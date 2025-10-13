टी-20 मालिकेसाठी संघाची घोषणा, 33 वर्षीय खेळाडूला बनवलं कर्णधार

ETV Bharat / sports

इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. संघात तरुण आणि अनुभवी खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.

वेलिंग्टन Squad For England T20I Series : न्यूझीलंड क्रिकेट संघ इंग्लंडविरुद्ध घरच्या मैदानावर तीन टी-20 आणि तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. यातील टी-20 मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. नियमित कर्णधार 33 वर्षीय मिचेल सँटनर संघात परतला आहे आणि त्यानं कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तसंच स्टार अष्टपैलू रचिन रवींद्र देखील टी-20 संघात परतला आहे.

केन विल्यमसन टी-20 मालिकेतून बाहेर : संघाचा सुपरस्टार फलंदाज केन विल्यमसन टी-20 मालिकेत खेळणार नाही. तो वनडे मालिकेसाठी संघात परतण्याची शक्यता आहे. विल्यमसनचा न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डासोबत आकस्मिक करार आहे. त्यानं यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेसाठी स्वतःला अनुपलब्ध घोषित केलं होतं. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात सराव करताना बेन सीयर्सला दुखापत झाली. नंतर एमआरआय स्कॅनमध्ये हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाल्याचं दिसून आलं, ज्यातून बरं होण्यासाठी तीन ते चार आठवडे लागतील.

रचिन रवींद्रचं संघात पुनरागमन : दुखापतीमुळं रचिन रवींद्र ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-20 मालिकेला मुकला. त्यानंतर पहिल्या टी-20 सामन्यापूर्वी सराव सत्रादरम्यान क्षेत्ररक्षण करताना तो बाउंड्री बोर्डशी आदळला. मिचेल सँटनर आणि मायकेल ब्रेसवेल यांना फिरकी विभागात संधी देण्यात आली आहे. गरज पडल्यास रॅचिनलाही बोलावलं जाऊ शकतं. संघात तीन फिरकीपटू असल्यानं ईश सोधीला टी-20 संघातून वगळण्यात आलं आहे.

न्यूझीलंडचे प्रशिक्षक काय म्हणाले : न्यूझीलंडचे प्रशिक्षक रॉब वॉल्टर म्हणाले, "मिशेल सँटनरचं पुनरागमन खूप चांगलं आहे. तो जगातील सर्वोत्तम फिरकीपटूंपैकी एक आहे. त्याचं कौशल्य आणि अनुभव संघासाठी उपयुक्त ठरेल. मी रॅचिन रवींद्रसाठी देखील खूप उत्सुक आहे." केन विल्यमसनबद्दल ते म्हणाले, "तो निश्चितच जागतिक दर्जाचा खेळाडू आहे आणि आम्हाला आशा आहे की या दोन आठवड्यांमुळं तो इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे सामन्यांसाठी आणि त्यानंतरच्या वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यासाठी सज्ज होईल."

न्यूझीलंडचा टी-20 संघ :

मिशेल सँटनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, जॅक फॉल्क्स, मॅट हेन्री, बेव्हॉन जेकब्स, काइल जेमिसन, डॅरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक).

