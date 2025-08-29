ETV Bharat / sports

राष्ट्रीय क्रीडा दिन 2025 : काय आहे इतिहास, का साजरा केला जातो हा दिवस? - NATIONAL SPORTS DAY 2025

देशातील खेळांच्या परंपरेचं स्मरण करण्यासाठी 29 ऑगस्टला राष्ट्रीय क्रीडा दिन साजरा केला जातो. या दिवशी मेजर ध्यानचंद आणि इतर भारतीय क्रीडा दिग्गजांचं स्मरण केलं जातं.

National Sports Day 2025
राष्ट्रीय क्रीडा दिन 2025 (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 12:09 AM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली National Sports Day 2025 : देशातील खेळांची परंपरा जपण्यासाठी आणि भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील प्रतिष्ठितांना आदरांजली वाहण्यासाठी 29 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिन देशाभरात साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांना ही श्रद्धांजली आहे. आज भारतीय हॉकी दिग्गजाची 114वी जयंती आहे.

मेजर ध्यानचंद यांची जयंती राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा : 'हॉकीचे जादूगार' मेजर ध्यानचंद यांचा जन्म 29 ऑगस्ट 1905 रोजी अहमदाबादमधील राजपूत कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील समेश्वर सिंग यांच्याप्रमाणेच ते भारतीय सैन्यात भरती झाले आणि त्यांना तेथील खेळाची आवड निर्माण झाली. भारतीय हॉकीच्या महान खेळाडूचं मूळ नाव ध्यानसिंग होते, परंतु ते रात्रीच्या प्रकाशातच सराव करत असे आणि त्यामुळं त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच नाव ध्यानचंद ठेवलं.

कशी होती कामगिरी : आपल्या 22 वर्षांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी 400 गोल केले आणि तीन ऑलिम्पिक पदकंही जिंकली. त्यांच्या स्मरणार्थ दिल्लीतील राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियमचं 2002 मध्ये मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम असं नामकरण करण्यात आलं, जो भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. भारतीय हॉकीमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना 1956 मध्ये पद्मभूषण पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आलं. त्यांनी आपल्या शौर्यानं फक्त खेळातच योगदान दिलं नाही तर नंतरच्या काळात प्रशिक्षक म्हणूनही काम केलं. पटियाला येथील राष्ट्रीय क्रीडा संस्थेत ते मुख्य प्रशिक्षक होते. तसंच, मेजर ध्यान खेलरत्न पुरस्काराद्वारे भारतीय हॉकी दिग्गजाच्या नावानं दरवर्षी क्रिडा क्षेत्रात विशेष कामगिरी करणाऱ्यांना सन्मानित केलं जातं. अशा या महान खेळाडूला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भारत सरकारनं 2012 मध्ये त्यांचा वाढदिवस राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

राष्ट्रीय क्रीडा दिनाची थीम काय : यंदाचा राष्ट्रीय क्रीडा दिन फिट इंडिया मिशनच्या नेतृत्वाखाली 29 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान 'एक घंटा, खेल के मैदान में' या प्रेरणादायी थीम अंतर्गत तीन दिवसांच्या देशव्यापी क्रीडा आणि फिटनेस चळवळीच्या रुपात आयोजित केला जाईल. जीवनशैलीतील आजार रोखण्यासाठी दररोज किमान 60 मिनिटं शारीरिक हालचालींच्या महत्त्वाबद्दल जागरुकता पसरवणं हे या चळवळीचं उद्दिष्ट आहे. यंदाच्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनाचा आत्मा उत्कृष्टता, मैत्री, आदर यासारख्या ऑलिंपिक मूल्यांना आणि धैर्य, दृढनिश्चय, प्रेरणा आणि समानता यासारख्या पॅरालिंपिक मूल्यांना विशेष सन्मान करतो.

राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त फिट इंडिया चळवळीची सुरुवात : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त इंदिरा गांधी स्टेडियमवर फिट इंडिया चळवळ सुरु केली होती. लोकांना निरोगी जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी प्रेरित करणं हा या चळवळीचा उद्देश आहे. चळवळ व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात शारीरिक क्रियाकलाप आणि खेळ समाविष्ट करण्यास प्रोत्साहित करते. चळवळ लोकांना रोग टाळण्यासाठी जीवनशैलीत लहान बदल करण्यास मदत करते. विविध संस्था विशेष फिटनेस कार्यक्रम आणि क्रीडा कार्यक्रम आयोजित करुन हा दिवस साजरा करतात. राष्ट्रीय क्रीडा दिन राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. दरवर्षी राष्ट्रपती भवनात हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो आणि भारताचे राष्ट्रपती देशातील उत्कृष्ट खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार प्रदान करतात.

