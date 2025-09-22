'भारतातील क्रिकेटच्या नर्सरी'चं रुपडं पालटलं, हेरिटेज लूकसह लोकार्पण; सचिन-राज ठाकरेंची उपस्थिती
दादर येथील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क जिमखाना आजपासून पुन्हा सर्वांसाठी खुला झाला आहे.
Published : September 22, 2025 at 1:14 PM IST
मुंबई Shivaji Park Gymkhana Reopens : गेल्या 19 महिन्यांपासून पुनर्बांधणीच्या कामामुळं बंद असलेला दादर येथील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क जिमखाना आज, सोमवारी (दि. 22) घटस्थापनेच्या शुभमुहूर्तावर पुन्हा सर्वांसाठी खुला झाला आहे. हेरिटेज लूकसह आधुनिक सुखसोयींनी युक्त असलेल्या या जिमखान्याचं लोकार्पण मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि 'भारतरत्न' मास्ट ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांच्या उपस्थितीत थाटामाटात पार पडला. यावेळी अनेक दिग्गज नेते आणि क्रिकेटपटू उपस्थित होते, त्यांनी या जिमखान्याच्या समृद्ध इतिहासाला उजाळा दिला.
भारतातील क्रिकेटची नर्सरी : 1909 साली स्थापन झालेला हा जिमखाना त्यावेळी 'दादर हिंदू जिमखाना' या नावानं ओळखला जात होता. पुढं 'माहीम पार्क'चं नाव 'शिवाजी पार्क' झाल्यानंतर या जिमखान्याचं नावही 'शिवाजी पार्क जिमखाना' असं बदललं गेलं. गेल्या शतकभरात या जिमखान्यानं अनेक दिग्गज खेळाडूंना घडवलं आहे. यात दिग्गज क्रिकेटपटू विजय मांजरेकर, सुभाष गुप्ते, अजित वाडेकर, संदीप पाटील, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, अजित आगरकर, प्रवीण आमरे, विनोद कांबळी आणि पृथ्वी शॉ यांसारखे अनेक प्रसिद्ध खेळाडू घडले आहेत, ज्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रिकेटमध्ये यश मिळवलं. हे ठिकाण 'भारतातील क्रिकेटची नर्सरी' म्हणून ओळखलं जातं, जिथं रमाकांत आचरेकर यांच्यासारख्या दिग्गज प्रशिक्षकांनी अनेक खेळाडूंना प्रशिक्षण दिलं.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश : शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या उंबरठ्यावर असताना या जिमखान्याची पुनर्बांधणी नव्या पिढीच्या अपेक्षांना साजेशी करण्यात आली आहे. जिमखान्याचे अध्यक्ष प्रवीण आमरे यांनी यावेळी सांगितलं, "जिमखान्याचा चेहरामोहरा बदलला असला, तरी त्याचा आत्मा आणि परंपरा कायम आहे." पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेत अत्याधुनिक सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. डिजिटल प्रवेश प्रणाली, अत्याधुनिक जिम, स्मार्ट सेफ्टी मॉनिटरिंग, नवे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आकर्षक इंटीरिअर यामुळं जिमखाना आधुनिक काळाशी सुसंगत बनला आहे.
पुनर्बांधणीमुळं फायदा काय होणार? : जिमखान्याच्या पुनर्बांधणीमुळं येथील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. येथील नव्या स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळं क्रिकेटसह इतर खेळांना चालना मिळेल. शिवाजी पार्क जिमखाना हा मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि क्रीडा वारशाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्या पुनरुज्जीवनामुळं मुंबईकरांना एका नव्या, तरीही परंपरेशी नाळ जोडलेल्या जिमखान्याचा अनुभव घेता येणार आहे. येणाऱ्या काळातही हा जिमखाना खेळाडूंना घडवत राहील, यात शंका नाही.
विविध पक्षांचे नेते एकत्र : शिवाजी पार्क हे केवळ क्रीडा क्षेत्रापुरतं मर्यादित नसून, महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातही त्याचं अनन्यसाधारण स्थान आहे. हे मैदान शिवसेनेच्या स्थापनेपासून ते अनेक राजकीय सभा, आंदोलनं आणि ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार राहिले आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभांनी या मैदानाला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली. आज जिमखान्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं विविध राजकीय पक्षाचे नेते एकत्र आले. यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई, आमदार मिलिंद नार्वेकर, शिवसेनेचे सदा सरवणकर, समाधान सरवणकर एकमेकांशी हसत खेळत चर्चा करताना दिसले.
जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या : उद्घाटनानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना भारतरत्न सचिन तेंडुलकर म्हणाला, "शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं आज जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या. इथल्या कॅन्टीनमध्ये मी मित्रांसोबत वडापाव खायचो, त्याची चव आजही जिभेवर आहे. या वास्तूचा कायापालट झालेला पाहून समाधान वाटलं. अनेक दिग्गज खेळाडू शिवाजी पार्क जिमखान्यानं घडवले. आज अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार. त्यांनी यासाठी अतिशय मेहनत घेतली. मला भावलेली सर्वात मोठी बाब म्हणजे इथं मुलींसाठी ड्रेसिंग रुम तयार केला आहे. माझी सगळ्या क्लबना विनंती की मुलींसाठी अशाप्रकारे चेंजिग रुम तयार करावी. कारण मुलींचा क्रिकेटमधील सहभाग वाढत आहे. माझ्या वतीनं शिवाजी पार्क जिमखान्याच्या सर्व आजी-माजी आणि क्रिकेटपटूना शुभेच्छा."
चेहरामोहरा बदलला तरी आत्मा तोच : शिवाजी पार्क जिमखान्याचे अध्यक्ष तथा माजी क्रिकेटपटू प्रवीण आमरे म्हणाले, "जिमखान्याची पुनर्बांधणी करताना नवीन पिढीच्या अपेक्षांना साजेशा सुखसोयी पुरवण्यावर भर देण्यात आला आहे. डिजिटल प्रवेश प्रणाली, अत्याधुनिक जिम, स्मार्ट सेफ्टी मॉनिटरिंग, नवं स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आकर्षण इंटीरिअर करण्यात आलं आहे. जिमखान्याचा चेहरामोहरा बदलला तरी आत्मा तोच आहे. क्रिकेटच्या अनेक पिढ्या इथं घडल्या. हा वारसा कायम ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे".
