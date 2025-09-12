"...तर MCG मैदानावर नग्न फिरेल", ऑस्ट्रेलियन खेळाडूच्या घोषणेनं एकच खळबळ; पाहा व्हिडिओ
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघांत आगामी नोव्हेंबर महिन्यात रंगणाऱ्या अॅशेस मालिकेची वातावरण निर्मिती होऊ लागली आहे.
हैदराबाद Matthew Hayden Bold Statement : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघांत आगामी नोव्हेंबर महिन्यात रंगणाऱ्या अॅशेस मालिकेची वातावरण निर्मिती होऊ लागली आहे. इंग्लंड संघ नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर येणार आहे ज्यात 21 तारखेपासून प्रतिष्ठित अॅशेस मालिका सुरु होईल. मात्र या मालिकेपूर्वी, माजी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू मॅथ्यू हेडन यानं एक मोठी घोषणा केली आहे. ज्यामुळं क्रिकेटविश्वात एकच चर्चा सुरु झाली आहे.
Matthew Hayden said, " i’ll walk nude around the mcg if joe root doesn’t make a hundred in the ashes." pic.twitter.com/rlqMViLmly— Shiva (@shivammahor9191) September 12, 2025
काय म्हणाला मॅथ्यू हेडन : माजी ऑस्ट्रेलियन दिग्गज मॅथ्यू हेडननं 'ऑल ओव्हर बार द क्रिकेट' या क्रिकेट शोच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना म्हटलं की, "जर इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज जो रुटनं शतक केलं नाही तर तो मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर कपड्यांशिवाय नग्न फिरेल. इंग्लंडचा स्टार फलंदाज जो रुटनं आतापर्यंत 39 कसोटी शतकं झळकावली आहेत परंतु आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्यानं आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियामध्ये एकही कसोटी शतक झळकावलेलं नाही. मात्र यावेळी असं दिसतं की जो रुट ऑस्ट्रेलियामध्ये निश्चितच शतक झळकावेल. रुटचा फॉर्म खूपच अद्भुत आहे. या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं 2021 पासून 61 कसोटी सामन्यांमध्ये 56 पेक्षा जास्त सरासरीनं 5720 धावा केल्या आहेत, ज्यात 22 शतकं आणि 17 अर्धशतकं त्याच्या बॅटमधून आली आहेत. आता, जर रुटनं यावेळीही ऑस्ट्रेलियात इतक्या चांगल्या फॉर्ममध्ये शतक झळकावलं नाही, तर ते खरोखर खूप दुःखद असेल, असं मॅथ्यू हेडन म्हणाला.
Matthew Hayden is putting it all on the line for a Joe Root's ton in Australia. #Ashes #joeRoot pic.twitter.com/QjF12avASz— Kashif (@cricstate) September 12, 2025
मुलीची मजेदार स्वरात विनंती : जो रुट ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर त्याची 'शतकाची भूक' नक्कीच पूर्ण करेल असा विश्वास हेडननं व्यक्त केला. अॅशेस मालिका 21 नोव्हेंबरपासून पर्थमध्ये सुरु होईल आणि यावेळी पाचही कसोटी सामने खेळले जातील. मात्र हेडनची ही घोषणा सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्याची मुलगी आणि क्रीडा समालोचक ग्रेस हेडननं शोच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर प्रतिक्रिया दिली. तिनं रुटला मजेदार स्वरात विनंती केली, "कृपया जो रुट शतक कर नाहीतर नग्न फिरण्याची बाबाची प्रतिज्ञा आपल्याला लाजवेल." ग्रेसचं हे आवाहन पाहून चाहते यावर मजेशीर कमेंट करत आहेत.
I'll walk nude around the MCG if he (Joe Root) doesn't make a hundred this summer (Ashes down under).— NightWatchMad 🏏 (@NightWatchMad) September 12, 2025
- Matthew Hayden (All Over Bar The Cricket Podcast)#Ashes2025 #AUSvENG pic.twitter.com/uEdH7B63Pf
जो रुटची कारकिर्द : 34 वर्षीय जो रुटला कसोटी क्रिकेटचा महान फलंदाज मानलं जातं. इंग्लंडसाठी सर्वाधिक शतकं झळकावणाऱ्या रुटनं 134 कसोटी सामन्यांमध्ये 13543 धावा केल्या आहेत. यादरम्यानची 51.29 ची सरासरी आणि 30 शतकं ही त्याच्या शानदार कारकिर्दीची साक्ष आहेत. पण आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे ऑस्ट्रेलियात खेळल्या गेलेल्या 14 कसोटी सामन्यांमध्ये त्यानं अद्याप एकही शतक झळकावलेलं नाही. त्यानं 892 धावा केल्या, 9 अर्धशतकंही झळकावली, पण तीन अंकी टप्पाही गाठला नाही. जो रुटनं इंग्लंडच्या भूमीवर सर्वाधिक 24 शतकं झळकावली आहेत. त्याचे भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये प्रत्येकी 3 शतकं आहेत. त्यानं पाकिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिकेतही प्रत्येकी 1 शतक झळकावलं आहेत. श्रीलंकेतही रुटनं 3 शतकं तर वेस्ट इंडिजमध्ये 4 शतकं झळकावली आहेत. ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश आणि युएई ही अशी ठिकाणं आहेत जिथं रुटनं कसोटी शतक झळकावलं नाही.
