते पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
VIDEO | " opposition's objections to the india-pakistan match and claims of 'vote-chori' are a diversionary tactic," says maharashtra deputy cm ajit pawar.— Press Trust of India (@PTI_News) August 23, 2025
(full video available on pti videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/dfmZcItCD9
सामन्याच्या दोन बाजू : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारनं भारतीय संघाला आशिया कपमध्ये पाकिस्तानसोबत खेळण्याची परवानगी दिल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "काही लोकांचा असा विश्वास आहे की भारतातील दहशतवादी कारवायांसाठी जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानसारख्या प्रतिस्पर्धी देशाशी कोणतेही संबंध नसावेत. त्याच वेळी, काही लोक भारत-पाकिस्तान सामना उत्साहानं पाहतात. दररोज सकाळी 9 वाजता फक्त एकच व्यक्ती काहीतरी बोलतो आणि मीडिया देखील अशा गोष्टींना प्रसिद्धी देते."
महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावं : तसंच विरोधकांनी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यासारख्या महत्त्वाच्या नसलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याऐवजी मुसळधार पावसामुळं पिकांचं नुकसान आणि वाहतूक कोंडीसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावं, असा सल्लाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला आहे. यावेळी पवारांनी मतचोरीच्या आरोपांना निराधार असल्याचं म्हटलं आहे. विरोधक बनावट मुद्दे उपस्थित करुन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु त्यात ते यशस्वी होणार नाहीत, असं अजित पवार म्हणाले.
Pimpri-Chinchwad, Maharashtra | On India to face Pakistan in the Asia Cup 2025, Maharashtra Dy CM Ajit Pawar said, " in this matter, both kinds of interpretations can be made. there is a section that believes these things should not be linked with sports... then there is a section… pic.twitter.com/jMJdJkajGK— ANI (@ANI) August 24, 2025
कधी सुरु होईल आशिया कप? : आगामी आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये सुरु होईल. भारत-पाकिस्तान दोन्ही सामने दुबईमध्ये खेळले जातील. पहिला सामना 14 सप्टेंबर रोजी होईल, तर 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामना 28 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये खेळला जाईल. ही स्पर्धा टी-20 स्वरुपात असेल, जेणेकरुन पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करता येईल. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून सुर्यकूमार यादवच्या नेतृत्वाखाली 15 सदस्यीय संघ भारताला नवव्यांदा आशियाचा विजेता बनवण्यास मैदानात उतरणार आहे.
