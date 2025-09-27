स्मार्टफोन, डिजिटल गॅझेट्सच्या युगात स्वतःला तंदुरुस्त कसं ठेवायचं? 'क्रिकेटच्या देवा'नं दिल्या अनमोल टिप्स
भारतरत्न सचिन तेंडुलकरनं ईनाडू ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्याबद्दल आणि तंदुरुस्त निरोगी राहण्यासाठी जीवनात कोणते बदल केले पाहिजेत यावर सांगितलं आहे.
Published : September 27, 2025 at 3:35 PM IST
हैदराबाद Sachin Tendulkar on Health : एक काळ असा होता जेव्हा मुलं त्यांचा बहुतेक वेळ मैदानावरील विविध खेळांमध्ये घालवत होते. पण आता आईंना मुलांना खेळाच्या मैदानावर जाण्यासाठी दबाव आणावा लागतो. तसंच, एक काळ असा होता जेव्हा मुलं दहावी उत्तीर्ण झाल्यास त्यांच्या पालकांकडून सायकल मागत असत. मात्र आता ते त्यांच्या शालेय परीक्षेत यशस्वीरित्या उत्तीर्ण होण्यासाठी त्यांच्या पालकांकडून टॅब्लेट किंवा इतर डिजिटल गॅझेट्सची मागणी करतात. आधुनिक युगात, जीवनशैली पूर्णपणे बदलली आहे आणि स्मार्टफोन, डिजिटल गॅझेट्सचा वापर वाढला आहे, त्यामुळं स्क्रीन टाइममध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. काहींच्या आयुष्यात शारीरिक श्रम कमी होत असल्यानं, लोकांना लहान वयातच उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अलिकडच्या काळात काही तरुणांना हृदयविकाराचा झटका आला आहे.
ईनाडू ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत, भारतरत्न पुरस्कार विजेता आणि 'क्रिकेटपटू' सचिन तेंडुलकरनं निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्याबद्दल आणि तंदुरुस्त आणि निरोगी राहण्यासाठी लोकांनी त्यांच्या जीवनात कोणते बदल केले पाहिजेत याबद्दल त्याचे विचार मांडले आहेत. तो म्हणाला की, "आपल्या सध्याच्या जीवनशैलीत काही बदल केल्यास आरोग्य राखता येते. जास्त स्क्रीन टाइम नियंत्रित करणं, खेळ खेळणे, व्यायाम करणे आणि चालणे या काही अशा पद्धती आहेत, ज्याद्वारे आपण निरोगी राहू शकतो."
प्रश्न : सध्याच्या स्क्रीन व्यसनाच्या युगात निरोगी भविष्याकडे कशी वाटचाल करावी?
सचिनचं उत्तर : सुखी राहण्यासाठी निरोगी असणं ही व्यक्तीसाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. भारतासारख्या देशात, जिथं लोक यशस्वी होण्यासाठी बुद्धिमत्ता आणि कठोर परिश्रमांवर अवलंबून असतात, आरोग्य हा एक महत्त्वाचा पैलू बनतो. शेतात कठोर परिश्रम करणारे शेतकरी असोत, मैदानात सराव करणारे खेळाडू असोत किंवा कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी असोत, आरोग्य हा आनंदी जीवन जगण्याचा पाया आहे. खेळ आणि शारीरिक व्यायाम आरोग्य आणि आनंद मिळविण्यास मदत करु शकतात. भारतासाठी क्रीडा संस्कृती विकसित करणं महत्वाचं आहे आणि वाढत्या स्क्रीन व्यसनाच्या संदर्भात निरोगी भविष्य घडवण्याची ही गुरुकिल्ली आहे.
प्रश्न : आजची बैठी जीवनशैली लठ्ठपणा आणि आरोग्य समस्यांची कारणं काय आहेत?
