3 फलंदाजांची दीडशतकं... तीनच दिवसांत 'कीवीं'नी मिळवला 148 वर्षांच्या इतिहासात तिसरा सर्वात मोठा विजय - NZ BEAT ZIM IN TEST

बुलावायो मैदानावर खेळल्या गेलेल्या झिम्बाब्वे आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना कीवी संघानं एक डाव आणि 359 धावांनी जिंकला.

NZ Beat ZIM in Test
न्यूझीलंड क्रिकेट संघ (Zimbabwe Cricket X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 5:27 PM IST

बुलावायो NZ Beat ZIM in Test : न्यूझीलंड क्रिकेट संघानं बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळल्या गेलेल्या झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना अवघ्या तीन दिवसांत जिंकला आणि मालिका 2-0 अशी जिंकण्यातही यश मिळवलं. दुसऱ्या कसोटी सामन्यात यजमान झिम्बाब्वे संघानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये खराब कामगिरी केली, ज्यामध्ये यजमान संघ दुसऱ्या डावात फक्त 117 धावांवर बाद झाला, ज्यामुळं त्यांना एक डाव आणि 359 धावांनी मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. कसोटी क्रिकेट इतिहासातील डाव आणि धावांच्या फरकाच्या बाबतीत हा तिसरा सर्वात मोठा विजय आहे.

झाकेरी फौल्क्सची दुसऱ्या डावात घातक गोलंदाजी : दुसऱ्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडनं आपला पहिला डाव 3 गडी गमावून 601 धावांवर घोषित केला. त्यानंतर सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी कीवी संघाचा पहिला कसोटी सामना पदार्पण करणारा वेगवान गोलंदाज झाकेरी फौल्क्सनं शानदार गोलंदाजी केली आणि त्यानं कसोटी कारकिर्दीतील पहिल्यांदा 5 बळी घेतले आणि झिम्बाब्वेचा दुसरा डाव 117 धावांवर गुंडाळण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. दुसऱ्या डावात झाकेरी फौल्क्सनं 9 षटकं टाकली आणि फक्त 37 धावा देत 5 बळी घेतले. याशिवाय मॅट हेन्री आणि जेकब डफी यांनीही प्रत्येकी 2-2 बळी घेतले. कीवी संघाचा हा त्यांच्या कसोटी क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठा विजय असला तरी, झिम्बाब्वेचा हा सर्वात मोठा पराभव आहे.

कसोटी क्रिकेटमध्ये डाव आणि धावांच्या फरकानं सर्वात मोठा विजय :

  • इंग्लंड - डाव आणि 579 धावा (ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध, 1938)
  • ऑस्ट्रेलिया - डाव आणि 360 धावा (दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध, 2002)
  • न्यूझीलंड - डाव आणि 359 धावा (झिम्बाब्वे विरुद्ध, 2025)
  • वेस्ट इंडिज - डाव आणि 336 धावा (भारता विरुद्ध, 1958)

न्यूझीलंडच्या तीन फलंदाजांनी झळकावली दीडशतकं : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात, न्यूझीलंडनं शानदार फलंदाजी केली. ज्यामध्ये तीन फलंदाज शतकं झळकावू शकले. डेव्हॉन कॉनवेनं 153 धावा केल्या, तर रचिन रवींद्रनं नाबाद 165 धावा केल्या. याशिवाय, हेन्री निकोल्सनंही 150 धावा केल्या, ज्याच्या आधारे कीवी संघ त्यांच्या पहिल्या डावात 601 धावांचा हिमालय गाठू शकला.

