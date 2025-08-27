चेन्नई Ruturaj Gaikwad Batting : सध्या चेन्नईमध्ये बुची-बाबू स्पर्धेचे सामने सुरु आहेत. सध्या सुरु असलेल्या या स्पर्धेत महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडनं हिमाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात शानदार शतक झळकावलं. त्याच्या या खेळीदरम्यान त्यानं टी-20 स्टाईलनं फलंदाजी केली. यादरम्यान त्यानं एकाच षटकात सलग 4 चेंडूंवर 4 षटकारही मारले, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप वेगानं व्हायरल होत आहे. गायकवाडनं 122 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं आणि त्यानं 144 चेंडूत एकूण 133 धावा केल्या.
Rutu goes 4️⃣ sixes in an over! 💥💥💥💥#WhistlePodu #BuchiBabuTournament— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) August 26, 2025
🎥 : @tncacricket pic.twitter.com/UXeZVNm9cw
महाराष्ट्राकडून अर्शीन कुलकर्णीनंही झळकावलं शतक : बुची-बाबू स्पर्धेतील तिसऱ्या फेरीच्या या सामन्यात अर्शीन कुलकर्णीनंही गायकवाडपूर्वी शतक झळकावलं. या सामन्यात गायकवाड आणि अर्शीन कुलकर्णी यांच्यात 220 धावांची उत्तम भागीदारी झाली. कुलकर्णीनंही 146 धावांची शानदार खेळी खेळली. परिणामी या सामन्यात ऋतुराज गायकवाडचा संघ सध्या खूप मजबूत स्थितीत दिसत आहे.
छत्तीसगडविरुद्धच्या सामन्यात गायकवाड अपयशी : बुची-बाबू स्पर्धा ही आगामी 2025-26 देशांतर्गत हंगामासाठी सराव सामना आहे. महाराष्ट्राचा कर्णधार गायकवाडची पहिल्या सामन्यात कामगिरी चांगली नव्हती. छत्तीसगडविरुद्धच्या पहिल्या फेरीच्या सामन्यात त्याच्या संघाला 35 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. त्या सामन्यात ऋतुराजची बॅट चालली नाही, तो पहिल्या डावात 1 आणि दुसऱ्या डावात 11 धावा काढल्यानंतर बाद झाला. तो टीएनसीए अध्यक्ष 11 विरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात खेळला नाही.
6,6,6,6 BY RUTURAJ GAIKWAD IN A SINGLE OVER IN BUCHI BABU...!!!! 😍🔥 pic.twitter.com/LhoA6JKKiQ— Johns. (@CricCrazyJohns) August 26, 2025
मध्यावर सोडलं होतं आयपीएल : गायकवाडची कामगिरी गेल्या काही काळापासून तितकी चांगली नव्हती. दुखापतीमुळं तो आयपीएल 2025 च्या हंगामाच्या मध्यातून बाहेर पडला होता. यानंतर, त्याला इंग्लंड दौऱ्यावर भारत अ संघात स्थान मिळालं पण तिथल्या दोन्ही अनधिकृत कसोटी सामन्यांमध्ये त्याला संधी मिळाली नाही. त्याच वेळी वैयक्तिक कारणांमुळं त्यानं यॉर्कशायरसोबतचा त्याचा काउंटी करार देखील रद्द केला. अशा परिस्थितीत, तो आता या स्पर्धेत खेळून फॉर्ममध्ये परतण्याचा प्रयत्न करत आहे.
