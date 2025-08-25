ETV Bharat / sports

W,W,W,W,W... इंग्लिश गोलंदाजाची विध्वंसक गोलंदाजी, हॅटट्रिकसह घेतल्या 7 विकेट; पाहा व्हिडिओ - MATT MILNES

इंग्लंडमध्ये सुरु असलेल्या वनडे क्रिकेट चषकात उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज मॅट मिल्नेसनं विक्रमी गोलंदाजी केली.

Matt Milnes
मॅट मिल्नेस (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 3:44 PM IST

हैदराबाद Matt Milnes : इंग्लंडमध्ये सुरु असलेल्या वनडे क्रिकेट चषकात उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज मॅट मिल्नेसनं विक्रमी गोलंदाजी केली. यॉर्कशायरच्या या गोलंदाजानं 7 विकेट्स आपल्या नावावर केल्या आणि आपल्या संघाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला. ससेक्सविरुद्ध, या खेळाडूनं धारदार गोलंदाजी केली आणि 7 फलंदाजांना फक्त 38 धावांत पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं, ज्यामध्ये हॅटट्रिक देखील समाविष्ट होती. प्रथम फलंदाजी करताना, ससेक्सचा संघ 284 धावा करु शकला आणि प्रत्युत्तरात, इमाम उल हकच्या शतकाच्या आधारे यॉर्कशायरच्या संघानं 6 विकेट्सनं विजय मिळवला. त्याच्या शानदार गोलंदाजीसाठी मिल्नेसला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला.

मिल्नेसची विक्रमी हॅटट्रिक : मिल्नेसनं तिसऱ्या षटकापासूनच आपल्या गोलंदाजीची कला दाखवण्यास सुरुवात केली. या खेळाडूनं प्रथम टॉम हेन्सला विकेटकीपर ड्यूककडे झेलबाद केलं, त्यानंतर त्यानं टॉम क्लार्क आणि फिन हडसनचे बळीही घेतले. परंतु ससेक्सचा कर्णधार जॉन सिम्पसननं ऑली कार्टरसह शानदार फलंदाजी करुन संघाची सूत्रे हाती घेतली. डॅनी लॅम्बनंही शानदार अर्धशतकी खेळी केली पण नंतर मिल्नेसनं मधल्या षटकांमध्ये येऊन ससेक्सविरुद्ध हॅटट्रिक घेतली.

एका डावात 7 विकेट : 45 व्या षटकात मिल्नेसनं हॅटट्रिक घेण्याची जादू दाखवली. सर्वप्रथम त्यानं कार्टरची विकेट घेतली. हा खेळाडू 94 धावांवर बाद झाला आणि त्याचं शतक हुकलं. पुढच्याच चेंडूवर त्यानं जॅक कार्सनची विकेट घेतली. पाचव्या चेंडूवर आर्ची लेनहॅमची विकेट घेऊन त्यानं आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली. या हॅटट्रिकसह त्यानं यॉर्कशायरसाठी एक खास विक्रमही केला. 31 वर्षीय मिल्नेस 1997 नंतर यॉर्कशायरसाठी लिस्ट ए सामन्यात 7 विकेट घेणारा पहिला खेळाडू ठरला. त्याच्या आधी डॅरेन गॉफनं 1997 मध्ये ही कामगिरी केली होती. रिचर्ड हॉफनं 1969 मध्ये पहिल्यांदा ही कामगिरी केली होती.

इमाम-उल-हकचं दमदार शतक : मिल्न्सच्या गोलंदाजीच्या वादळातही इमाम-उल-हकच्या शतकाचं वर्चस्व होतं. या डावखुऱ्या फलंदाजानं 108 धावांची खेळी खेळली ज्यामध्ये 10 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता. त्याच्याशिवाय जेम्स व्हार्टननं 85 धावांची खेळी केली. इमाम उल हकबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं या स्पर्धेत 6 सामन्यात 513 धावा केल्या आहेत ज्यामध्ये 3 शतकं आणि 2 अर्धशतकांचा समावेश आहे.

