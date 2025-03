ETV Bharat / sports

NZW vs SLW 1st T20I Live: पहिला सामना जिंकण्यासाठी पाहुणे मैदानात, यजमानांची प्रथम फलंदाजी - NEW ZEALAND VS SRI LANKA

Mar 14, 2025

क्राइस्टचर्च NZW vs SLW 1st T20I Live : न्यूझीलंड आणि श्रीलंका महिला क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हल इथं खेळवण्यात येत आहे. या मालिकेत, श्रीलंकेचा संघ वनडे मालिकेतील पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे, न्यूझीलंड संघाला त्यांची विजयी मालिका सुरु ठेवायची आहे आणि आणखी एक विजय नोंदवायचा आहे. या टी-20 मालिकेत न्यूझीलंडचं नेतृत्व सुझी बेट्स करत आहे. तर, श्रीलंकेचं नेतृत्व चामारी अथापट्टू करत आहे. या सामन्यात यजमान न्यूझीलंड महिला संघानं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. तर पाहुणा श्रीलंका संघ प्रथम गोलंदाजी करेल. कीवी संघात मोठे बदल : या मालिकेपूर्वी न्यूझीलंड संघाला मोठा धक्का बसला आहे. यष्टीरक्षक-फलंदाज इसाबेल गेज, हेली जेन्सन आणि फलंदाज बेला जेम्स दुखापतींमुळं मालिकेतून बाहेर पडल्या आहेत. इसाबेला गेज आणि हेली जेन्सेन यांच्या जागी न्यूझीलंडची यष्टीरक्षक-फलंदाज पॉली इंग्लिस आणि डावखुरी वेगवान गोलंदाज ब्री इलिंग यांना संघात स्थान देण्यात आलं आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या वनडे मालिकेदरम्यान दोन्ही खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्याच वेळी, जेम्सच्या जागी 22 वर्षीय अष्टपैलू फ्लोरा डेव्हनशायरला संघात स्थान देण्यात आले आहे. सुझी बेट्सच्या नेतृत्वाखाली, न्यूझीलंड संघाला त्यांची विजयी लय सुरु ठेवायची आहे.

