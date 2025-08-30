ETV Bharat / sports

ऑलिम्पिकमध्ये वाढणार भारतीय खेळाडूंचा सहभाग, क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसेंनी सांगितला 'मास्टर प्लॅन'; खेळाडूंचा केला सत्कार - MOS RAKSHA KHADSE ON OLYMPICS

केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजीनगर शहरातील भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) केंद्रात खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला.

MoS Raksha Khadse on Khel Mahotsav
केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे (Raksha Khadse X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 10:21 AM IST

छत्रपती संभाजीनगर MoS Raksha Khadse on Khel Mahotsav : देशभरातील खासदारांना खेल महोत्सव घेण्याचे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले असून, यासाठी खेळाडूंची नोंद घेण्यास सुरुवात झाल्याची माहिती केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी दिली. त्या शहरातील भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) केंद्रात खेळाडूंचा सत्कार करण्यात आला होत्या. खेळाडूंना शालेय स्तरावर चांगलं प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत, जास्तीजास्त खेळाडू ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये सहभागी व्हावेत असा मानस असून त्या दृष्टीनं काम करत असल्याचंही क्रीडा राज्यमंत्र्यांनी सांगितलं. शिवाय 29 ऑगस्ट राष्ट्रीय खेल दिवस म्हणून साजरा करत असताना यापुढं शाळा, महाविद्यालयांमध्ये तीन दिवसीय खेल महोत्सव घेण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या असून सर्वत्र तशा स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असल्याचं रक्षा खडसे म्हणाल्या. शहरात असलेल्या साई केंद्राचा साई केंद्र संभाजीनगर असा उल्लेख अधिकृतरित्या करत असल्याचंही त्यांनी यावेळी घोषित केलं.

केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे (ETV Bharat Reporter)

देशभरात खेल महोत्सव : देशातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेत आहे, खेळाडूंना चांगल्या सुविधा देत असताना त्यांचं प्रावीण्य वाढावं यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक खासदारानं क्रीडा महोत्सव आयोजित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार 29 ऑगस्ट पासून नोंदणी सुरू करुन डिसेंबरपर्यंत क्रीडा महोत्सव घेण्यासाठी नियोजन करण्यात आलं आहे. स्थानिक खेळाडूंना चालना मिळावी, प्रत्येक खेळाडूचं कौशल्य बाहेर यावं, त्यांची क्षमता सर्वांना कळावी यासाठी हे प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शाळांमध्ये दरवर्षी तीन दिवसाचा खेल महोत्सव घेण्याचा सूचना देण्यात आल्याची माहितीही केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी यावेळी बोलताना दिली.

खाजगी निधीसाठी प्रयत्न करणार : खेळाडू घडण्यासाठी त्याला खूप कष्ट करावे लागतात, प्रावीण्य मिळवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. खेळाडूंना अडचण येऊ नये यासाठीय आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील कंपनी आणि सामाजिक संस्थांकडे प्रयत्न करत आहेत, खेळात त्यांचं योगदान वाढवण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित केली आहे. ऑलिम्पिक खेळांमध्ये भारतीय खेळाडूंचा सहभाग वाढावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रही असल्याचं केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी सांगितलं. कोणते-कोणते खेळ मुलांनी खेळावेत, यासाठी पालकांनी त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यासाठी लहानपणापासून खेळात प्रावीण्य देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं रक्षा खडसे म्हणाल्या. यावेळी केंद्रीय माजी मंत्री खासदार भागवत कराड यांची उपस्थिती होती.

