10व्या वर्षी झालं किडनी ट्रान्सप्लांट अन् 13व्या वर्षी जिंकले दोन 'गोल्ड मेडल'; इशान अणेकरची प्रेरणादायी कहाणी

मुंबईतील 13 वर्षीय इशान अणेकरनं जर्मनीतील वर्ल्ड ट्रान्सप्लांट गेम्स 2025 मध्ये दोन सुवर्ण आणि एक रौप्यपदक जिंकून इतिहास रचला आहे. यासह त्यानं इतिहास रचला आहे.

Kidney Transplant to Medal Winner
इशान अणेकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
मुंबई Kidney Transplant to Medal Winner : मुंबईतील 13 वर्षीय इशान अणेकरनं जर्मनीतील वर्ल्ड ट्रान्सप्लांट गेम्स 2025 मध्ये दोन सुवर्ण आणि एक रौप्यपदक जिंकून इतिहास रचला आहे. किडनी ट्रान्सप्लांटसारख्या मोठ्या शस्त्रक्रियेनंतरही इशाननं आपलं आयुष्य थांबू दिलं नाही. वडिलांनी दिलेल्या किडनीमुळं एकप्रकारे त्याला हे दुसरं आयुष्यच मिळालं आणि या आयुष्याला त्यानं सुवर्णमय केलं. आज तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचा सर्वात लहान वयाचा अवयव ट्रान्सप्लांट झालेला पदकविजेता जलतरणपटू ठरला आहे.

1600 खेळाडूंचा होता सहभाग : 17 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान जर्मनीतील ड्रेझ्डेन इथं पार पडलेल्या या स्पर्धेत जगभरातील अवयव ट्रान्सप्लांट करण्यात आलेल्या खेळाडूंनी भाग घेतला होता. या स्पर्धेत 60 हून अधिक देशांतील सुमारे 1600 खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. वर्ल्ड ट्रान्सप्लांट गेम्स या स्पर्धेला आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीची मान्यता आहे. या स्पर्धा दर दोन वर्षांनी आयोजित होतात. या खेळांद्वारे अवयवदानाचं महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. या वर्षी भारतातून 49 ट्रान्सप्लांट रिसिपियंट्स आणि 8 अवयवदाते सहभागी झाले होते. त्यांनी एकूण 63 पदकं जिंकली त्यामध्ये 16 सुवर्ण, 22 रौप्य आणि 25 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. या कामगिरीत इशान अणेकर या चिमुकल्याचा तीन पदकांचा महत्वाचा वाटा आहे.

कोणत्या प्रकारात जिंकली पदकं : इशाननं 100 मीटर फ्रीस्टाईल आणि 200 मीटर फ्रीस्टाईलमध्ये सुवर्णपदकं पटकावली, तर 50 मीटर बटरफ्लायमध्ये रौप्यपदक मिळवलं. एवढंच नव्हे तर त्याचे वडील अनंत अणेकर यांनीही डार्ट्स आणि पेटांक या खेळात प्रत्येकी दोन रौप्यपदकं जिंकली आहेत. अशा प्रकारे वडील-मुलाच्या या जोडगोळीनं मिळून पाच पदकं जिंकत भारताचं नाव स्पर्धेत झळकावलं.

दहाव्या वर्षी झाली शस्त्रक्रिया : इशान हा ठाण्यातील हिरानंदानी फाऊंडेशन शाळेत इयत्ता नववीत शिकतो. अवघा दहा वर्षांचा असताना त्याच्यावर किडनी ट्रान्सप्लांटची मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यावेळी त्याचे वडील अनंत अणेकर यांनी स्वतःची किडनी देऊन त्याला जणू पुनर्जन्मच दिला. मात्र, या कठीण प्रसंगानंतरही इशाननं आपला पोहण्याचा छंद सोडला नाही. इशानचे प्रशिक्षक पंकज राठोड यांनी हिरानंदानी क्लब हाऊसमध्ये त्याला पोहण्याचं प्रशिक्षण दिलं. नियमित सराव, शिस्त आणि जिद्दीमुळेच त्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यश मिळालं, असं पंकज राठोड यांनी सांगितलं.

