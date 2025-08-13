ठाणे BCCI Umpire From Thane : ठाण्याचा क्रिकेट पंच मृगेश कमलाकर पानसरेचा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) पंच मंडळात (अंपायर) समावेश करण्यात आला आहे. बीसीसीआयतर्फे नुकतीच राष्ट्रीय पातळीवर पंच परीक्षा घेण्यात आली होती. यात देशभरातून बीसीसीआयशी संलग्न असलेल्या विविध राज्य संघटनाकडून सुमारे 152 जण पात्र ठरले होते, त्यात मुंबईच्या चौघांचा समावेश होता. या परीक्षेत पहिल्या 20 जणांमध्ये मृगेशनं 13वा क्रमांक पटकावला.
20 वर्षांनंतर ठाणेकराचा सन्मान : बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय पंच मंडळात एकूण 180 पंच असून त्यात मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या 23 पंचांचा समावेश आहे. मृगेशनं 2019 मध्ये मुंबई क्रिकेट संघटनेची पंच परिक्षा दिली होती. पण त्यादरम्यान करोना महामारीमुळं लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळं 2021 मध्ये मृगेशला पंच म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. आता राष्ट्रीय पंच मंडळात समावेश झाल्यामुळं मृगेशला बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय पातळीवरील महत्वाच्या स्पर्धामध्ये पंच म्हणून काम पाहता येणार आहे. विशेष म्हणजे एम वाय गुप्ते आणि विनीत गुप्ते या पिता पुत्राच्या जोडीनंतर जवळपास 20 वर्षानंतर ठाणेकर क्रिकेटपंचांला बीसीसीआयच्या पंच मंडळात समावेश झाला आहे.
वर्तमानपत्रं ठरली प्रेरणादाई : लहानपणापासून उलट वर्तमानपत्रं वाचण्याची सवय असल्यामुळं स्पोर्ट्सच्या बातम्या वाचण्याची आवड निर्माण झाली. त्यातूनच मृगेशचा अंपायरचा प्रवास सुरु झाला. शिक्षण घेत असताना ही आवड सवयीत रुपांतरित झाली आणि या क्षेत्राला आपलं करिअर करण्याचा मृगेशनं निर्णय घेतला. जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रं स्पोर्ट्सच्या बातम्यांना महत्त्व देतात आणि त्यामुळंच अनेक खेळाडू आणि खेळातून रोजगार उपलब्ध होतो याचं जिवंत उदाहरण मृगेश आहे.
ग्रामीण भागात क्रिकेटचा विकास : खेळाची मैदानं नसणं हे आता जवळपास सर्वच नागरी वस्तीत पाहायला मिळतं. मात्र मैदानाशिवाय देखील करिअर घडवता येतं आणि जिद्द असेल तर ते जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात शक्य असल्याचं मृगेशनं दाखवून दिलं आहे. एमसीएचे सदस्य असलेल्या आणि नसलेल्या भागात देखील क्रिकेटचा विकास झालेला यातून पाहायला मिळत आहे.
भारतात अंपायर कसं व्हायचं :
- स्टेप 1: राज्य क्रिकेट संघटनेचं सदस्य व्हा.
- स्टेप 2: स्टेट असोसिएशन प्रायोजकत्व मिळवा आणि अंपायर प्रमाणन कार्यक्रमासाठी BCCI अंपायर अकादमीमध्ये नावनोंदणी करा.
- स्टेप 3: BCCI अंपायर अकादमीनं घेतलेली अंपायर प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करा.
- स्टेप 4 : तुमच्या राज्य क्रिकेट संघटनेनं आयोजित केलेल्या सामन्यांमध्ये सहभागी व्हा आणि अंपायरिंग प्रमाणपत्र मिळवा.
- स्टेप 5: राज्य स्तरावर अंपायरिंगचा दोन ते तीन वर्षांचा अनुभव मिळवा आणि नंतर BCCI लेव्हल 1 परीक्षेसाठी अर्ज करा आणि उत्तीर्ण करा.
- स्टेप 6 : BCCI मध्ये अंपायर होण्यासाठी, तुम्हाला BCCI द्वारे दरवर्षी घेण्यात येणारी लेव्हल 1 परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल. या परीक्षेपूर्वी BCCI 3 दिवसांच्या कोचिंग क्लासचंही आयोजन करतं. उमेदवारांची निवड गुणवत्ता यादीद्वारे परीक्षेअंतर्गत केली जाते. निवडलेल्या उमेदवारांना इंडक्शन कोर्स दिला जातो ज्यात त्यांना अंपायरिंगबद्दल शिकवलं जातं. त्यानंतर मुलाखत घेतली जाते. जे उत्तीर्ण होतात त्यांना लेव्हल 2 च्या परीक्षेला बसावं लागतं. त्यानंतर उमेदवारांच्या वैद्यकीय चाचणीनंतर ते BCCI मध्ये पंच बनतात.
- स्टेप 7: तुमचा अंपायरिंगमध्ये करिअर करण्याचा विचार असल्यास, आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अंपायरिंगसाठी ICC कडून अंपायरिंग प्रमाणपत्रासाठी BCCI कडून शिफारस करण्याची विनंती करा.
BCCI अंपायरला किती पगार देते : BCCI मध्ये अंपायर्ससाठी कोणतंही निश्चित वेतन नाही. परंतु, BCCI अंपायर्सना त्यांचं वय, प्रमाणपत्र आणि अनुभव इत्यादींच्या आधारावर वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागते. अहवालानुसार, A+ आणि A श्रेणीतील अंपायर्सना दररोज 40,000 रुपये आणि श्रेणी B आणि C श्रेणीतील अंपायर्सना देशांतर्गत सामन्यांसाठी प्रतिदिन 30,000 रुपये मानधन दिलं जातं. जर अंपायर म्हणून तुमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला असेल, तर तुम्हाला ICC अंपायर्सनाच्या एलिट पॅनेलमध्ये देखील समाविष्ट केलं जाऊ शकतं. ज्यांची प्रति मॅच फी यापेक्षाही जास्त आहे.
