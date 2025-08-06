मँचेस्टर Manchester Originals vs Southern Brave match : इंग्लंडमध्ये 5 ऑगस्टपासून 'द हंड्रेड' ही क्रिकेट लीग सुरु झाली आहे. या लीगमध्ये आठ संघ असून महिला आणि पुरुषांच्या संघांचे सामने खेळवण्यात येतात. यात आज दुसऱ्या सामन्यात मँचेस्टर ओरिजिनल्स विरुद्ध सदर्न ब्रेव्ह महिला आणि पुरुषांचे संघ आमने-सामने येणार आहेत.
पुरुषांच्या संघांची कामगिरी कशी : पुरुषांच्या सामन्याबाबत बोलायचं झालं तर मँचेस्टर ओरिजिनल्स पुरुष संघ 2024 च्या निराशाजनक मोहिमेनंतर पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यात ते फक्त एका विजयासह सातव्या स्थानावर राहिले होते. मात्र आता नवीन हंगाम असल्यानं, ते त्यांच्या स्पर्धेची सकारात्मक सुरुवात करुन परिस्थिती बदलण्याचं ध्येय ठेवतील. दुसरीकडे, सदर्न ब्रेव्ह पुरु, संघ मजबूत दावेदार म्हणून स्पर्धेत प्रवेश करेल. 2024 मध्ये अंतिम फेरीत ओव्हल इनव्हिन्सिबल्सविरुद्ध उपविजेतेपद पटकावल्यानंतर, ते यावेळी जेतेपद मिळवण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील. पुरुषांचे संघ आतापर्यंत 5 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी दोनवेळा विजय मिळवला आहे. तर एक सामना निकालाविना संपला आहे.
The Hundred— Debbie Mills (@Debtipster) August 6, 2025
MANCHESTER ORIGINALS vs SOUTHERN BRAVE
06/08 - 19:30
MANCHESTER ORIGINALS 0.9 wins
SOUTHERN BRAVE 0.85 pic.twitter.com/9ByPBLRSnW
महिलांच्या संघांची कामगिरी कशी : महिलांच्या संघाबाबत बोलायचं झालं दोन्ही संघांची कामगिरी गेल्या वर्षी निराशजनक राहिला होती. मँचेस्टरला आठ पैकी फक्त तीन विजय मिळवता आले, तर सदर्न ब्रेव्हला फक्त एक विजय मिळवता आला (एक बरोबरी वगळता). दोन्ही संघांच्या बहुतेक संघांना कायम ठेवण्यात आलं आहे. परिणामी दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक स्पर्धा होण्याची अपेक्षा आहे. या दोन्ही महिला संघांनी आतापर्यंत आपापसात चार सामने खेळले असून दोघांनी प्रत्येकी 2-2 सामने जिंकले आहेत.
खेळपट्टी कशी असेल : ओल्ड ट्रॅफर्ड उच्च-स्कोअरिंग टी-20 सामने तयार करण्यासाठी ओळखलं जातं. परंतु ते फलंदाजीसाठी विशेष नाही. खेळपट्टी चांगली टिकून राहते, फलंदाजांना त्यांचे शॉट्स खेळण्यासाठी पुरेसा उसळी आणि वेग देते. ही खेळपट्टी गोलंदाजांना, विशेषतः जे त्यांचा वेग बदलू शकतात, त्यांना संधी देखील प्रदान करते. चेंडू जुना होत असताना फिरकीपटू देखील खेळात येतात, त्यांना खेळपट्टी वरील पकडीचा फायदा होतो.
'द हंड्रेड' लीगमधील मँचेस्टर ओरिजिनल्स विरुद्ध सदर्न ब्रेव्ह महिला आणि पुरुष संघांचे सामने कधी आणि कुठं खेळवले जातील ?
'द हंड्रेड' लीगमधील मँचेस्टर ओरिजिनल्स विरुद्ध सदर्न ब्रेव्ह महिलांचा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 07:30 वाजता तर ओरिजिनल्स विरुद्ध सदर्न ब्रेव्ह पुरुषांचा सामना रात्री 11 वाजता खेळवला जाईल. हे दोन्ही सामने मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानावर खेळवले जातील.
'द हंड्रेड' लीगमधील मँचेस्टर ओरिजिनल्स विरुद्ध सदर्न ब्रेव्ह महिला आणि पुरुष संघांचे सामने कसे पाहायचे?
'द हंड्रेड' लीगमधील मँचेस्टर ओरिजिनल्स विरुद्ध सदर्न ब्रेव्ह महिला आणि पुरुष संघांचे सामने भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रसारित केले जातील. तर सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी लिव्ह आणि फॅनकोॉवर पाहता येईल.
सामन्यासाठी मँचेस्टर ओरिजिनल्स विरुद्ध सदर्न ब्रेव्ह महिलांचे संघ :
मँचेस्टर ओरिजिनल्स : बेथ मूनी (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), एला मॅककघन, सेरेन स्मेल, कॅथरीन ब्राइस, इव्ह जोन्स, डिएंड्रा डॉटिन, अमेलिया केर, अॅलिस मोनाघन, डॅनिएल ग्रेगरी, लॉरेन फाइलर, फाय मॉरिस
सदर्न ब्रेव्ह : डॅनी व्याट-हॉज, लॉरा वोल्वार्ड, माया बोचियर, जॉर्जिया अॅडम्स (कर्णधार), क्लो ट्रायॉन, फ्रेया केम्प, रियाना साउथबी (यष्टिरक्षक), लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमन
सामन्यासाठी मँचेस्टर ओरिजिनल्स विरुद्ध सदर्न ब्रेव्ह पुरुषांचे संघ :
मँचेस्टर ओरिजिनल्स : फिल साल्ट (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टिरक्षक), हेनरिक क्लासेन, थॉमस एस्पिनवॉल, बेन मॅककिनी, लुईस ग्रेगरी, स्कॉट करी, टॉम हार्टले, नूर अहमद, जेम्स अँडरसन, जॉर्ज गार्टन
सदर्न ब्रेव्ह : जेम्स व्हिन्स (कर्णधार), जेसन रॉय, फिन अॅलन (यष्टिरक्षक), ल्यूस डू प्लूय, जेम्स कोल्स, हिल्टन कार्टराईट, क्रेग ओव्हरटन, टायमल मिल्स, ख्रिस जॉर्डन, रीस टॉपली, डॅनी ब्रिग्ज
