नवी दिल्ली 15 Member Squad : आशिया कप 2025 पूर्वी, बांगलादेश क्रिकेट संघ नेदरलँड्सविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहे. विशेष म्हणजे नेदरलँड्सचा संघ पहिल्यांदाच बांगलादेशच्या दौऱ्यावर जाणार असून दोन्ही संघांमध्ये केवळ दुसऱ्यांदा द्विपक्षीय टी-20 मालिका खेळवली जाणार आहे. नेदरलँड्सनं या मालिकेसाठी आपल्या 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या या टी-20 मालिकेत स्कॉट एडवर्ड्स नेदरलँड्सचं नेतृत्व करणार आहे. याशिवाय फ्रेड क्लासेन आणि टॉम प्रिंगल हे बऱ्याच काळानंतर संघात परतले आहेत. तर रायन क्लेन, शीराज अहमद हे देखील स्थान मिळवण्यात यशस्वी झाले.
A crucial series on the path to next year's #T20WorldCup as the Netherlands reveal their playing group to take on Bangladesh at the end of the month 🙌— ICC (@ICC) August 21, 2025
Details 👇https://t.co/Mv157UGjcq
नेदरलँड्सच्या खेळाडूंचा बीपीएलमध्ये सहभाग : नेदरलँड्स संघाला या मालिकेत चांगली कामगिरी करण्याची संधी मिळेल. खरं तर, संघातील काही खेळाडूंना बांगलादेशमध्ये खेळण्याचा अनुभव आहे, त्यांनी गेल्या वर्षी बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) मध्ये भाग घेतला होता. अशा परिस्थितीत, त्यांना तेथील खेळपट्टी आणि परिस्थितीबद्दल बरंच ज्ञान आहे. त्याच वेळी, नेदरलँड्सचे प्रशिक्षक रायन कुक यांनी यापूर्वी बांगलादेश संघासोबत काम केलं आहे. ते अनेक वर्षांपासून संघाचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक आहेत.
दोन अनुभवी अष्टपैलू खेळाडूंना संघात स्थान नाही : नेदरलँड्स संघ अनुभवी अष्टपैलू बास डी लीडे आणि रोएलॉफ व्हॅन डेर मेरवे यांच्याशिवाय ही मालिका खेळेल. या दोन्ही खेळाडूंनी विश्वचषक पात्रता फेरीत शानदार कामगिरी केली. याशिवाय, फलंदाज मायकेल लेविट, जॅक लिऑन-कॅचेट आणि हिडे ओव्हरडिक हे खेळाडू देखील बांगलादेशविरुद्धच्या या टी-20 संघात नाहीत. टी-20 विश्वचषक पात्रता फेरीत गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे गोलंदाज काइल क्लेन, पॉल व्हॅन मीकेरेन आणि आर्यन दत्त हे बांगलादेशविरुद्धच्या या टी-20 संघात आहेत.
Men's Squad and fixtures for tour of Bangladesh announcedhttps://t.co/2cFG3DGKzk pic.twitter.com/S5zN8gk4GG— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) August 20, 2025
30 ऑगस्टपासून सुरु होईल मालिका : बांगलादेश आणि नेदरलँड्स यांच्यातील तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला टी-20 सामना 30 ऑगस्ट रोजी खेळला जाईल. त्यानंतर पुढील सामना 1 सप्टेंबर रोजी होईल. मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना 3 सप्टेंबर रोजी आयोजित केला जाईल आणि तिन्ही सामने सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळले जातील. या मालिकेसाठी नेदरलँड्स संघ 26 ऑगस्ट रोजी बांगलादेशला पोहोचू शकतो.
𝗖𝗼𝗼𝗸 𝗼𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮𝗱𝗲𝘀𝗵 𝗧𝗼𝘂𝗿 🗣— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) August 20, 2025
Head coach Ryan Cook shares his thoughts as we gear up with the men’s team for the Tour to Bangladesh 🇧🇩.
Key preparation on the road to the 2026 T20 World Cup in India & Sri Lanka! 🏆🔥#kncbcricket #kncbmen #BANvNED #T20WorldCup pic.twitter.com/U906JZPjqU
बांगलादेशविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी नेदरलँड्स संघ :
स्कॉट एडवर्ड्स (कर्णधार/यष्टीरक्षक), नोहा क्रॉस, मॅक्स ओ'डॉड, विक्रमजीत सिंग, तेजा निदामानुरु, साकिब झुल्फिकार, रायन क्लेन, काइल क्लेन, आर्यन दत्त, पॉल व्हॅन मीकरेन, शारीज अहमद, बेन फ्लेचर, डॅनियल डोराम