सचिनचं उत्तर : आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आणि तंदुरुस्त राहण्यासाठी आपल्याकडे आता वेळ, प्रेरणा आणि वातावरण नाही. तंत्रज्ञानानं असाधारण तसंच प्रचंड फायदे आणले आहेत, परंतु डिजिटल गॅझेट वापरताना एकाच ठिकाणी बसून राहिल्यानं लोक सुस्त झाले आहेत. टीव्ही किंवा संगणकासमोर काम करणं, मोबाईल फोनवर स्क्रोल करणं यामुळं आपल्याला बराच वेळ बसावं लागतं. जास्त स्क्रीन टाइम आता तरुण पिढीसाठी एक मोठा धोका बनला आहे. विशेषतः मुलं आणि तरुणांना त्याचं व्यसन लागलं आहे. या प्रवृत्तीचा झोप आणि एकाग्रतेसह आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. परिणामी लहान वयातच त्यांना आरोग्याच्या समस्या भेडसावत आहेत आणि तरुणांना लठ्ठपणा, रक्तदाब आणि मधुमेह यासारख्या समस्यांनी ग्रासलं आहे. त्यांना हृदयविकाराचा धोका देखील आहे.
प्रश्न : एक वडील म्हणून तुमच्या मुलांसाठी निरोगी बालपण घडवण्यासाठी तुमच्या काय टिप्स आहेत?
सचिनचं उत्तर : आपल्या मुलांना योग्य खेळण्याची वेळ देऊ शकतो. मुलांना त्यांचा बहुतेक वेळ खेळाच्या मैदानावर घालवण्यास प्रोत्साहित केलं पाहिजे. समाजात बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न आपल्या घरापासून सुरु झाले पाहिजेत जिथं मुलांना खेळण्यास प्रोत्साहित केलं जातं. घराबाहेर किंवा मैदानावर धावताना, पडताना, उठताना आणि पुन्हा प्रयत्न करताना मुलांचा आनंद आणि भावना अमूल्य आहेत. निरोगी भारताचा प्रवास लहान पावलांनी सुरु होतो. कमी अंतरासाठी दुचाकी किंवा कारनं जाण्याऐवजी चालणं पसंत केलं पाहिजे. ते व्यसन बनवलं पाहिजे. जास्त स्क्रीन वेळेमुळं होणाऱ्या समस्या टाळण्यासाठी लोकांनी डिजिटल गॅझेट्सचा वापर कमी केला पाहिजे. प्रत्येकानं दिवसातून किमान अर्धा तास व्यायामासाठी समर्पित केला पाहिजे.
प्रश्न : निरोगी जीवनशैली स्वीकारणं कठीण आहे का?
सचिनचं उत्तर : अजिबात नाही. साध्या सवयी आपल्याला त्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकतात. पौष्टिक अन्न खाणं, पुरेशी झोप घेणं आणि दररोज काही खेळ किंवा व्यायाम करणं या दैनंदिन जीवनात आवश्यक गोष्टी आहेत ज्यामुळं निरोगी जीवनशैलीची सुरुवात होऊ शकते. या पद्धती किंवा दैनंदिन सवयींचं पालन करुनच आपण निरोगी भारत निर्माण करु शकतो आणि येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देऊ शकतो.
प्रश्न : तुम्ही तुमच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून देशाच्या दुर्गम भागात दौरे करत आहात. तळागाळात कोणत्या प्रकारचे बदल घडवून आणता येतील?
सचिनचं उत्तर : गावातील लोकांचं जीवनमान उंचावलं तरच देश चांगला होईल. ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये खेळात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी खूप उत्साह आणि आकांक्षा आहे, आणि म्हणूनच, क्रीडा सुविधा आणि पोषणाची देखील खूप गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि खेळ ही विकासाची साधनं आहेत. मुलांना लहानपणापासूनच आदर, सौजन्य आणि भावना समजून घेण्याचे गुण शिकवले पाहिजेत. दुर्गम भागातील लोकांचं भविष्य पुन्हा घडविण्यासाठी शक्तिशाली संघटनांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. आरोग्याबाबत जागरुक गावं आणि समुदायांमुळंच एक मजबूत, अधिक एकजूट भारत शक्य आहे.
