ETV Bharat / sports

भारत म्हणजे क्रिकेटर्सची खाण... 'मेड इन इंडिया' खेळाडू अनेक देशांकडून खेळणार!

आशिया कप 9 सप्टेंबरपासून सुरु होत आहे. यात एकूण 8 संघ खेळणार आहेत. यातील काही संघात भारतीय वंशाचे खेळाडू मैदानात उतरताना दिसणार आहेत.

Asia Cup 2025
'मेड इन इंडिया' खेळाडू (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read

मुंबई Asia Cup 2025 : भारताला जगात सर्वाधिक क्रिकेटवेडा देश म्हटलं जातं. इतकंच काय तर आपल्या भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. प्रत्येक शहरातील, गावातील गल्लीत लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वजण आपल्याला क्रिकेट खेळताना दिसतात. त्यातच आजघडील देशभरात सुरु झालेल्या विविध लिग्समधून अनेक नवनवीन क्रिकेटपटू उदयास येत आहेत, आणि या प्रत्येकाचं एकच स्वप्न असतं, ते म्हणजे आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व करणे. मात्र अनेकांचं हे स्वप्न पुर्ण होत नाही. परिणामी अनेक युवा खेळाडू देश सोडून नवख्या देशाच्या क्रिकेट संघाकडून खेळण्याला प्राधान्य देतात. यामुळं आज आपल्याला अनेक देशांच्या क्रिकेट संघात मोठ्या प्रमाणात भारतीय खेळाडू पाहायला मिळतात. हेच 'मेड इन इंडिया' खेळाडू आता आगामी आशिया चषकात भारताविरुद्ध मैदानात उतरणार आहेत.

Asia Cup 2025
आशिया संघातील सहभागी संघ (ETV Bharat Graphics)

अनेक भारतीय खेळाडू दुसऱ्या संघात : आशिया कप 2025 अवघ्या दोन दिवसांत सुरु होत आहे. यावेळी भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, ओमान, हाँगकाँग आणि यूएई हे आठ संघ 9 सप्टेंबरपासून टी-20 स्वरुपात होणाऱ्या या स्पर्धेत आमनेसामने येतील. स्पर्धेचा पहिला सामना अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यात होणार आहे. त्याच वेळी भारतीय संघ 10 सप्टेंबर रोजी यजमान यूएई विरुद्ध पहिला सामना खेळेल. या स्पर्धेत खेळणाऱ्या ओमान, हाँगकाँग आणि यूएई सारख्या संघांमध्ये भारतीय वंशाचे अनेक खेळाडू खेळताना दिसणार आहेत.

ओमानचा कर्णधारच भारतीय : ओमानच्या संघाबद्दल बोलायचं झालं तर संघाचा कर्णधार 36 वर्षीय जतिंदर हा मूळचा पंजाबमधील लुधियाना येथील आहे. त्यानं 2015 मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध टी-20 मध्ये पदार्पण केलं. या उजव्या हाताच्या फलंदाजानं 64 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 24.54 च्या सरासरीनं 1399 धावा केल्या आहेत. त्याच वेळी त्यानं 61 सामन्यांमध्ये 1704 धावा केल्या आहेत. त्याच्यासोबत संघाचा यष्टीरक्षक विनायक शुक्ला देखील भारतीय वंशाचा आहे. याशिवाय करण सोनावळे, आर्यन बिश्त, आशिष ओडेदरा हे देखील भारतीय वंशाचेच खेळाडू आहेत. तसंच पाकिस्तानी वंशाचे आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, मुहम्मद इम्रान, नदीम खान, शाह फैसल यांचाही ओमान संघात समावेश आहे. एकुणच ओमानच्या संघात भारत आणि पाकिस्तानच्या खेळाडूंच्या मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे.

Asia Cup 2025
ओमान संघातील भारतीय खेळाडू (ETV Bharat Graphics)

आशिया कप 2025 साठी ओमानचा संघ : जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला, सुफियान युसूफ, आशिष ओडेदरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिश्त, करण सोनावले, जिकरिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इम्रान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव.

युएई संघात किती भारतीय खेळाडू : आशिया कप 2025 साठी यजमान युएई संघाची कमान मोहम्मद वसीमच्या हातात असेल. या संघात भारतीय वंशाचे आर्यंश शर्मा, ध्रुव पराशर, हर्षित कौशिक, राहुल चोप्रा, सिमरनजीत सिंग हे खेळाडू आहेत. तसंच केरळमध्ये जन्मलेला अलिशान शराफू याचाही संघात समावेश आहे. याशिवाय पाकिस्तानी वंशाचे आसिफ खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी देखील यूएई संघात आहेत.

Asia Cup 2025
UAE संघातील भारतीय खेळाडू (ETV Bharat Graphics)

आशिया कप 2025 साठी युएईचा संघ : मोहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, आर्यंश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पराशर, इथन डिसूझा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीयुल्लाह खान, मोहम्मद फारूख, मोहम्मद जावदुल्लाह, मोहम्मद जोहेब, राहुल चोप्रा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंग, सागीर खान.

हाँगकाँग संघातही भारतीय खेळाडूंचा भरणा : हाँगकाँग संघाबद्दल बोलायचं झालं तर यासीम मुर्तजा आशिया चषकात संघाचं नेतृत्व करत आहे. 34 वर्षीय यासीमनं पाकिस्तानमध्ये देशांतर्गत क्रिकेट खेळले आहे. या संघात बाबर हयात, झीशान अली, नियाझकत खान मोहम्मद, आदिल मेहमूद, शाहिद वासीफसह पाकिस्तानी वंशाचा अनस खान यांचाही समावेश आहे. त्यांच्यासह भारतीय वंशाचा अंशुमन रथ देखील या संघात आहे, 27 वर्षांचा रथ ओडिशाकडून रणजी ट्रॉफी खेळला आहे. याशिवाय हाँगकाँगच्या संघात आयुष आशिष शुक्ला, किंचित शाह या भारतीय वंशाच्या खेळाडूंचा समावेश आहे.

Asia Cup 2025
हाँगकाँग संघातील भारतीय खेळाडू (ETV Bharat Graphics)

हाँगकाँगचा संघ : यासिन मुर्तझा (कर्णधार), बाबर हयात, झीशान अली, नियाझकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्झी, अंशुमन रथ, कल्हान मार्क चालू, आयुष आशिष शुक्ला, मोहम्मद जाझ खान, अतिक-उल-रेहमान इक्बाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारुन मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान.

हेही वाचा :

  1. Asia Cup सुरु होण्याआधीच पाकिस्तान-अफगाणिस्तान फायनलमध्ये; कोणाला मिळणार ट्रॉफी?
  2. जॉस द बॉस...! संघाच्या पराभवातही पठ्ठ्यानं केला मोठा कारनामा; दिग्गजाची केली बरोबरी
  3. US Open 2025: कार्लोस अल्काराझची फायनलमध्ये एंट्री; जोकोविचचा सेमीफायनलमध्ये चौथ्यांदा पराभव

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025INDIAN ORIGIN PLAYERS IN ASIA CUPINDIAN PLAYERS PLAYING FOR OMANINDIAN PLAYERS PLAYING FOR UAEINDIAN ORIGIN PLAYERS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.