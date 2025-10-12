थरारक! दुबळ्या नामिबियानं इतिहास रचला, दक्षिण आफ्रिकेला शेवटच्या चेंडूवर चारली धूळ
नामिबियानं एकमेव टी-20 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 4 विकेट्सनं पराभव केला. आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य असलेल्या संघाविरुद्ध नामिबियाचा हा पहिलाच विजय आहे.
Published : October 12, 2025 at 10:48 AM IST
हैदराबाद : आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटमध्ये मोठा उलटफेर झाला आहे. दुबळ्या समजल्या जाणाऱ्या नामिबियानं शनिवारी बलाढ्य दक्षिण आफ्रिकेचा धुव्वा उडवला आहे. नामिबियानं शेवटच्या चेंडूवर आफ्रिकेचा 4 विकेट्सनं पराभव करून खळबळ उडवून दिली. विशेष म्हणजे, नामिबियाचा हा आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य असलेल्या संघाविरुद्ध पहिलाच विजय आहे.
नामिबियाच्या संघाचा आणि चाहत्यांचा जल्लोष : नामिबियानं आपल्या घरच्या मैदानावर, म्हणजेच नामीबिया क्रिकेट ग्राउंडवर आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळताना दक्षिण आफ्रिकेला 134 धावांवर रोखलं. त्यानंतर यजमान संघानं शेवटच्या चेंडूपर्यंत संघर्ष केला आणि 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 138 धावा करून सामना खिशात घातला. या ऐतिहासिक विजयानंतर संपूर्ण संघानं मैदानावर 'लॅप ऑफ ऑनर' घेतला, यावेळी चाहत्यांच्या उत्साहाला उधाण आलं होतं.
आयसीसीचा असोसिएट सदस्य असलेल्या नामीबियानं या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोणत्याही प्रकारात एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नव्हता. मात्र शनिवारी डोनोव्हन फरेरा याच्या नेतृत्वाखालील आफ्रिकन संघाला पराभूत करत नामीबियानं आपला स्वप्नवत विजय साकार केला.
आफ्रिकेचा मुख्य संघ पाकिस्तानात : खरं तर, एडन मार्करमच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण आफ्रिकेचा मुख्य संघ सध्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी पाकिस्तानमध्ये आहे. या कसोटी मालिकेनंतर 6 व्हाइट बॉल क्रिकेटचे सामने (वनडे आणि टी20) खेळले जाणार आहेत.
नामिबियाची उत्कृष्ट गोलंदाजी : दरम्यान, नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात आफ्रिकेच्या टॉप ऑर्डरमध्ये क्विंटन डिकॉक आणि रिजा हेंड्रिक्स यांसारखे दिग्गज फलंदाज असतानाही त्यांचा डाव एकावेळी 5 बाद 68 धावा असा झाला होता. यानंतर आपला दुसराच टी20 सामना खेळणाऱ्या जेसन स्मिथनं 31 चेंडूंमध्ये 30 धावा करत संघाचा डाव थोडाफार सावरला आणि संघाला सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत नेलं. तर नामिबियाकडून 27 वर्षीय डावखुरा वेगवान गोलंदाज रुबेन ट्रम्पेलमन यानं 28 धावांत 3 बळी घेतले.
झेन ग्रीनची शानदार फलंदाजी : प्रत्युत्तरादाखल लक्ष्याचा पाठलाग करताना नामीबियाची सुरुवातदेखील खूपच खराब झाली. त्यांच्याही 85 धावांत 5 विकेट पडल्या होत्या. अशा स्थितीत संघ पराभवाच्या दिशेनं वाटचाल करत होता. मात्र, यष्टिरक्षक फलंदाज झेन ग्रीननं जबरदस्त संयम आणि आत्मविश्वास दाखवत दक्षिण आफ्रिकेच्या जबड्यातून विजय खेचून आणला. त्यानं दबावाच्या परिस्थितीत 23 चेंडूंमध्ये नाबाद 30 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. दुसऱ्या बाजूला रुबेन ट्रम्पेलमननंही जबाबदारीनं फलंदाजी करत नाबाद 11 धावा केल्या.
शेवटच्या षटकात हव्या होत्या 11 धावा : पहिल्याच चेंडूवर झेन ग्रीनने जोरदार षटकार ठोकत दक्षिण आफ्रिकेवर दबाव वाढवला. दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव आणि तिसऱ्या चेंडूवर दोन धावा मिळाल्या. चौथ्या चेंडूवर आणखी एक धाव घेतली आणि धावसंख्या बरोबरीत केली. पण पाचवा चेंडू डॉट गेल्यामुळे सामन्याचा थरार शिगेला पोहोचला. मात्र, शेवटच्या आणि निर्णायक चेंडूवर झेन ग्रीननं चौकार ठोकत नामीबियाचा ऐतिहासिक विजय निश्चित केला.