हेही वाचा :

  1. चाहत्यांचं हर्ट ब्रेक! गणेशोस्तवाच्या पहिल्याच दिवशी CSK दिग्गजाचा IPL ला 'गुड बाय'; म्हणाला "खास दिवशी एक खास सुरुवात..."
  2. संजू सॅमसननं काढल्या 1 चेंडूत 13 धावा, असं कसं झालं भावा? पाहा व्हिडिओ
  3. 6,6,6,6... पुणेकर ऋतुराजचं चेन्नईत वादळ, रेड बॉल सामन्यात टी-20 स्टाईल फलंदाजी; पाहा व्हिडिओ

नवी दिल्ली National Sports Day 2025 : देशातील खेळांची परंपरा जपण्यासाठी आणि भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील प्रतिष्ठितांना आदरांजली वाहण्यासाठी 29 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय क्रीडा दिन देशाभरात साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे हॉकीचे जादूगार मेजर ध्यानचंद यांना ही श्रद्धांजली आहे. आज भारतीय हॉकी दिग्गजाची 114वी जयंती आहे.

मेजर ध्यानचंद यांची जयंती राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा : 'हॉकीचे जादूगार' मेजर ध्यानचंद यांचा जन्म 29 ऑगस्ट 1905 रोजी अहमदाबादमधील राजपूत कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील समेश्वर सिंग यांच्याप्रमाणेच ते भारतीय सैन्यात भरती झाले आणि त्यांना तेथील खेळाची आवड निर्माण झाली. भारतीय हॉकीच्या महान खेळाडूचं मूळ नाव ध्यानसिंग होते, परंतु ते रात्रीच्या प्रकाशातच सराव करत असे आणि त्यामुळं त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच नाव ध्यानचंद ठेवलं.

कशी होती कामगिरी : आपल्या 22 वर्षांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी 400 गोल केले आणि तीन ऑलिम्पिक पदकंही जिंकली. त्यांच्या स्मरणार्थ दिल्लीतील राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियमचं 2002 मध्ये मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम असं नामकरण करण्यात आलं, जो भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे. भारतीय हॉकीमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना 1956 मध्ये पद्मभूषण पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आलं. त्यांनी आपल्या शौर्यानं फक्त खेळातच योगदान दिलं नाही तर नंतरच्या काळात प्रशिक्षक म्हणूनही काम केलं. पटियाला येथील राष्ट्रीय क्रीडा संस्थेत ते मुख्य प्रशिक्षक होते. तसंच, मेजर ध्यान खेलरत्न पुरस्काराद्वारे भारतीय हॉकी दिग्गजाच्या नावानं दरवर्षी क्रिडा क्षेत्रात विशेष कामगिरी करणाऱ्यांना सन्मानित केलं जातं. अशा या महान खेळाडूला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भारत सरकारनं 2012 मध्ये त्यांचा वाढदिवस राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

राष्ट्रीय क्रीडा दिनाची थीम काय : यंदाचा राष्ट्रीय क्रीडा दिन फिट इंडिया मिशनच्या नेतृत्वाखाली 29 ते 31 ऑगस्ट दरम्यान 'एक घंटा, खेल के मैदान में' या प्रेरणादायी थीम अंतर्गत तीन दिवसांच्या देशव्यापी क्रीडा आणि फिटनेस चळवळीच्या रुपात आयोजित केला जाईल. जीवनशैलीतील आजार रोखण्यासाठी दररोज किमान 60 मिनिटं शारीरिक हालचालींच्या महत्त्वाबद्दल जागरुकता पसरवणं हे या चळवळीचं उद्दिष्ट आहे. यंदाच्या राष्ट्रीय क्रीडा दिनाचा आत्मा उत्कृष्टता, मैत्री, आदर यासारख्या ऑलिंपिक मूल्यांना आणि धैर्य, दृढनिश्चय, प्रेरणा आणि समानता यासारख्या पॅरालिंपिक मूल्यांना विशेष सन्मान करतो.

राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त फिट इंडिया चळवळीची सुरुवात : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त इंदिरा गांधी स्टेडियमवर फिट इंडिया चळवळ सुरु केली होती. लोकांना निरोगी जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी प्रेरित करणं हा या चळवळीचा उद्देश आहे. चळवळ व्यक्तींना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात शारीरिक क्रियाकलाप आणि खेळ समाविष्ट करण्यास प्रोत्साहित करते. चळवळ लोकांना रोग टाळण्यासाठी जीवनशैलीत लहान बदल करण्यास मदत करते. विविध संस्था विशेष फिटनेस कार्यक्रम आणि क्रीडा कार्यक्रम आयोजित करुन हा दिवस साजरा करतात. राष्ट्रीय क्रीडा दिन राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. दरवर्षी राष्ट्रपती भवनात हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो आणि भारताचे राष्ट्रपती देशातील उत्कृष्ट खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार प्रदान करतात.

हेही वाचा :

  1. चाहत्यांचं हर्ट ब्रेक! गणेशोस्तवाच्या पहिल्याच दिवशी CSK दिग्गजाचा IPL ला 'गुड बाय'; म्हणाला "खास दिवशी एक खास सुरुवात..."
  2. संजू सॅमसननं काढल्या 1 चेंडूत 13 धावा, असं कसं झालं भावा? पाहा व्हिडिओ
  3. 6,6,6,6... पुणेकर ऋतुराजचं चेन्नईत वादळ, रेड बॉल सामन्यात टी-20 स्टाईल फलंदाजी; पाहा व्हिडिओ

For All Latest Updates

TAGGED:

MAJOR DHYAN CHANDमेजर ध्यानचंदराष्ट्रीय क्रीडा दिन 2025NATIONAL SPORTS DAYNATIONAL SPORTS DAY 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.