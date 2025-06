ETV Bharat / sports

महेंद्रसिंग धोनीला ICC हॉल ऑफ फेमचा मान; माहीनं व्यक्त केली कृतज्ञता - ICC HALL OF FAME 2025

महेंद्रसिंग धोनी ( Etv Bharat MH Desk )

हैदराबाद : भारताचा माजी कर्णधार आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज महेंद्रसिंग धोनी याला 9 जून 2025 रोजी ICC हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट करण्यात आलंय. 43 वर्षीय धोनीनं आपल्या 15 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीत 17,000 हून अधिक धावा केल्या असून भारताला तीन ICC ट्रॉफी जिंकून दिल्या आहेत. या सन्मानाबद्दल धोनीनं आनंद व्यक्त करत हा क्षण आपल्या आयुष्यातील अविस्मरणीय अनुभव असल्याचं सांगितलं. धोनीची कारकीर्द

झारखंडचा 43 वर्षीय क्रिकेटपटू महेंद्रसिंग धोनी याला सोमवार, 9 जून 2025 रोजी ICC हॉल ऑफ फेममध्ये स्थान मिळालं. धोनीनं आपल्या 15 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दीत 90 कसोटी, 350 एकदिवसीय आणि 98 टी-20 सामन्यांमध्ये 17,266 धावा केल्या आणि 829 बळी घेतले. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतानं 2007 चा टी-20 विश्वचषक, 2011 चा एकदिवसीय विश्वचषक आणि 2013 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. धोनी हा एकमेव कर्णधार आहे, ज्यानं ICC च्या तिन्ही मर्यादित षटकांच्या स्पर्धा जिंकल्या आहेत. त्याच्या नेतृत्वात भारतानं कसोटी क्रमवारीतही अव्वल स्थान मिळवलं आणि अनेक कसोटी मालिका जिंकल्या. यापूर्वी कोणाला मिळाला मान?

ICC हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट होणारा धोनी हा 11 वा भारतीय क्रिकेटपटू ठरला. यापूर्वी सचिन तेंडुलकर, सुनील गावसकर, राहुल द्रविड यांसारख्या दिग्गजांना हा सन्मान मिळाला आहे. धोनीनं ICC ला सांगितलं, “ICC हॉल ऑफ फेममध्ये माझं नाव समाविष्ट होणं हा एक सन्मान आहे. क्रिकेटमधील महान खेळाडूंसोबत माझं नाव जोडलं जाणं ही एक अविस्मरणीय भावना आहे. हा क्षण मी नेहमीच जतन करेल.” कधी झालं पदार्पण

धोनीनं 23 डिसेंबर 2004 रोजी बांगलादेशविरुद्ध चटगांव येथे एकदिवसीय सामन्यातून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं होतं. त्यानं 350 एकदिवसीय सामन्यांत 10,773 धावा, 90 कसोटी सामन्यांत 4,876 धावा आणि 98 टी-20 सामन्यांत 1,617 धावा केल्या. 15 ऑगस्ट 2020 रोजी त्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली, परंतु तो अजूनही चेन्नई सुपर किंग्सकडून इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये खेळतो. IPL 2025 साठी CSK नं त्याला 4 कोटींना कायम ठेवलं होतं. 11 एप्रिल 2025 रोजी त्यानं CSK चं कर्णधारपद पुन्हा स्वीकारलं.मात्र, IPL 2025 मध्ये CSK ला अपेक्षित यश मिळालं नाही आणि संघ प्रथमच गुणतक्त्यात तळाशीच राहिला.

