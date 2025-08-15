ETV Bharat / sports

2066 धावा, 138 विकेट घेणाऱ्या दिग्गज क्रिकेटपटूचं निधन; क्रीडा विश्वात शोककळा - NICHOLAS SALDANHA PASSED AWAY

महाराष्ट्राच्या दिग्गज माजी क्रिकेटपटूंचं निधन झालं आहे. त्यांनी त्यांच्या प्रथम श्रेणी कारकिर्दीत एकूण 2066 धावा केल्या आणि 138 विकेट घेतल्या.

Nicholas Saldanha
प्रतिकात्मक फोटो (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 8:04 AM IST

1 Min Read

पुणे Nicholas Saldanha : महाराष्ट्राचे माजी दिग्गज क्रिकेटपटू निकोलस साल्दान्हा यांचं 14 ऑगस्ट गुरुवारी वयाच्या 83 व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्यांच्या निधनानं क्रीडा विश्वात शोककळा पसरली आहे. साल्दान्हा यांना भारतीय संघासाठी एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याची संधी मिळाली नसली तरी त्यांनी महाराष्ट्रासाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली होती.

प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 2066 धावा : निकोलस साल्दान्हा हे त्यांच्या आक्रमक फलंदाजी आणि उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी ओळखलं जात होतं. त्यांनी महाराष्ट्रासाठी 57 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये एकूण 2066 धावा केल्या, ज्यात एक शतक देखील समाविष्ट होतं. त्यांचा सर्वोच्च धावसंख्या 142 धावा होती. त्यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 30.83 च्या सरासरीनं धावा केल्या आणि 9 वेळा नाबाद राहिले. याशिवाय, त्यांनी उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करताना 42 झेलही घेतले.

Nicholas Saldanha
निकोलस साल्दान्हा (Maharashtra Cricket Association)

गोलंदाजीतही 138 बळी : फलंदाजीव्यतिरिक्त निकोलस साल्दान्हा यांनी 57 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये एकूण 138 बळी घेतले. 41 धावांत 6 बळी घेणं ही त्यांची एका डावातील सर्वोत्तम कामगिरी होती. त्यांनी 6 वेळा पाच बळी घेण्याची कामगिरीही केली.

नाशिकमध्ये झाला जन्म : निकोलस साल्दान्हा यांना जन्म 23 जून 1942 रोजी नाशिक इथं झाला. त्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत महाराष्ट्र वगळता इतर कोणत्याही राज्यासाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळलं नाही. त्यांनी एकट्यानं महाराष्ट्र संघाला अनेक वेळा विजय मिळवून दिला आणि ते त्यांच्या लेग ब्रेक गुगलीसाठी प्रसिद्ध होते.

प्रतिभावान खेळाडू : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशननं निकोलस साल्दान्हा यांचं वर्णन त्यांच्या सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक म्हणून केलं. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशननं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, 'निकोलस हे एक समर्पित आणि प्रतिभावान क्रिकेटपटू होते, ज्यांनी महाराष्ट्रातील खेळात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. ते त्यांच्या प्रभावी अष्टपैलू कामगिरी आणि खिलाडूवृत्तीसाठी प्रसिद्ध होते.' साल्दान्हा त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक होते. ते गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही बाबतीत संघासाठी महत्त्वाचे होते.

हेही वाचा :

  1. स्वातंत्र्यदिनी दोन दिग्गज क्रिकेटपटूंची निवृत्ती; टीम इंडियाला बनवलं होतं विश्वविजेता
  2. स्वातंत्र्यदिनी टीम इंडियाचा विक्रम कसा; भारताला किती वेळा मिळाला विजय?
  3. महाराष्ट्राची शौर्यपरंपरा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर... जर्मनीचे नागरिक शिकत आहेत शिवरायांचा वारसा असलेले मर्दानी खेळ

पुणे Nicholas Saldanha : महाराष्ट्राचे माजी दिग्गज क्रिकेटपटू निकोलस साल्दान्हा यांचं 14 ऑगस्ट गुरुवारी वयाच्या 83 व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्यांच्या निधनानं क्रीडा विश्वात शोककळा पसरली आहे. साल्दान्हा यांना भारतीय संघासाठी एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळण्याची संधी मिळाली नसली तरी त्यांनी महाराष्ट्रासाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली होती.

प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 2066 धावा : निकोलस साल्दान्हा हे त्यांच्या आक्रमक फलंदाजी आणि उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी ओळखलं जात होतं. त्यांनी महाराष्ट्रासाठी 57 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये एकूण 2066 धावा केल्या, ज्यात एक शतक देखील समाविष्ट होतं. त्यांचा सर्वोच्च धावसंख्या 142 धावा होती. त्यांनी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 30.83 च्या सरासरीनं धावा केल्या आणि 9 वेळा नाबाद राहिले. याशिवाय, त्यांनी उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण करताना 42 झेलही घेतले.

Nicholas Saldanha
निकोलस साल्दान्हा (Maharashtra Cricket Association)

गोलंदाजीतही 138 बळी : फलंदाजीव्यतिरिक्त निकोलस साल्दान्हा यांनी 57 प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये एकूण 138 बळी घेतले. 41 धावांत 6 बळी घेणं ही त्यांची एका डावातील सर्वोत्तम कामगिरी होती. त्यांनी 6 वेळा पाच बळी घेण्याची कामगिरीही केली.

नाशिकमध्ये झाला जन्म : निकोलस साल्दान्हा यांना जन्म 23 जून 1942 रोजी नाशिक इथं झाला. त्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत महाराष्ट्र वगळता इतर कोणत्याही राज्यासाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळलं नाही. त्यांनी एकट्यानं महाराष्ट्र संघाला अनेक वेळा विजय मिळवून दिला आणि ते त्यांच्या लेग ब्रेक गुगलीसाठी प्रसिद्ध होते.

प्रतिभावान खेळाडू : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशननं निकोलस साल्दान्हा यांचं वर्णन त्यांच्या सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक म्हणून केलं. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशननं एका निवेदनात म्हटलं आहे की, 'निकोलस हे एक समर्पित आणि प्रतिभावान क्रिकेटपटू होते, ज्यांनी महाराष्ट्रातील खेळात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. ते त्यांच्या प्रभावी अष्टपैलू कामगिरी आणि खिलाडूवृत्तीसाठी प्रसिद्ध होते.' साल्दान्हा त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक होते. ते गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्ही बाबतीत संघासाठी महत्त्वाचे होते.

हेही वाचा :

  1. स्वातंत्र्यदिनी दोन दिग्गज क्रिकेटपटूंची निवृत्ती; टीम इंडियाला बनवलं होतं विश्वविजेता
  2. स्वातंत्र्यदिनी टीम इंडियाचा विक्रम कसा; भारताला किती वेळा मिळाला विजय?
  3. महाराष्ट्राची शौर्यपरंपरा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर... जर्मनीचे नागरिक शिकत आहेत शिवरायांचा वारसा असलेले मर्दानी खेळ

For All Latest Updates

TAGGED:

NICHOLAS SALDANHAMAHARASHTRA CRICKETER PASSED AWAYWHO IS NICHOLAS SALDANHAनिकोलस साल्दान्हा निधनNICHOLAS SALDANHA PASSED AWAY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.