नीरज चोप्रा डायमंड लीग फायनल्समध्ये पुन्हा दुसऱ्या क्रमांकावर, जूलियन वेबरनं पटकावली ट्रॉफी - DIAMOND LEAGUE FINALS 2025

नीरज चोप्रा सलग तिसऱ्यांदा डायमंड लीग फायनल्समध्ये उपविजेता ठरला, तर जूलियन वेबरनं 91.57 मीटर थ्रोसह ट्रॉफी जिंकली.

NEERAJ CHOPRA JULIAN WEBER जूलियन वेबर नीरज चोप्रा
नीरज चोप्रा (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : दोन वेळा ऑलिम्पिक पदक विजेता भालाफेकपटू नीरज चोप्रानं डायमंड लीग फायनल्समध्ये सलग तिसऱ्यांदा उपविजेता होण्याचा मान मिळवला, तर जर्मनीच्या जूलियन वेबरनं गुरुवारी शानदार कामगिरी करत दोनदा 90 मीटरपेक्षा जास्त अंतराचा थ्रो करून आपली पहिली ट्रॉफी जिंकली. नीरजनं 85.01 मीटरच्या अंतिम थ्रोसह दुसरं स्थान मिळवलं, पण वेबरच्या 91.57 मीटरच्या वैयक्तिक सर्वोत्तम थ्रोसमोर त्याला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं.

डायमंड लीग फायनल्स : ब्रुसेल्स येथे झालेल्या डायमंड लीग फायनल्समध्ये भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा पुन्हा एकदा आपली चमक दाखवण्यात यशस्वी ठरला, पण विजेतेपदानं त्याला हुलकावणी दिली. नीरजनं पहिल्या थ्रोमध्ये 84.35 मीटर अंतर कापलं, तर दुसऱ्या थ्रोमध्ये त्यानं 82.00 मीटरचा थ्रो केला. त्यानंतर सलग तीन थ्रो फाऊल ठरल्यानं तो पाचव्या फेरीपर्यंत तिसऱ्या स्थानावर होता. मात्र, अखेरच्या थ्रोमध्ये त्यानं 85.01 मीटरचा थ्रो करत दुसरं स्थान मिळवलं आणि 2012 च्या लंडन ऑलिम्पिकचा सुवर्णपदक विजेता त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचा केशॉर्न वाल्कॉट (84.95 मीटर) यांना मागं टाकलं.

डायमंड लीग ट्रॉफी जिंकली : जर्मनीच्या जूलियन वेबरनं मात्र सर्वांना प्रभावित केलं. त्यानं दुसऱ्या प्रयत्नात 91.57 मीटरचा थ्रो करत या हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली, जी त्याची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. वेबरनं दुसऱ्या थ्रोमध्ये 90 मीटरचा टप्पा ओलांडला आणि आपली पहिली डायमंड लीग ट्रॉफी जिंकली. त्याच्या या कामगिरीनं नीरजसह इतर स्पर्धकांना मागं टाकलं.

विश्व चॅम्पियनशिपसाठी प्रयत्न करणार : नीरज चोप्रानं यापूर्वी 2022 मध्ये ज्यूरिख येथील लेट्झिग्रुंड स्टेडियममध्ये डायमंड लीग फायनल जिंकून इतिहास रचला होता. तो या स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावणारा पहिला भारतीय ठरला होता. मात्र, त्यानंतर 2023 मध्ये युजीन आणि आता 2024 मध्ये ब्रुसेल्स येथे तो दुसऱ्या स्थानावर राहिला. स्पर्धेनंतर नीरजनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणाला, "आजचा दिवस माझ्यासाठी थोडा कठीण होता. खेळात असा कठीण दिवस येतोच आणि आज माझ्यासाठीही असाच होता. तरीही मी अखेरच्या प्रयत्नात 85 मीटरचा थ्रो करू शकलो. पण माझी टायमिंग आणि रन-अप आज चांगलं नव्हतं. मला काहीतरी कमी पडलं, पण आता विश्व चॅम्पियनशिपसाठी तीन आठवडे शिल्लक आहेत. मी पूर्ण प्रयत्न करेन. सध्या मला फक्त थ्रोसाठी योग्य टायमिंग शोधायची आहे."

नीरजकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा : नीरज चोप्रा यानं यापूर्वी टोक्यो ऑलिम्पिक 2020 मध्ये सुवर्ण आणि पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मध्ये रौप्य पदक जिंकून भारताचा गौरव वाढवला आहे. त्याच्या या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळं तो जागतिक स्तरावर भारताचा अभिमान बनला आहे. आगामी विश्व चॅम्पियनशिपमध्ये नीरजकडून पुन्हा एकदा दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे.

महत्वाचे मुद्दे :

  1. नीरज चोप्रा सलग तिसऱ्यांदा डायमंड लीग फायनल्समध्ये उपविजेता.
  2. जूलियन वेबरने 91.57 मीटर थ्रोसह पहिली ट्रॉफी जिंकली.
  3. नीरजचा अंतिम थ्रो: 85.01 मीटर.
  4. विश्व चॅम्पियनशिपसाठी नीरज सज्ज.

