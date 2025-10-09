पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात... MCA कडून एक कोटी 25 लाख मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा
यंदा पावसानं संपूर्ण राज्यात हाहकार माजवला आहे. यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं सुद्धा मदतीचा हात पुढं केला आहे.
Published : October 9, 2025 at 10:42 AM IST
मुंबई MCA Helps Marathwada Farmers : यंदा पावसानं संपूर्ण राज्यात हाहकार माजवला आहे. यावर्षी मान्सून 27 मे रोजीच राज्यात दाखल झाला होता. परिणामी यंदा पावसानं लवकर आणि दमदार सुरुवात केले होती. तसंच अजूनही राज्यातील काही भागात पाऊस कोसळत आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीनं शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. शेती पिकाच्या नुकसानाबरोबर मोठ्याप्रमाणीत जमीनही खरडून गेली आहे. यासोबतच घर आणि पशुधनही वाहून गेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी जसं राज्य राज्य सरकार पुढं सरसावलं आहे. त्याचप्रमाणे अनेक सामाजिक संघटना, संस्था यांनीही पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात पुढं केला आहे. आता पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्यातील प्रसिद्ध क्रिकेट संघटना म्हणून ओळख असलेली मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं सुद्धा पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात पुढं केला आहे.
सामाजिक बांधिलकी म्हणून मदत : दरम्यान बुधवारी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वानुमते पूरग्रस्तांसाठी एक कोटी 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात सर्वदूर मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यानं पूरग्रस्तांचं अतोनात नुकसान झालं आहे आणि जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात संकट येतं तेव्हा तेव्हा मुंबई क्रिकेट असोसिएशन मदत करण्यासाठी नेहमी अग्रेसर असते. पुढं असते. पूरग्रस्तांसाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचंही योगदान असावं म्हणून सामाजिक बांधिलकी म्हणून आम्ही एक कोटी 25 लाखांची मदत मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे देण्याच्या निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी दिली.
मदतीचं आवाहन : महाराष्ट्रात हे अतिवृष्टीचं मोठं संकट आहे. त्यामुळं सामाजिक बांधिलकी म्हणून अनेक समाजिक संघटना, संस्था, एनजीओ या मदत करत आहेत. लोकांकडून मदतीचा ओघ मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये सुरु आहे. तरी अजूनही लोकांनी संकट मोठं असल्यामुळं शेतकऱ्यांना मदत व्हावी ही भावना ठेवून सामाजिक संघटना, संस्था, एनजीओ यांनी आर्थिक मदत करावी, असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
हेक्टरी 47 हजार रुपयांची मदत : दरम्यान मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी आर्थिक मदत देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी सरकारकडून हेक्टरी 47 हजार रुपयांची मदत केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. "पावसामुळं शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. आम्ही शेतीची जाऊन पाहणी केली. तातडीची मदत म्हणून गहू, तांदूळ आणि 10 हजार रुपये दिले. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार आहे. 37 हजार दुधाळ जनावरांना मदत केली जाणार आहे. तसंच खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी 47 हजार रुपये मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे," अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. तसंच नुकसानीची 100 टक्के मदत कोणीच देऊ शकत नाही, पण ही मदत कर्नाटक आणि तेलंगाणा सरकारच्या मदतीपेक्षा मोठी आहे. कोणतेही निकष न ठेवता शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
