वर्ल्ड कपसाठी कीवींच्या संघाची घोषणा; एकही सामना न खेळलेल्या खेळाडूला संघात स्थान

30 सप्टेंबरपासून भारतात होणाऱ्या महिला वनडे विश्वचषकासाठी न्यूझीलंडनं आपला संघ जाहीर केला आहे.

NZ Squad For WC
न्यूझीलंड महिला क्रिकेट संघ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 11:06 AM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली NZ Squad For WC : 30 सप्टेंबरपासून भारतात सुरु होणाऱ्या महिला वनडे विश्वचषकासाठी न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डानं आपला संघ जाहीर केला आहे. 2024 मध्ये झालेल्या महिला टी-20 विश्वचषकात कीवी संघानं चमकदार कामगिरी केली आणि विजेतेपद पटकावलं होतं, तर आता त्यांचं लक्ष वनडे विश्वचषकातही तीच कामगिरी पुन्हा करण्यावर असेल. आगामी मेगा स्पर्धेत कीवी संघाचं कर्णधारपद सोफी डेव्हाईनच्या खांद्यावर असणार आहे, तर अशा काही खेळाडूंनाही संघात स्थान मिळालं आहे जे पहिल्यांदाच विश्वचषकात खेळताना दिसतील.

22 वर्षीय फ्लोरा डेव्हॉनशायरची निवड : महिला वनडे विश्वचषकासाठी जाहीर झालेल्या न्यूझीलंड संघाबद्दल बोलायचं झालं तर, 22 वर्षीय डावखुरी फिरकी गोलंदाज फ्लोरा डेव्हॉनशायरचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे, जिनं आतापर्यंत वनडे स्वरुपात एकही सामना खेळलेला नाही. त्याच वेळी, कीवी संघाच्या टी-20 विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग असलेल्या फ्लोरा जोन्सची आगामी मेगा स्पर्धेत निवड न होणं हा एक मोठा निर्णय मानला जात आहे. याशिवाय, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स आणि ब्री इलिंग या तीन अशा खेळाडू आहेत ज्यांना अद्याप वनडे स्वरुपात खेळण्याचा फारसा अनुभव नाही.

निवडीदरम्यान घ्यावे लागले कठोर निर्णय : कीवी महिला संघाचे मुख्य प्रशिक्षक बेन सॉयर यांनी फ्लोराची निवड न करण्याबाबतच्या त्यांच्या निवेदनात म्हटलं आहे की जेव्हा तुमच्याकडे एकाच जागेसाठी अनेक खेळाडूंचा पर्याय असतो, तेव्हा तुमच्यासाठी निर्णय घेणं सोपं नसतं आणि निवडीदरम्यान आम्हाला काही कठीण निर्णय घ्यावे लागले. फ्लोरा आणि फ्रानमध्ये आम्हाला असंच काहीतरी दिसले.

महिला वनडे विश्वचषकासाठी न्यूझीलंड संघ :

सोफी डेव्हाईन (कर्णधार), सुझी बेट्स, एडन कार्सन, फ्लोरा डेव्हॉनशायर, इझी गेज, मॅडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स, जेस केर, अमेलिया केर, रोझमेरी मायर, जॉर्जिया प्लिमर, ली ताहुहू.

पहिला सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध : आगामी महिला वनडे विश्वचषकात, न्यूझीलंड संघ आपला पहिला सामना 1 ऑक्टोबर रोजी इंदूरमधील होळकर स्टेडियमवर ऑस्ट्रेलियन महिला संघाविरुद्ध खेळेल. कीवी संघ 13 सप्टेंबर रोजी यूएईला रवाना होईल जिथं ते विश्वचषकाची तयारी करतील ज्यामध्ये संघाला इंग्लंड संघाविरुद्ध 2 सराव सामने खेळण्याची संधी देखील मिळेल आणि त्यानंतर ते तिथून भारतासाठी रवाना होतील.

