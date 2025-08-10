मुंबई Rohit Sharma's Lamborghini Urus Car : भारतीय वनडे क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्माच्या कुटुंबात एका नवीन पाहुण्याचा प्रवेश झाला आहे. त्यानं स्वतःला एक अद्भुत लक्झरी कार भेट दिली आहे. रोहितनं दुसऱ्यांदा लॅम्बोर्गिनी कार खरेदी केली आहे. ही कार अत्याधुनिक वैशिष्ट्यांनी भरलेली आहे. ही नवीन कार लॅम्बोर्गिनी उरुसची आहे. जी एसयूव्हीसारखी उत्कृष्ट कामगिरी करते. त्यात हायब्रिड पॉवरट्रेन आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत 4.57 कोटी रुपये (एक्स-शोरुम) आहे. विशेष म्हणजे रोहितनं दुसऱ्यांदा लॅम्बोर्गिनी कार खरेदी केली आहे.
रोहितकडे महागड्या कारचं कलेक्शन : रोहित शर्माच्या कारचा सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे. ज्यात उरुस एसई डीलरशिपच्या बाहेर दाखवण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये, क्रिकेटपटू रोहित शर्माची नवीन कार चमकदार केशरी रंगात (अरांसिओ अर्गोस) दिसत आहे. डीलरशिपनं मोठ्या उत्साहात एसयूव्ही सादर केली असली तरी, रोहितनं वैयक्तिकरित्या गाडीची डिलिव्हरी घेतल्याचे कोणतेही अधिकृत फोटो नाहीत. 38 वर्षीय 'हिटमन'ला कार खूप आवडतात. त्याच्या लक्झरी कार कलेक्शनमध्ये आधीच मर्सिडीज-बेंझ एस-क्लास (1.50 कोटी रुपये), मर्सिडीज जीएलएस 400 डी, बीएमडब्ल्यू एम5 (1.79 कोटी रुपये) आणि रेंज रोव्हर एचएसई एलडब्ल्यूबी (2.80 कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे.
रोहित शर्माची एकूण संपत्ती किती : मिंटच्या अहवालानुसार, आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी कर्णधार आणि फलंदाजांपैकी एक असलेल्या रोहित शर्मानं केवळ फ्रँचायझी करारांमधून सुमारे 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. याशिवाय, त्याच्या ब्रँड एंडोर्समेंट्स, जिथं माजी भारतीय कर्णधार प्रत्येक करारासाठी 3.5 कोटी ते 7 कोटी रुपये घेतो. हे सर्व जोडल्यास, त्याची एकूण संपत्ती सुमारे 214 कोटी रुपये आहे.
रोहितच्या नावावर अनेक मोठे विक्रम : रोहित शर्माच्या नावावर वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात मोठी खेळी खेळण्याचा विश्वविक्रम आहे. रोहितनं एका वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 264 धावांची मॅरेथॉन खेळी खेळली आहे. त्यानं 2014 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध ही खेळी खेळली होती. हिटमॅनच्या नावावर वनडे सामन्यात 3 द्विशतकांचा विश्वविक्रम आहे. हा पराक्रम करणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज आहे. रोहित व्यतिरिक्त, कोणत्याही फलंदाजाला वनडे सामन्यात दोनदाही द्विशतक करता आलेले नाही, तीन तर सोडाच.
