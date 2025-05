ETV Bharat / sports

17 हंगाम, 19 शतकं... तरीही RCB चं 'ई साला कप नामदे' - MOST 100S BY TEAM

Published : May 5, 2025 at 12:12 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

हैदराबाद Most 100s by Team in IPL : आयपीएलमधील लोकप्रिय आणि स्टार खेळाडूंनी भरलेला संघ म्हणजे रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB). या संघाला अद्याप एकदाही आयपीएल जिंकता आलेलं नाही. मात्र या संघानं आयपीएलच्या इतिहासात आतापर्यंत 19 वैयक्तिक शतकांची नोंद केली आहे, जी कोणत्याही संघानं केलेली सर्वाधिक शतकं आहेत. तरीही, गेल्या 17 हंगामांमध्ये RCB एकदाही विजेतेपद पटकावू शकलेलं नाही, ही बाब चाहत्यांसाठी आणि क्रिकेट विश्लेषकांसाठी एक मोठं कोडं बनलं आहे.

विराट कोहलीची सर्वाधिक शतकं : RCB च्या फलंदाजांनी IPL इतिहासात आजपर्यंत सर्वाधिक 19 वैयक्तिक शतकं झळकावली आहेत. ही कामगिरी कोणत्याही संघासाठी गर्वाची बाब असते. या शतकांमध्ये ख्रिस गेलचे 175, विराट कोहलीची 7 शतकं याशिवाय एबी डिव्हिलियर्स, फाफ डुप्लेसिस, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार महिपाल लोमरोर यांनीही आरसीबीकडून शतकं झळकावली आहेत.