सर्वात मोठा अपसेट... नवख्या नेपाळनं दोन वेळच्या विश्वविजेत्यांना हरवलं
नेपाळ आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना शारजाह इथं खेळवण्यात आला. यात नेपाळनं विजय मिळवला.
Published : September 28, 2025 at 9:34 AM IST
शारजाह Nepal Beat West Indies : टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नेपाळ आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघात सामना झाला. शारजाह क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या या सामन्यात नेपाळनं वेस्ट इंडिजचा 19 धावांनी पराभव करत क्रिकेट जगताला मोठा धक्का दिला. यासह, नेपाळनं तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. या मालिकेत वेस्ट इंडिज अकील हुसेनच्या नेतृत्वाखाली खेळत आहे. प्रथम फलंदाजी करताना नेपाळनं 20 षटकांत 8 गडी गमावून 148 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, वेस्ट इंडिज 20 षटकांत 9 गडी गमावून फक्त 129 धावाच करु शकला.
Nepal edge out the West Indies by 19 runs to seal a historic first win against a Test-playing nation in Sharjah 👏#NEPvWI 📝: https://t.co/0dFqI76KHW pic.twitter.com/byhjseLYlx— ICC (@ICC) September 27, 2025
नेपाळसाठी कर्णधारानं केल्या सर्वाधिक धावा : या सामन्यात पहिल्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या नेपाळची सामन्याची सुरुवात खराब झाली. तिसऱ्या षटकापासून संघाच्या विकेट पडू लागल्या. कुशल भुर्तेल 8 धावांवर बाद झाल्यानं नेपाळला पहिला धक्का बसला. त्यानंतर यष्टीरक्षक-फलंदाज आसिफ शेख 3 धावांवर बाद झाला. रोहित पौडेल आणि कुशल मल्ला यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 58 धावांची भागीदारी केली. कुशल मल्ला 21 चेंडूत 30 धावांवर बाद झाला, त्यानं दोन चौकार आणि दोन षटकार मारले. कर्णधार पौडेलनं 35 चेंडूत 38 धावा केल्या. दीपेंद्र सिंग ऐरीनंही 19 चेंडूत 17 धावांचे योगदान दिले. वेस्ट इंडिजकडून जेसन होल्डरनं सर्वाधिक चार बळी घेतले. नवीन बिदाईशीनं 29 धावांत तीन बळी घेतले.
🇳🇵A new chapter written in Nepal’s cricketing story! 📣— CAN (@CricketNep) September 27, 2025
Rhinos 🇳🇵 defeats West Indies by 19 runs our first-ever triumph against a full member nation! pic.twitter.com/98cJlLMAwP
नेपाळची दमदार गोलंदाजी : 149 धावांचं लक्ष्य वेस्ट इंडिजसारख्या संघासाठी मोठं लक्ष्य नव्हतं, परंतु विंडीज ते साध्य करु शकला नाही. या सामन्यात सर्व फलंदाज पूर्णपणे अपयशी ठरले. सलामीवीर काइल मेयर्स पाच धावांवर बाद झाला, तर अमीर जांगू 19 धावांवर बाद झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना अकीम ऑगस्टेनं सात चेंडूत 15 धावा केल्या. त्यांच्या पाठोपाठ ज्वेल अँड्र्यूनं 16 धावा केल्या, तर नवीन बिदासीनं 25 चेंडूत 22 धावा केल्या. कर्णधार अकील हुसेननं 9 चेंडूत 28 धावा केल्या, त्यात एक चौकार आणि दोन षटकार मारले. वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी नेपाळी गोलंदाजांसमोर शरणागती पत्करली. नेपाळकडून कुशल भुर्तेलनं 17 धावांत 2 बळी घेतले.
हेही वाचा :