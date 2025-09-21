कोणाला पाकिस्तानसोबत मॅच नको तर कोणी म्हणतं हे खेळाडूंचं कर्तव्य; IND vs PAK सामन्यावरुन मुंबईकर काय म्हणाले?
आशिया कप स्पर्धेत आज सुपर-4 फेरीत भारतीय क्रिकेट संघाचा कट्टर पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानसोबत भिडणार आहे. आजच्या सामन्याकडे संपूर्ण क्रीडा जगताचं लक्ष लागलं आहे.
Published : September 21, 2025 at 5:08 PM IST
मुंबई Who Will Win Today : आशिया कप स्पर्धेत शनिवार (20 सप्टेंबर) पासून सुपर-4 फेरीला सुरुवात झाली आहे. आज सुपर-4 फेरीत भारतीय क्रिकेट संघाचा कट्टर पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानसोबत भिडणार आहे. यापूर्वी या स्पर्धेत 14 सप्टेंबर रोजी भारत-पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला होता. तो सामना भारतानं सहज एकतर्फी जिंकला. भारतानं पाकिस्तानवर सात गडी राखून दणदणीत विजय मिळवत, पाकिस्तानला धूळ चारली होती. यानंतर आज (रविवारी 21 सप्टेंबर) पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. त्यामुळं एकिकडे पाकिस्तान पहिल्या सामन्यातील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी उत्सुक असेल तर दुसरीकडे भारतानं या स्पर्धेत तीन सलग सामने जिंकले आहेत, त्यामुळं पाकिस्तानला हरवत विजयी चौकार ठोकण्याचा प्रयत्नात असणार आहे. त्यामुळं आजच्या सामन्याकडे संपूर्ण क्रीडा जगताचं लक्ष लागलं आहे.
पाकिस्तानसोबत मॅच नको : दरम्यान, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मॅच म्हटलं की, लोकांना उत्कांठा, उत्सुकता असते. क्रिकेटप्रेमी सुट्टी टाकून घरी टिव्हीवर मॅच पाहतात. मात्र काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबत कोणतेच संबंध नको, अशी देशवासियांची भावना असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. यावर मुंबईतील तरुणांनाईंनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. क्रिकेट या खेळाविषयी लोकांच्या अनेक भावना आहेत. परंतु भारत-पाकिस्तान मॅच झाली नाही पाहिजे. कारण पहलगामध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर भारत-पाकिस्तान मॅच व्हायला नको. मात्र हा निर्णय खेळाडूंचा नाही तर सरकारचा आहे. खेळाडूंचं तर कर्तव्य आहे. ते त्यांना निभवावं लागत आहे. खेळ म्हणून ठीक आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या सामन्याला बॉयकट करण्यात यायला पाहिजे होतं, अशी प्रतिक्रिया सूरज गुप्ता या तरुणानं दिली आहे.
मॅच खेळणं, न खेळणं हा सरकारचा निर्णय : पुढं बोलताना सूरज गुप्तानं सांगितलं की, "आजची मॅच ही एकतर्फी होणार आहे आणि भारत जिंकणार असा विश्वासही सूरज गुप्ता यानं व्यक्त केला आहे. प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एकतर्फीच मॅच होते. प्रत्येक वेळी भारतच जिंकत आला आहे. तसंच पहलगाम हल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानातील पाणी बंद केलं होतं. पाकिस्तानसोबत कोणतेही आपण संबंध ठेवयला नको. पण हे सर्व निर्णय राजकीय लेव्हलवरील आहेत. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. आपल्या देशाचे जे परराष्ट्रमंत्री आहेत, एस. जयशंकर ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरत चांगल्या पद्धतीने डील करत आहेत." तसंच आजची मॅच भारतच जिंकणार असा, विश्वास सूरज गुप्ता या तरुणानं व्यक्त केला.
सामना एकतर्फी होणार : "आजची मॅच अर्थातच एकतर्फी होणार आहे आणि ही भारतच जिंकणार आहे. मागच्या वेळेची मॅच पण वनसाईड झाली होती आणि भारतानं पाकिस्तानला हरवलं होतं. त्यावेळी मॅचवर बंदी घाला, बॉयकॉट करा अशी देशवासियांची भावना होती. परंतु ती मॅच भारत खेळला आणि जिंकला सुद्धा होता. भारतीय क्रिकेट संघात चांगले खेळाडू आहेत. कर्णधार सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा हे खेळाडू चांगला परफॉर्मन्स करतील," असा विश्वास मोशीन शेख या तरुणानं व्यक्त केला आहे. आजच्या मॅचमध्ये तिलक वर्मा चांगलं प्रदर्शन करेल. तसंच गोलंदाजीत वरुण चक्रवर्ती दोन किंवा तीन विकेट घेईल, असा मला विश्वास वाटतो आहे, अशी प्रतिक्रिया मोशीन शेख यानं दिली आहे.
पाणी बंद मग मॅच कशाला? : पहलगाम हल्लानंतर भारतानं पाकिस्तान विरोधात कठोर भूमिका घेत पाकिस्तानमध्ये जाणारं पाणी बंद केलं होतं. एकीकडे पाणी बंद केलं जातं आणि दुसरीकडं पाकिस्तान बरोबर क्रिकेट मॅच खेळली जाते, हे चुकीचं आहे. लोकांची भावना आहे की, मॅचला बॉयकॉट केलं पाहिजे. तरीसुद्धा मॅच खेळली जात आहे. शेकहँड केले जात नसले तरी सुद्धा पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नाही खेळलं पाहिजे. एकिकडे काही लोकं बॉयकॉट करण्याच्या तयारीत आहेत. पण दुसरीकडे काही लोकं इंडिया-पाकिस्तान मॅच म्हटलं की बघतातच. कारण इंडिया-पाकिस्तान मॅच बद्दल लोकांना आकर्षण असतं, अशा लोकांच्याही समिश्र भावना आहेत. इंडिया-पाकिस्तान मोठी मॅच होणार असं नेहमी बोललं जातं. पण मॅच वनसाईड होते आणि इंडिया जिंकते, अशी प्रतिक्रिया देखील मोशीन शेख या तरुणानं दिली आहे.
