"नक्की कोण जिंकलं आणि नक्की..."? राज ठाकरेंची व्यंगचित्राच्या माध्यमातून शाह पिता-पुत्रांवर टीकेची 'गुगली'
मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या तीन दिवसांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि त्यांचे पुत्र जय शाह यांच्यावर व्यंगचित्राच्या माध्यमातून टीका केली केली आहे.
Published : September 17, 2025 at 10:55 AM IST
मुंबई Raj Thackeray on India VS Pakistan Match : सध्या सुरु असलेल्या आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत रविवार 14 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमने-सामने आले होते. या सामन्यात भारतीय संघानं पुर्णपणे वर्चस्व राखत पाकिस्तानचा 7 विकेट्सनं धुव्वा उडवला. मात्र पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या लढतीला देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. त्यातच मुंबई आणि महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानं या सामन्याविरोधात तीव्र आंदोलन केलं होतं. यानंतर आता मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी सामन्याच्या तीन दिवसांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि त्यांचे पुत्र जय शाह यांच्यावर व्यंगचित्राच्या माध्यमातून टीका केली केली आहे.
#पहलगाम #काश्मीर #PahalgamAttack #BCCI #ICC #AsiaCup #INDvsPAK#Cricket pic.twitter.com/GyJWLsGThw— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 17, 2025
व्यंगचित्राच्या माध्यमातून मांडली भूमिका : मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी याद्वारे खुप दिवसांनंतर व्यंगचित्राच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली आहे. राज ठाकरे यांनी काढलेल्या व्यंगचित्रामध्ये पहगलाममधील दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले लोक दिसत असून, जय शाह त्यांना "अरे बाबांनो उठा, आपण जिंकलोय, पाकिस्तान हरलंय", असं सांगताना दिसत आहेत. तर गृहमंत्री अमित शाह हे हाताची घडी घालून उभे आहेत. यावरुन राज ठाकरे यांनी "नक्की कोण जिंकलं आणि नक्की कोण हरलंय?" असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसंच हे व्यंगचित्र प्रसिद्ध होताच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं आहे.
सामन्यात पाकिस्तानचा एकतर्फा परभव : या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केल्यानंतर पाकिस्तानी संघ नऊ विकेट गमावून केवळ 127 धावा करु शकला. फिरकीपटू अक्षरनं चार षटकांत 18 धावा देत दोन, कुलदीपनं चार षटकांत 18 धावांत तीन घेत पाकिस्तानी फलंदाजांना बांधून ठेवलं. प्रत्युत्तरात भारतानं 15.5 षटकांत लक्ष्य गाठलं. अभिषेक शर्मानं 12 चेंडूंत 31 धावा केल्या. तर 35वा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या सूर्यकुमारनं 37 चेंडूंत नाबाद 47 धावा केल्या होत्या.
सामना भारतीय सैन्याला समर्पित : या सामन्याला भारतात मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. एप्रिल महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळं देशभरात रोष निर्माण झाला होता. त्यामुळं बीसीसीआय, सरकार तसंच भारतीय खेळाडूंवरही तीव्र टीका झाली. दरम्यान, सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर सूर्यकुमार यादवनं पहलगाम हल्ल्यातील हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. संपूर्ण देशासोबत भारतीय संघ असल्याचा संदेश दिला. "पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांसोबत आम्ही उभे आहोत. आजचा विजय आम्ही सशस्त्र दलांना समर्पित करू इच्छितो," अशी भावना व्यक्त करत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं हा सामना भारतीय सैन्याला समर्पित केल्याचं सांगितलं.
